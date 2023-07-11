ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте

11.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Алексей Калинчук — основатель компаний SkyCross и SkyClean. Фото: Павел Садовский.

Порой кажется, что в современном мире с его острой конкуренцией и стабильно растущими требованиями клиентов уже невозможно запустить свой бизнес без серьезных вложений на старте. С этим утверждением точно не согласится предприниматель и основатель компаний SkyClean&Skycross Алексей Калинчкук, жизненный путь которого доказывает, что благодаря упорству и мотивации возможны любые свершения. В совместном проекте с компанией «Настоящая цифровая» поговорили с Алексеем о том, как следует развивать свой бизнес и какие инструменты помогают выстраивать сервис для клиентов.

Компания «Настоящая цифровая» — белорусский оператор программных касс, которые помогает бизнесу организовать прием платежей от клиентов. По сути, программная касса — это программа, которая может работать на различных аппаратных платформах — от мобильного телефона или компьютера до специализированных устройств из разряда портативных кассовых терминалов.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте

Программная касса — не просто фискальный инструмент. У нее масса других возможностей:

— возможность принимать наличную и безналичную оплату товаров и услуг разными способами, удобными для покупателей;
— товарно-учетная система;
— система лояльности;
— CRM и ERP в одном «флаконе»;
— финансовая аналитика.

Все это позволяет предпринимателю автоматизировать и упорядочивать бизнес.

«Увидел, что на доске объявлений сорваны почти все номера клининговых компаний и подумал, что это очень востребованная ниша»

— Я предприниматель, у меня уже 7 лет действующая клининговая компания, в штате работает несколько десятков человек. До клининга учился на военного психолога, понял, что армия — это не моя история и решил уйти. Долго искал себя, работал в найме, перепробовал много направлений. В 25 лет понял, что хочу работать на себя, поэтому стал думать, как открыть свою компанию.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

Однажды увидел, что на доске объявлений сорваны почти все номера клининговых компаний и подумал, что это очень востребованная ниша. Работа руками у меня не вызывала отторжения, поэтому решил, что неплохо было бы попробовать. Пару дней поизучал, как устроен рынок, и написал свое объявление. Вот так и родился клининг.

Буквально оттирал жир руками, не понимая, почему все так плохо.Год работал самостоятельно, всячески изучал это направление. Зарабатывал совсем немного, примерно 1500 рублей в месяц, хватало только на то, чтобы сводить концы с концами. Никогда не забуду свой первый заказ. Я буквально оттирал жир руками, не понимая, почему все так плохо. Было очень тяжело, порой доходило до слез. Спустя примерно 2 года увеличился объем заказов, появилась команда и я принял решение открывать офис. Работали хорошо, компания развивалась, поэтому у меня получилось создать стабильный прибыльный бизнес без кассовых разрывов.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

«Нужен был новый вызов — решил заняться бизнесом по чистке кроссовок»

В какой-то момент стало просто скучно, мне все было понятно в своей индустрии. Нужен был новый вызов. Хотел двигаться дальше, смотрел разные ниши, и на глаза попался бизнес по химчистке обуви. Тогда это еще совсем новое направление для Беларуси.

Было понимание, как чистить обувь, но я понятия не имел о том, как красить и реставрировать. Решил, что чистка кроссовок — лучший вариант, поэтому уже в декабре 2020 года открылась первая приемка с парой мастеров и одним администратором.

Спустя 2 недели после запуска расширили спектр услуг.Изначально мы запустили только чистку и покраску кроссовок. Но уже через две недели стало понятно, что нужно расширять спектр услуг. Клиенты говорили: «нам нужен ремонт, здесь нужно прошить, там набойку поставить». К тому времени я уже хорошо дружил с маркетингом, поэтому в первый же месяц клиенты принесли 270 пар. Мы очень быстро приняли решение, что найдем своих ремонтников и будем делать полный комплекс.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Фото: Павел Садовский.

«Каждый месяц даем вторую жизнь 1−4 тысячам изделий»

На сегодняшний день проходимость наших производственных цехов от 1 до 4 тысяч изделий ежемесячно — это примерно 1500−2000 человек на 6 приемных пунктов.

В этом бизнесе есть ярко выраженная сезонность. Спрос в 2−3 раза возрастает весной и осенью, поэтому летом и зимой мы нередко попадали в кассовые разрывы, когда выручки не хватает, чтобы покрывать затраты на большой штат и работу приемок. Чтобы этого избежать мы решили расширить спектр услуг: стали принимать в химчистку одежду, ковры, сумки, чемоданы. Часть вещей стали отправлять нашим партнерам на стороне.

Если говорить понятным языком, то мы превратились в своеобразный «дом быта».Сейчас все, что касается внешнего вида человека мы делаем. Так мы помогаем людям экономить на покупке новых вещей, с нами одежда и обувь может прослужить в 2−3 раза дольше.

