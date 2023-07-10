|
Погода в СНГ: 40-градусная жара в Казахстане, кратковременный дождь в Беларуси
10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве сегодня
Казахстан
Через Казахстан проходит циклон. Правда, затронет только север и центр страны – там пройдут сильные дожди с грозами. Они немного собьют зной. В остальных регионах без осадков. Местами синоптики обещают жару до плюс 43.
В такую погоду в службу скорой помощи обращаются в среднем на 200 человек больше, говорят врачи. У многих резко скачет давление. Чтобы защитить организм от теплового удара, медики советуют меньше бывать на улице в пик солнечной активности. Также необходимо снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и пить больше воды, в одежде отдать предпочтение натуральным светлым тканям и не выходить без головного убора.
Кыргызстан
После продолжительной прохлады в Кыргызстан пришла жара. В Бишкеке плюс 29, солнечно, на юге – 35. Высокая температура наблюдается во всех регионах области, включая самую горную Нарынскую область – там 30 градусов.
В связи с аномальной жарой МЧС республики объявило штормовое предупреждение. По словам специалистов, жара продлится до конца недели. Чтобы не получить солнечный удар, медики рекомендуют по возможности оставаться дома и пить больше прохладной воды.
Беларусь
Несмотря на осадки, 41 район страны ввел ограничения на посещение лесов. Пойти в поход или по грибы, не задумываясь, можно только на северо-востоке Беларуси. Но стоит помнить, что есть разница между ограничением и полным запретом, когда в лес нельзя заходить даже на прогулку.
Армения
В Армению вернулись осадки. В горных регионах прогнозируют грозы и усиление ветра. Такая погода огорчает не только жителей столицы, но и сельчан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)