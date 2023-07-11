«Важно не думать одинаково, а действовать в одном направлении». Как объединить цели владельца бизнеса, руководителей и сотрудников

Источник материала: ProBusiness

Цели владельца, руководителей и сотрудников могут быть разными, потому что каждая из этих групп имеет свои интересы и потребности. Владелец компании может стремиться к максимальной прибыли и росту компании, чтобы получить большую выгоду от своих инвестиций. Цели предпринимателей могут включать максимизацию прибыли, увеличение доли рынка, создание бренда, увеличение стоимости компании, получение высокого дохода от инвестиций.

Руководители могут быть заинтересованы в увеличении своей власти и авторитета в компании, а также в достижении определенных целей, которые помогут им продвинуться по карьерной лестнице.

Сотрудники могут желать получения высокой заработной платы, удобного графика работы, возможности профессионального роста и развития. Однако, для успешного функционирования компании, необходимо найти баланс между интересами всех сторон и обеспечить их взаимодействие в рамках общих целей.

Специально для «Про бизнес» эксперт по повышению личной эффективности, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских рассказала, как найти этот баланс.



Ирина Крутских

Бизнес-коуч, эксперт по повышению личной эффективности, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова

Цели владельца: максимизация прибыли, увеличение доли рынка

Рост прибыли — это одна из основных целей любого бизнеса. Она означает, что владелец стремится получить максимальную прибыль, используя различные стратегии и методы. Для достижения этой цели он может увеличивать объем продаж, снижать затраты на производство, повышать цены на продукцию.



Фото: fotostrana.ru

Увеличение доли рынка — это еще одна важная цель бизнеса. Для достижения этой цели владелец может использовать различные маркетинговые стратегии, такие как улучшение качества продукции, снижение цен, увеличение рекламного бюджета.

Цели руководителей: эффективное управление командой, достижение поставленных задач и планов

Одной из главных целей руководителя является управление командой — разработка стратегии улучшения работы команды, мотивация сотрудников, их обучение и развитие, а также решение конфликтов внутри команды.

Одновременно руководитель должен обеспечить достижение поставленных целей и задач — составить планов действий, проконтролировать их выполнение и оценить результаты.



Фото: mykaleidoscope.ru

В компетенции и цели руководителя входит также развитие бизнеса: анализ рынка и конкурентов, разработка новых продуктов и услуг, а также создание «дорожной» карты с конкретными шагами для роста компании. А параллельно нужно оценивать и управлять рисками. Это включает в себя разработку стратегий для минимизации рисков и защиты компании от нежелательных последствий.

Для решения своих задач руководителям приходится управлять финансами компании: формировать бюджет, контролировать расходы и доходы, работать над увеличением прибыли.

Цели сотрудников: профессиональный рост, удовлетворение своих потребностей и интересов

Можно выделить несколько общих целей, которые преследуют большинство сотрудников:

профессиональный рост (большинство сотрудников стремятся к тому, чтобы развиваться в своей профессии и стать экспертом в своей области);

удовлетворение своих потребностей (сотрудники хотят чувствовать себя уверенно и комфортно на работе — для этого им нужна хорошая заработная плата, возможность профессионального и личностного роста, признание своих достижений и успехов, а также уважение со стороны коллег и руководства);

интерес к работе (сотрудники хотят заниматься тем, что им интересно и приносит удовольствие: если работа не вызывает интереса, то сотрудник может быстро потерять мотивацию и энтузиазм).



Фото: hrlider.ru

В целом, цели сотрудников связаны с их личными потребностями и желаниями, но в то же время они могут быть полезными и для компании, так как мотивированные и удовлетворенные сотрудники работают более эффективно и достигают лучших результатов.

