Погода в СНГ: 40-градусная жара в Казахстане, кратковременный дождь в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня облачно с прояснениями , местами небольшой дождь и плюс 21. О ситуации в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Через Казахстан проходит циклон. Правда, затронет только север и центр страны – там пройдут сильные дожди с грозами. Они немного собьют зной. В остальных регионах без осадков. Местами синоптики обещают жару до плюс 43.

В такую погоду в службу скорой помощи обращаются в среднем на 200 человек больше, говорят врачи. У многих резко скачет давление. Чтобы защитить организм от теплового удара, медики советуют меньше бывать на улице в пик солнечной активности. Также необходимо снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и пить больше воды, в одежде отдать предпочтение натуральным светлым тканям и не выходить без головного убора.

Кыргызстан

После продолжительной прохлады в Кыргызстан пришла жара. В Бишкеке плюс 29, солнечно, на юге – 35. Высокая температура наблюдается во всех регионах области, включая самую горную Нарынскую область – там 30 градусов.

В связи с аномальной жарой МЧС республики объявило штормовое предупреждение. По словам специалистов, жара продлится до конца недели. Чтобы не получить солнечный удар, медики рекомендуют по возможности оставаться дома и пить больше прохладной воды.

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