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Лукашенко: Фестиваль в Александрии воплощает все, что мы называем своими исконными ценностями

09.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Фестиваль в Александрии воплощает все, что мы называем своими исконными ценностями
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Хороводы, ярмарки и гала-концерт с салютом. Праздник Ивана Купалы – Купалье – в белорусской Александрии собрал тысячи гостей. Гулянья на берегу Днепра длились всю ночь, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этой ночью в Александрии никто не уснул. Кто-то шутит: в купальскую ночь злые духи охотятся за душами. Но на самом деле многим не до сна, ведь праздник масштабный.

Театральное шоу с песнями, танцами и спецэффектами – это кульминация фестиваля. Наблюдали и, конечно, подпевали тысячи зрителей. Подарком для гостей стал праздничный салют.

На праздник в Александрию приехали гости со всей Беларуси, туристы из России и ближнего зарубежья. Приехал и Александр Лукашенко. Он бывает здесь часто, это малая родина президента. Фестиваль белорусский лидер никогда не пропускает. В этот раз он тоже поприветствовал гостей.

«Сегодня здесь, на живописном берегу Днепра, необыкновенно сильно бьется пульс тысячелетней истории белорусской земли. Мы видим ее в творчестве талантливых мастеров, в мелодии народных песен, в сюжетах древних обрядов и в магии купальской ночи. Глядя на размах этого праздника, я каждый раз ловлю себя на мысли: наш фестиваль воплощает все, что мы с гордостью называем своими исконными ценностями. Это ценность человеческих отношений, построенных на дружбе, уважении, гостеприимстве. Здесь все это есть», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент назвал Александрию своим местом силы и призвал беречь родную землю и культуру.

А гости фестиваля уезжать не спешат. Во второй день будет работать ярмарка народных ремесел, где можно купить множество изделий – от украшений до мебели и одежды. Все ручной работы, из натуральных материалов. Спеть и потанцевать тоже получится. Так что праздник продолжается.



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Этой ночью на берегу Днепра никто не уснул. Театральное шоу с песнями, танцами и спецэффектами – кульминация фестиваля.
 
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