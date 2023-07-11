|
Широкополосный интернет появится в белорусских селах до 2025 года
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Сельская местность Беларуси будет обеспечена широкополосным интернетом до 2025 года, заявил Александр Лукашенко во время общения с коллективом
Белорусский лидер ответил на вопросы сотрудников. Говоря о покрытии интернет-связью отдаленных уголков страны, он подчеркнул, что работы уже ведутся. Определены и сроки – менее двух лет. При этом президент обратил внимание на безопасное использование мировой паутины. В пример привел
Покрытие интернетом сельской местности закреплено в обновленной директиве по преодолению бюрократизации власти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом президент Александр Лукашенко подчеркнул важность безопасного использования технологий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)