К сожалению, первое время не все получалось на достойном уровне качества. Нередко нам не хватало рабочих рук, это отражалось на сроках ожидания клиентов и качестве нашего ремонта. Порой из-за брака мне приходилось покупать новую обувь. Только со временем получилось оптимизировать процессы и выстроить надежную команду. Сегодня мы вышли на принципиально новый уровень сервиса, но пользуясь случаем, хочу принести извинения клиентам, которым мы причинили неудобства собственными недоработками.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Фото: Павел Садовский.

К сожалению, в стране уже не готовят специалистов по ремонту обуви, поэтому через 3−5 лет будет большой дефицит кадров по этому направлению. Понимая это, мы смогли выстроить систему, которая позволяет нам самим готовить специалистов. Этот процесс не очень быстрый, но благодарный, потому что кадры — ключ к развитию. Сейчас в команде несколько десятков мастеров и администраторов.

Рентабельность нашего бизнеса примерно 20−25%, но важно отметить, что это только в сезон. Зимой мы можем работать в минус, поэтому общая доходность за год будет в районе 10−15%. Средний чек примерно 100 рублей, а если говорить о рекордах — 1500 рублей. Мы выезжали к человеку на дом и проводили полную диагностику гардероба, забирали на ремонт часть обуви и одежды. Наша целевая аудитория — молодые парни и девушки от 25 лет до 45 лет со средним/высоким уровнем дохода.

На текущий момент мы потратили примерно 160 $ тысяч на развитие бизнеса.Около 20 тысяч долларов из этой суммы — это долговые обязательства, которые мы должны погасить. Думаю, что примерно за полгода мы закроем все долги, а вложения отобьем через 2 года, потому что быстро вышли на большие объемы. Собственных денег, к сожалению, не всегда хватает, поэтому мы готовы к тому, чтобы в Минске и регионах под нашими знаменами выходили партнеры. В планах активно расширяться и улучшать качество наших услуг.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Алексей Калинчук. Фото: Павел Садовский.

Уже больше года для наших клиентов доступна услуга курьерской доставки обуви. Когда мы ее вводили, встал вопрос с приемом оплаты. Хотели найти решение, чтобы и нам, и клиентам было удобно. Среди множества вариантов решили остановиться на программной кассе от «Настоящей цифровой».

Весомое преимущество их сервиса — наличие личного кабинета, где очень удобно отслеживать все операции и формировать финансовые отчеты. Чтобы упростить работу бухгалтерии компания предлагает 3 вида API (программные интерфейсы) между бухгалтерским комплексом и программной кассой, либо бухгалтерским комплексом и личным кабинетом. Эти решения позволяют интегрировать бекенд-систему с программной кассой. Например, из бухгалтерской системы можно автоматически загружать каталог товаров или услуг, и они сразу попадут в программную кассу. Также можно скачивать результаты продаж ежедневно или за период, а потом их обрабатывать в 1С. Это удобно, потому что в любой момент можно отследить и найти недостающие данные.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Фото: Павел Садовский.

Помимо этого доступны безналичные платежи через систему «E-pos». Т.е. мы выставляем счет в ЕРИП, а клиент оплачивает его прямо в своем мобильном банкинге любого белорусского банка. Отправить счет можно по электронной почте, через СМС или Viber, а также по QR-коду. В этом случае у курьера нет необходимости возить с собой терминал.

А благодаря тому, что платежи идут через E-pos, комиссии за транзакции ниже, чем если бы мы работали с банком-эквайером — всего 1,2%.Программные кассы также хороши и для управленческого учета, например, на основе данных о продажах можно определить оптимальный график работы магазина, самого успешного продавца и найти «залежавшийся» товар. Всегда можно найти информацию о том, когда лучше всего готовиться к пику нагрузки. Еще один плюс — одно небольшое устройство объединяет в себе и кассовый аппарат, и банковский терминал, и сканер штрих-кодов с печатью чеков, но при этом персонал не нужно обучать работе с кассой, потому что интерфейс приложения понятен интуитивно.

От уборщика на фрилансе до владельца компаний. История предпринимателя, который построил два бизнеса без капитала на старте
Фото: Павел Садовский.

Я очень доволен удобством этих утройств, поэтому по мере расширения курьерского штата мы будем докупать новые кассы. Буквально на днях заказали еще одно устройство.

Программные кассы могут применяться не только в торговле и сфере услуг. Они будут полезны любому бизнесу, в котором нужен дифференцированный учет. Программное обеспечение будет обеспечивать учет денежных сумм и оформление платежного документа в едином цикле с отпуском товаров.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порой кажется, что в современном мире с его острой конкуренцией и стабильно растущими требованиями клиентов уже невозможно запустить свой бизнес без серьезных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Важно не думать одинаково, а действовать в одном направлении». Как объединить цели владельца бизнеса, руководителей и сотрудников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2023
Mir24.TV Belarus
11.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика