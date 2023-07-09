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На фестивале «Александрия собирает друзей» выступили звезды Союзного государства

09.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фестивале «Александрия собирает друзей» выступили звезды Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси масштабно отмечают Купалье. Фестиваль «Александрия собирает друзей» проходит на малой родине президента страны, сообщает «МИР 24».

Прямо на берегу Днепра на сотне квадратных метров развернулась выставка народных мастеров. Впервые часть ярмарки посвятили Союзному государству. Умельцы из 19 российских регионов привезли украшения, предметы быта, одежду. Все сделано вручную. Материалы для рукоделия такие же, как у белорусских коллег – соломка, глина, дерево. А вот стиль, выделка, узоры свои у каждой области. Так что можно не только купить сувениры, но и узнать о традициях российских ремесленников.

«Уральский символ, трудовой Урал представляет собой символ молотка, а если его с ложечкой соединить, получается так: как потопаешь, так полопаешь, то есть всем нужно работать и жить в мире», – сказал кузнец из Екатеринбурга Алексей Потаскуев.

«Лаковая роспись по металлу уникальна тем, что она возникла даже раньше, чем жостовская. И ею на самом деле расписывали не только подносы, сундуки, ларцы, предметы декоративного убранства дома», – отметила директор Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Виктория Новопашина.

Сюрпризом для гостей фестиваля стал концерт звезд Союзного государства. Зрители подпевали и проверенным хитам, и новым композициям. В эти дни в Александрию съехались и руководители регионов России с делегациями, чтобы не только атмосферой праздника проникнуться, но и посетить белорусские предприятия.

«Александрия собирает друзей» – мне кажется, это ключевые слова. Друг познается, когда сложно, именно сейчас мы переживем такой период, поэтому очень важно оказать поддержку друг другу», – заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Кульминацией фестиваля в Александрии станет гала-концерт, а затем будет дискотека. В ночь на Купалье спать не принято.



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Кульминацией мероприятия станет гала-концерт, а затем будет дискотека. В ночь на Купалье спать не принято.
 
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