Лукашенко поручил увеличить производство лифтов в Могилеве

Президент указал на перспективы лифтостроения: и в Беларуси, и в России идет реставрация старого жилого фонда. Замена подъемников – один из основных пунктов. Поэтому темпы производства нужно увеличить. Если необходимо, привлечь менее загруженные предприятия.

«Таким образом, мы рынок займем и свои предприятия сможем загрузить», – сказал президент Беларуси.

Такого подхода Александр Лукашенко ждет от всех руководителей успешных предприятий: не зацикливаться на собственной выгоде, а помогать отстающим. Тогда и государство поддержит.

«Я понимаю тебя как директор директора. Все вроде хорошо – и производишь, и рентабельность, и прибыль есть. Но надо по-государственному подойти. Если можешь где-то что-то взять, чтобы расшириться, поможем», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко оценил новинки производства и обратил внимание на энергоэффективность лифтов. Такие сейчас востребованы. Пообщался президент и с коллективом завода. На предложение построить в Могилеве еще одно химическое производство ответил, что в этом нет необходимости. Упор будет сделан на модернизацию уже существующих.

«Надо переоснащаться и производить продукцию высокой добавленной стоимости. Я не сторонник того, чтобы откуда-то что-то забирать и тащить в Могилев. Здесь много предприятий, им надо дать жизнь», – сказал Лукашенко.

При этом в районах новые предприятия создавать будут, заявил президент. Напомнил он и о задаче перед местной вертикалью власти: один район – один инвестпроект , чтобы райцентры сами могли зарабатывать себе деньги. Всех собравшихся Лукашенко призвал соблюдать дисциплину. Без нее в экономике нельзя.

Александр Лукашенко пообщался с коллективом предприятия. На вопрос о повышении тарифов за коммунальные услуги ответил, что рост должен компенсироваться подъемом зарплат.