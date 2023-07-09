Лукашенко: Фестиваль в Александрии воплощает все, что мы называем своими исконными ценностями

Хороводы, ярмарки и гала-концерт с салютом. Праздник Ивана Купалы – Купалье – в белорусской Александрии собрал тысячи гостей. Гулянья на берегу Днепра длились всю ночь, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Этой ночью в Александрии никто не уснул. Кто-то шутит: в купальскую ночь злые духи охотятся за душами. Но на самом деле многим не до сна, ведь праздник масштабный.
Театральное шоу с песнями, танцами и спецэффектами – это кульминация фестиваля. Наблюдали и, конечно, подпевали тысячи зрителей. Подарком для гостей стал праздничный салют.
На праздник в Александрию приехали гости со всей Беларуси, туристы из России и ближнего зарубежья. Приехал и Александр Лукашенко. Он бывает здесь часто, это малая родина президента. Фестиваль белорусский лидер никогда не пропускает. В этот раз он тоже поприветствовал гостей.
«Сегодня здесь, на живописном берегу Днепра, необыкновенно сильно бьется пульс тысячелетней истории белорусской земли. Мы видим ее в творчестве талантливых мастеров, в мелодии народных песен, в сюжетах древних обрядов и в магии купальской ночи. Глядя на размах этого праздника, я каждый раз ловлю себя на мысли: наш фестиваль воплощает все, что мы с гордостью называем своими исконными ценностями. Это ценность человеческих отношений, построенных на дружбе, уважении, гостеприимстве. Здесь все это есть», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Президент назвал Александрию своим местом силы и призвал беречь родную землю и культуру.
А гости фестиваля уезжать не спешат. Во второй день будет работать ярмарка народных ремесел, где можно купить множество изделий – от украшений до мебели и одежды. Все ручной работы, из натуральных материалов. Спеть и потанцевать тоже получится. Так что праздник продолжается.