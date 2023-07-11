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Лукашенко предложил компенсировать рост тарифов на ЖКУ повышением зарплат

11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко предложил компенсировать рост тарифов на ЖКУ повышением зарплат
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Рост тарифов на коммунальные услуги должен быть компенсирован увеличением зарплат. Об этом заявил Александр Лукашенко сотрудникам завода лифтового машиностроения в Могилевской области, передает телеканал «МИР 24».

В прошлом месяце повышение тарифов в Беларуси привязали к базовой величине. Теперь за год платежи за коммуналку не могут вырасти больше, чем на 18,5% белорусских рублей или 556 российских. Это половина базовой величины. Раньше эквивалентом служила сумма в пять долларов.

Сотрудники предприятия выразили беспокойство: не подорожают ли коммунальные платежи существенно из-за роста валюты. Президент пояснил: разница не большая, и на предприятиях должны ее компенсировать. Кроме того, белорусский лидер рассказал, почему тарифы отвязали от доллара.

«Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает. Все сводится к тому, как будем работать. Так и будем жить. Живем неплохо по сравнению с тем, что вокруг происходит. Поэтому не переживайте, если будет тяжело, плечо подставим», – отметил Лукашенко.

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Президент добавил, что и сейчас белорусы в среднем оплачивают не более 30% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Остальное компенсирует государство.

Также на встрече с рабочими завода Лукашенко сообщил, что сельская местность Беларуси будет обеспечена широкополосным интернетом до 2025 года. Говоря о покрытии интернет-связью отдаленных уголков страны, он подчеркнул, что работы уже ведутся. При этом президент обратил внимание на безопасное использование мировой паутины. В пример привел попытку госпереворота в 2020 году после президентских выборов. Тогда интернет был орудием влияния на общество.



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Теги: Курсы валют
 
 
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В прошлом месяце повышение тарифов в Беларуси привязали к базовой величине.
 
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