Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Президентские выборы в Узбекистане состоялись накануне, 9 июля. По предварительным данным ЦИК, Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов. На избирательные участки люди шли охотно. Уже через три часа после начала голосования явка превысила 33%, выборы были признаны состоявшимися. Итоговая явка составила 79,8%, проголосовали 15,6 миллиона избирателей. За голосованием следили 797 международных наблюдателей, в том числе 160 наблюдателей из стран Содружества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сердар Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзиеева с победой на президентских выборах в Узбекистане