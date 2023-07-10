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Лукашенко поручил навести порядок на предприятиях Могилева
10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМогилева" height="100%" width="670">
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Навести порядок на территории
Президент пообщался с коллективом предприятия. На вопрос о повышении тарифов за коммунальные услуги ответил: рост должен компенсироваться подъемом зарплат. Президенту показали новинки – не только лифты, но и инновационные парковки с подъемным механизмом.
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Глава государства посетил один из градообразующих холдингов по производству лифтов и лифтового оборудования.
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