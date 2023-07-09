На фестивале «Александрия собирает друзей» выступили звезды Союзного государства

«Лаковая роспись по металлу уникальна тем, что она возникла даже раньше, чем жостовская. И ею на самом деле расписывали не только подносы, сундуки, ларцы, предметы декоративного убранства дома», – отметила директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина.

Сюрпризом для гостей фестиваля стал концерт звезд Союзного государства. Зрители подпевали и проверенным хитам, и новым композициям. В эти дни в Александрию съехались и руководители регионов России с делегациями, чтобы не только атмосферой праздника проникнуться, но и посетить белорусские предприятия.

«Александрия собирает друзей» – мне кажется, это ключевые слова. Друг познается, когда сложно, именно сейчас мы переживем такой период, поэтому очень важно оказать поддержку друг другу», – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.