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Погода в СНГ: 40-градусная жара в Казахстане, кратковременный дождь в Беларуси

10.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: 40-градусная жара в Казахстане, кратковременный дождь в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 21. О ситуации в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Через Казахстан проходит циклон. Правда, затронет только север и центр страны – там пройдут сильные дожди с грозами. Они немного собьют зной. В остальных регионах без осадков. Местами синоптики обещают жару до плюс 43.

В такую погоду в службу скорой помощи обращаются в среднем на 200 человек больше, говорят врачи. У многих резко скачет давление. Чтобы защитить организм от теплового удара, медики советуют меньше бывать на улице в пик солнечной активности. Также необходимо снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и пить больше воды, в одежде отдать предпочтение натуральным светлым тканям и не выходить без головного убора.

Кыргызстан

После продолжительной прохлады в Кыргызстан пришла жара. В Бишкеке плюс 29, солнечно, на юге – 35. Высокая температура наблюдается во всех регионах области, включая самую горную Нарынскую область – там 30 градусов.

В связи с аномальной жарой МЧС республики объявило штормовое предупреждение. По словам специалистов, жара продлится до конца недели. Чтобы не получить солнечный удар, медики рекомендуют по возможности оставаться дома и пить больше прохладной воды.

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Рекомендации врача

Беларусь

До 27 градусов тепла обещают сегодня синоптики в Беларуси. Прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозами.

Несмотря на осадки, 41 район страны ввел ограничения на посещение лесов. Пойти в поход или по грибы, не задумываясь, можно только на северо-востоке Беларуси. Но стоит помнить, что есть разница между ограничением и полным запретом, когда в лес нельзя заходить даже на прогулку.

Армения

В Армению вернулись осадки. В горных регионах прогнозируют грозы и усиление ветра. Такая погода огорчает не только жителей столицы, но и сельчан.

В Араратской и Армавирской областях начался массовый сбор урожая арбузов. Мокрая почва усложняет процесс, а полосатые спеют не по дням, а по часам. Поэтому работать фермерам приходится в ускоренном режиме, когда дождь прекращается на несколько часов.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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