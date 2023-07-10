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Лукашенко поручил увеличить производство лифтов в Могилеве

10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил увеличить производство лифтов в Могилеве
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заводе в Могилевской области по производству лифтов потребовал увеличить выпуск продукции, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сначала – критика от президента в адрес руководства региона. Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственность на окраинах Могилева: заброшенные постройки, стихийные свалки мусора.

«Вы загадили Могилев дальше некуда. Вы же сами себя губите этой захламленностью. Что за практика – идет стройка, рядом котлован выкопали, выгрузили мусор где-то в кусты! Твоя задача – навести в Могилеве порядок», – заявил президент.

Порядок во дворах белорусских городов помогут навести роторные, двухместные, большие лифтовые парковки. Подойдут они и для частных участков, и для территорий около бизнес-центров. Проектом уже интересуются российские партнеры. Сейчас это основной рынок для поставок белорусских лифтов и комплектующих.

«В прошлом году мы заняли первое место по доле рынка в Российской Федерации. Мы вытеснили других производителей, опередили их. Нас ценят за надежность и качество. Срок службы наших лифтов – не менее 25 лет», – отметил генеральный директор промышленного холдинга Сергей Чертков.

Президент указал на перспективы лифтостроения: и в Беларуси, и в России идет реставрация старого жилого фонда. Замена подъемников – один из основных пунктов. Поэтому темпы производства нужно увеличить. Если необходимо, привлечь менее загруженные предприятия.

«Таким образом, мы рынок займем и свои предприятия сможем загрузить», – сказал президент Беларуси.

Такого подхода Александр Лукашенко ждет от всех руководителей успешных предприятий: не зацикливаться на собственной выгоде, а помогать отстающим. Тогда и государство поддержит.

«Я понимаю тебя как директор директора. Все вроде хорошо – и производишь, и рентабельность, и прибыль есть. Но надо по-государственному подойти. Если можешь где-то что-то взять, чтобы расшириться, поможем», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко оценил новинки производства и обратил внимание на энергоэффективность лифтов. Такие сейчас востребованы. Пообщался президент и с коллективом завода. На предложение построить в Могилеве еще одно химическое производство ответил, что в этом нет необходимости. Упор будет сделан на модернизацию уже существующих.

«Надо переоснащаться и производить продукцию высокой добавленной стоимости. Я не сторонник того, чтобы откуда-то что-то забирать и тащить в Могилев. Здесь много предприятий, им надо дать жизнь», – сказал Лукашенко.

При этом в районах новые предприятия создавать будут, заявил президент. Напомнил он и о задаче перед местной вертикалью власти: один район – один инвестпроект, чтобы райцентры сами могли зарабатывать себе деньги. Всех собравшихся Лукашенко призвал соблюдать дисциплину. Без нее в экономике нельзя.

Александр Лукашенко пообщался с коллективом предприятия. На вопрос о повышении тарифов за коммунальные услуги ответил, что рост должен компенсироваться подъемом зарплат.



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Теги: Могилев
 
 
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