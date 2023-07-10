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Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана
10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Максим Гучек/БелТА/ТАСС
С победой на президентских выборах в Узбекистане Шавката Мирзиеева поздравил по телефону лидер Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Коллеги сверили позиции по двустороннему сотрудничеству. Договорились сохранить их динамику развития, в том числе активно использовать потенциал межгосударственных объединений.
Президентские выборы в Узбекистане состоялись накануне, 9 июля. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов. На избирательные участки люди шли охотно. Уже через три часа после начала голосования явка превысила 33%, выборы были признаны состоявшимися. Итоговая явка составила 79,8%, проголосовали 15,6 миллиона избирателей. За голосованием следили 797 международных наблюдателей, в том числе 160 наблюдателей из стран Содружества.
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Лидеры двух стран договорились активно использовать потенциал межгосударственных объединений.
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