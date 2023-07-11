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Лукашенко предложил компенсировать рост тарифов на ЖКУ повышением зарплат
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Рост тарифов на коммунальные услуги должен быть компенсирован увеличением зарплат. Об этом заявил Александр Лукашенко сотрудникам завода лифтового машиностроения в Могилевской области, передает телеканал «МИР 24».
В прошлом месяце повышение тарифов в Беларуси привязали к базовой величине. Теперь за год платежи за коммуналку не могут вырасти больше, чем на 18,5% белорусских рублей или 556 российских. Это половина базовой величины. Раньше эквивалентом служила сумма в пять долларов.
Сотрудники предприятия выразили беспокойство: не подорожают ли коммунальные платежи существенно из-за роста валюты. Президент пояснил: разница не большая, и на предприятиях должны ее компенсировать. Кроме того, белорусский лидер рассказал, почему тарифы отвязали от доллара.
Также на встрече с рабочими завода Лукашенко сообщил, что сельская местность Беларуси
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В прошлом месяце повышение тарифов в Беларуси привязали к базовой величине.
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