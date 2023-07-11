От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте

Источник материала: ProBusiness



Алексей Калинчук — основатель компаний SkyCross и SkyClean. Фото: Павел Садовский.

Порой кажется, что в современном мире с его острой конкуренцией и стабильно растущими требованиями клиентов уже невозможно запустить свой бизнес без серьезных вложений на старте. С этим утверждением точно не согласится предприниматель и основатель компаний SkyClean&Skycross Алексей Калинчкук, жизненный путь которого доказывает, что благодаря упорству и мотивации возможны любые свершения. В совместном проекте с компанией «Настоящая цифровая» поговорили с Алексеем о том, как следует развивать свой бизнес и какие инструменты помогают выстраивать сервис для клиентов.

Компания «Настоящая цифровая» — белорусский оператор программных касс, которые помогает бизнесу организовать прием платежей от клиентов. По сути, программная касса — это программа, которая может работать на различных аппаратных платформах — от мобильного телефона или компьютера до специализированных устройств из разряда портативных кассовых терминалов.

Программная касса — не просто фискальный инструмент. У нее масса других возможностей: — возможность принимать наличную и безналичную оплату товаров и услуг разными способами, удобными для покупателей;

— товарно-учетная система;

— система лояльности;

— CRM и ERP в одном «флаконе»;

— финансовая аналитика. Все это позволяет предпринимателю автоматизировать и упорядочивать бизнес.

«Увидел, что на доске объявлений сорваны почти все номера клининговых компаний и подумал, что это очень востребованная ниша»

— Я предприниматель, у меня уже 7 лет действующая клининговая компания, в штате работает несколько десятков человек. До клининга учился на военного психолога, понял, что армия — это не моя история и решил уйти. Долго искал себя, работал в найме, перепробовал много направлений. В 25 лет понял, что хочу работать на себя, поэтому стал думать, как открыть свою компанию.



Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

Однажды увидел, что на доске объявлений сорваны почти все номера клининговых компаний и подумал, что это очень востребованная ниша. Работа руками у меня не вызывала отторжения, поэтому решил, что неплохо было бы попробовать. Пару дней поизучал, как устроен рынок, и написал свое объявление. Вот так и родился клининг.

Буквально оттирал жир руками, не понимая, почему все так плохо. Год работал самостоятельно, всячески изучал это направление. Зарабатывал совсем немного, примерно 1500 рублей в месяц, хватало только на то, чтобы сводить концы с концами. Никогда не забуду свой первый заказ. Я буквально оттирал жир руками, не понимая, почему все так плохо. Было очень тяжело, порой доходило до слез. Спустя примерно 2 года увеличился объем заказов, появилась команда и я принял решение открывать офис. Работали хорошо, компания развивалась, поэтому у меня получилось создать стабильный прибыльный бизнес без кассовых разрывов.



Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

«Нужен был новый вызов — решил заняться бизнесом по чистке кроссовок»

В какой-то момент стало просто скучно, мне все было понятно в своей индустрии. Нужен был новый вызов. Хотел двигаться дальше, смотрел разные ниши, и на глаза попался бизнес по химчистке обуви. Тогда это еще совсем новое направление для Беларуси.

Было понимание, как чистить обувь, но я понятия не имел о том, как красить и реставрировать. Решил, что чистка кроссовок — лучший вариант, поэтому уже в декабре 2020 года открылась первая приемка с парой мастеров и одним администратором.

Спустя 2 недели после запуска расширили спектр услуг. Изначально мы запустили только чистку и покраску кроссовок. Но уже через две недели стало понятно, что нужно расширять спектр услуг. Клиенты говорили: «нам нужен ремонт, здесь нужно прошить, там набойку поставить». К тому времени я уже хорошо дружил с маркетингом, поэтому в первый же месяц клиенты принесли 270 пар. Мы очень быстро приняли решение, что найдем своих ремонтников и будем делать полный комплекс.



Фото: Павел Садовский.

«Каждый месяц даем вторую жизнь 1−4 тысячам изделий»

На сегодняшний день проходимость наших производственных цехов от 1 до 4 тысяч изделий ежемесячно — это примерно 1500−2000 человек на 6 приемных пунктов.

В этом бизнесе есть ярко выраженная сезонность. Спрос в 2−3 раза возрастает весной и осенью, поэтому летом и зимой мы нередко попадали в кассовые разрывы, когда выручки не хватает, чтобы покрывать затраты на большой штат и работу приемок. Чтобы этого избежать мы решили расширить спектр услуг: стали принимать в химчистку одежду, ковры, сумки, чемоданы. Часть вещей стали отправлять нашим партнерам на стороне.