Объединяющий фактор владельцев, руководителей и сотрудников

Миссия и ценности компании являются объединяющим фактором, который помогает владельцам, руководителям и сотрудникам работать вместе, несмотря на различные цели, которые они могут иметь. Миссия компании определяет ее основное предназначение, то есть то, чего она стремится достичь в своей деятельности. Ценности компании определяют ее основные принципы и убеждения, которых она придерживается в своей работе.

Кроме того, миссия и ценности компании могут быть использованы для привлечения и удержания талантливых сотрудников. Когда люди знают, что компания делает и каких принципов она придерживается, они могут решить, соответствует ли это их собственным ценностям и убеждениям.

Для владельцев миссия и ценности компании могут помочь в создании стабильной и прибыльной компании, которая будет успешно функционировать на долгосрочной основе. Это может быть достигнуто путем определения целей, которые сосредоточены на создании высококачественных продуктов или услуг, удовлетворении потребностей клиентов и установлении честных отношений с партнерами.

Для руководителей миссия и ценности компании могут служить ориентиром для разработки стратегий и планов действий, которые будут соответствовать общей цели компании. Это может помочь им принимать правильные решения и управлять компанией эффективно.

Для сотрудников миссия и ценности компании могут стать вдохновением для работы в компании, которая имеет ясные принципы и ценности. Это может помочь им чувствовать себя частью команды, работающей на общую цель, и мотивировать их на достижение высоких результатов.



Фото: sprosi-sam.ru

Примеры компаний, которые успешно объединяют всех участников вокруг общей миссии и ценностей

Google — миссия компании заключается в том, чтобы организовать информацию о мире и сделать ее удобной и доступной для всех. Ценности Google включают инновации, открытость, ответственность и работу в команде.

Zappos — миссия компании заключается в создании лучшего опыта покупки обуви онлайн. Ценности Zappos включают обслуживание клиентов, инновации, работу в команде и уважение к каждому человеку.

Whole Foods Market — миссия компании заключается в продаже качественных продуктов питания и поддержке здорового образа жизни. Ценности Whole Foods Market включают ответственность перед клиентами, сотрудниками и сообществом, а также стремление к постоянному совершенствованию.

Airbnb — миссия компании заключается в создании возможностей для людей путешествовать и останавливаться в уникальных местах по всему миру. Ценности Airbnb включают гостеприимство, открытость, уважение к культурным различиям и стремление к постоянному совершенствованию.

«Объединение всех участников бизнеса является критически важным фактором для успеха компании»

Каждый участник играет свою роль в достижении общей цели. Владельцы и руководители определяют стратегию компании и принимают ключевые решения, которые направлены на достижение успеха. Рядовые сотрудники, в свою очередь, являются теми, кто реализует эту стратегию на практике.

Если все участники бизнеса работают вместе, они могут создать единую команду, которая будет двигаться в одном направлении. Это позволяет компании эффективно использовать свои ресурсы и достигать лучших результатов. Кроме того, объединение всех участников бизнеса позволяет создать единую корпоративную культуру, которая способствует повышению мотивации и лояльности сотрудников.

Важно отметить, что объединение всех участников бизнеса не означает, что все должны думать и действовать одинаково. Напротив, разнообразие мнений и подходов может быть очень полезным для компании. Однако, важно, чтобы все участники были на одной волне и работали в интересах компании.

Объединение всех участников бизнеса является ключевым фактором для достижения успеха компании. Это позволяет создать единую команду, которая работает в интересах компании и не просто поддерживает функционирование компании, а способствует её развитию.

Например, разнообразие мнений и подходов сотрудников может способствовать появлению новых идей и инноваций: каждый сотрудник имеет свой уникальный опыт и знания и, соединяя все вместе, коллективный интеллект может привести к созданию уникального продукта, которого еще нет на рынке, опередив конкурентов в развитии бизнеса.

Компании могут быстрее решать сложные проблемы, если у сотрудников разные взгляды. Непохожие точки зрения могут привести к более глубокому и всестороннему анализу проблемы и поиску наиболее эффективного решения, экономя деньги компании, время и нервы сотрудников.