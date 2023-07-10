О чем пишут мировые СМИ: рекордный ливень в Индии и запрет на фейерверки во Франции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Индии прошел рекордный ливень. За 24 часа в Нью-Дели выпало 153 мм осадков, что является самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщает The Independent . Жертвами наводнений и оползней, обрушившихся на север Индии, стали не менее 15 человек. Больше всего пострадали горные штаты: шесть человек погибли в Химачал-Прадеше, где оползни перекрыли около 700 дорог. Метеорологический департамент Индии прогнозирует усиление дождей в северной части страны в ближайшие дни.

Во Франции запретили фейерверки в честь Дня взятия Бастилии. Правительство пошло на такой шаг из-за опасения дальнейших беспорядков, сообщает The Guardian . Продажа, хранение, транспортировка и использование пиротехнических изделий и фейерверков оказались вне закона до 15 июля, чтобы предотвратить «риск серьезных нарушений общественного порядка» во время праздничных мероприятий 14 июля. Во время беспорядков, начавшихся после гибели от рук полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения, ранее было задержано более 3700 человек, в том числе 1160 несовершеннолетних.

Захоронения представителей загадочного племени с вытянутыми черепами нашли казахстанские археологи в Актюбинской области. Находку отнесли к эпохе гуннов (II-IV века нашей эры), сообщает Tengrinews . Помимо останков, в захоронении нашли артефакты: бронзовое зеркало, бусы, броши, глиняные сосуды, мечи, курильницу и кусок мела. Ученые пояснили, что кочевые племена пришли на эти земли с территории Арала и Сырдарьи во II веке, когда климат стал мягче, и сформировали свою культуру.

В Кыргызстане планируют ввести электронные квитанции на свет. Это позволит добиться развития сектора и улучшить подачу электроэнергии, сообщает «Вечерний Бишкек» . Установка умных счетчиков и перевод пользователей на электронные счета приведет к существенной экономии: так, только на распечатку бумажных квитанций тратится до 10 тонн бумаги в год. Высвободившиеся средства намерены направить на обновление подстанций и линий электропередач.