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Широкополосный интернет появится в белорусских селах до 2025 года

11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Широкополосный интернет появится в белорусских селах до 2025 года
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Сельская местность Беларуси будет обеспечена широкополосным интернетом до 2025 года, заявил Александр Лукашенко во время общения с коллективом предприятия по производству лифтов, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер ответил на вопросы сотрудников. Говоря о покрытии интернет-связью отдаленных уголков страны, он подчеркнул, что работы уже ведутся. Определены и сроки – менее двух лет. При этом президент обратил внимание на безопасное использование мировой паутины. В пример привел попытку госпереворота в 2020 году после президентских выборов. Тогда интернет был орудием влияния на общество.

Посмотрите на современность. Если бы мы тогда не выстояли, мы бы как страна не существовали. С нами бы давно разобрались без войны. Уже под Смоленском стояли бы НАТОвские войска. Интернет должен быть, и мы людям должны рассказывать, как пользоваться этим интернетом. Потому что это великое дело, но и помойка хорошая», – сказал Лукашенко.

Покрытие интернетом сельской местности закреплено в обновленной директиве по преодолению бюрократизации власти.

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При этом президент Александр Лукашенко подчеркнул важность безопасного использования технологий.
 
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