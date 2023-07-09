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На фестивале «Александрия собирает друзей» выступили звезды Союзного государства
09.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси масштабно отмечают Купалье. Фестиваль «Александрия собирает друзей» проходит на малой родине президента страны, сообщает «МИР 24».
«Лаковая роспись по металлу уникальна тем, что она возникла даже раньше, чем жостовская. И ею на самом деле расписывали не только подносы, сундуки, ларцы, предметы декоративного убранства дома», – отметила директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина.
Сюрпризом для гостей фестиваля стал концерт звезд Союзного государства. Зрители подпевали и проверенным хитам, и новым композициям. В эти дни в Александрию съехались и руководители регионов России с делегациями, чтобы не только атмосферой праздника проникнуться, но и посетить белорусские предприятия.
Кульминацией фестиваля в Александрии станет гала-концерт, а затем будет дискотека.
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Кульминацией мероприятия станет гала-концерт, а затем будет дискотека. В ночь на Купалье спать не принято.
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