Если говорить понятным языком, то мы превратились в своеобразный «дом быта». Сейчас все, что касается внешнего вида человека мы делаем. Так мы помогаем людям экономить на покупке новых вещей, с нами одежда и обувь может прослужить в 2−3 раза дольше.

К сожалению, первое время не все получалось на достойном уровне качества. Нередко нам не хватало рабочих рук, это отражалось на сроках ожидания клиентов и качестве нашего ремонта. Порой из-за брака мне приходилось покупать новую обувь. Только со временем получилось оптимизировать процессы и выстроить надежную команду. Сегодня мы вышли на принципиально новый уровень сервиса, но пользуясь случаем, хочу принести извинения клиентам, которым мы причинили неудобства собственными недоработками.



Фото: Павел Садовский.

К сожалению, в стране уже не готовят специалистов по ремонту обуви, поэтому через 3−5 лет будет большой дефицит кадров по этому направлению. Понимая это, мы смогли выстроить систему, которая позволяет нам самим готовить специалистов. Этот процесс не очень быстрый, но благодарный, потому что кадры — ключ к развитию. Сейчас в команде несколько десятков мастеров и администраторов.

Рентабельность нашего бизнеса примерно 20−25%, но важно отметить, что это только в сезон. Зимой мы можем работать в минус, поэтому общая доходность за год будет в районе 10−15%. Средний чек примерно 100 рублей, а если говорить о рекордах — 1500 рублей. Мы выезжали к человеку на дом и проводили полную диагностику гардероба, забирали на ремонт часть обуви и одежды. Наша целевая аудитория — молодые парни и девушки от 25 лет до 45 лет со средним/высоким уровнем дохода.

На текущий момент мы потратили примерно 160 $ тысяч на развитие бизнеса. Около 20 тысяч долларов из этой суммы — это долговые обязательства, которые мы должны погасить. Думаю, что примерно за полгода мы закроем все долги, а вложения отобьем через 2 года, потому что быстро вышли на большие объемы. Собственных денег, к сожалению, не всегда хватает, поэтому мы готовы к тому, чтобы в Минске и регионах под нашими знаменами выходили партнеры. В планах активно расширяться и улучшать качество наших услуг.



Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

Уже больше года для наших клиентов доступна услуга курьерской доставки обуви. Когда мы ее вводили, встал вопрос с приемом оплаты. Хотели найти решение, чтобы и нам, и клиентам было удобно. Среди множества вариантов решили остановиться на программной кассе от «Настоящей цифровой» .

Весомое преимущество их сервиса — наличие личного кабинета, где очень удобно отслеживать все операции и формировать финансовые отчеты. Чтобы упростить работу бухгалтерии компания предлагает 3 вида API (программные интерфейсы) между бухгалтерским комплексом и программной кассой, либо бухгалтерским комплексом и личным кабинетом. Эти решения позволяют интегрировать бекенд-систему с программной кассой. Например, из бухгалтерской системы можно автоматически загружать каталог товаров или услуг, и они сразу попадут в программную кассу. Также можно скачивать результаты продаж ежедневно или за период, а потом их обрабатывать в 1С. Это удобно, потому что в любой момент можно отследить и найти недостающие данные.



Фото: Павел Садовский.

Помимо этого доступны безналичные платежи через систему «E-pos». Т.е. мы выставляем счет в ЕРИП, а клиент оплачивает его прямо в своем мобильном банкинге любого белорусского банка. Отправить счет можно по электронной почте, через СМС или Viber, а также по QR-коду. В этом случае у курьера нет необходимости возить с собой терминал.

А благодаря тому, что платежи идут через E-pos, комиссии за транзакции ниже, чем если бы мы работали с банком-эквайером — всего 1,2%. Программные кассы также хороши и для управленческого учета, например, на основе данных о продажах можно определить оптимальный график работы магазина, самого успешного продавца и найти «залежавшийся» товар. Всегда можно найти информацию о том, когда лучше всего готовиться к пику нагрузки. Еще один плюс — одно небольшое устройство объединяет в себе и кассовый аппарат, и банковский терминал, и сканер штрих-кодов с печатью чеков, но при этом персонал не нужно обучать работе с кассой, потому что интерфейс приложения понятен интуитивно.



Фото: Павел Садовский.

Я очень доволен удобством этих утройств, поэтому по мере расширения курьерского штата мы будем докупать новые кассы. Буквально на днях заказали еще одно устройство.

Программные кассы могут применяться не только в торговле и сфере услуг. Они будут полезны любому бизнесу, в котором нужен дифференцированный учет. Программное обеспечение будет обеспечивать учет денежных сумм и оформление платежного документа в едином цикле с отпуском товаров.