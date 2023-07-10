Лукашенко поручил навести порядок на предприятиях Могилева

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Навести порядок на территории Могилева и улучшить показатели на промышленных предприятиях поручил руководству региона президент Беларуси. Александр Лукашенко посетил один из градообразующих холдингов по производству лифтов и лифтового оборудования, передает «МИР 24».



«Если сегодня 16 тысяч продать мы можем, а он может произвести 14, две тысячи надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали, а где-то чего-то гнуть, паять или варить – «Строммашина» или еще чего-то. Таким образом мы рынок займем и здесь предприятия свои сможем загрузить. Но имейте ввиду, эти предприятия должны не для виду быть так подзагружены, а чтобы все работало», – отметил Лукашенко.

Президент пообщался с коллективом предприятия. На вопрос о повышении тарифов за коммунальные услуги ответил: рост должен компенсироваться подъемом зарплат. Президенту показали новинки – не только лифты, но и инновационные парковки с подъемным механизмом.