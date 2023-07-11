Лукашенко предложил компенсировать рост тарифов на ЖКУ повышением зарплат

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Официальный сайт президента Республики Беларусь

Рост тарифов на коммунальные услуги должен быть компенсирован увеличением зарплат. Об этом заявил Александр Лукашенко сотрудникам завода лифтового машиностроения в Могилевской области, передает телеканал «МИР 24».

В прошлом месяце повышение тарифов в Беларуси привязали к базовой величине. Теперь за год платежи за коммуналку не могут вырасти больше, чем на 18,5% белорусских рублей или 556 российских. Это половина базовой величины. Раньше эквивалентом служила сумма в пять долларов.

Сотрудники предприятия выразили беспокойство: не подорожают ли коммунальные платежи существенно из-за роста валюты. Президент пояснил: разница не большая, и на предприятиях должны ее компенсировать. Кроме того, белорусский лидер рассказал, почему тарифы отвязали от доллара.

«Доллар для нас – вражеская валюта. Вот они ушли, расчеты в долларах перекрыли нам, поэтому мы переходим на юани, российские рубли. Нас это устраивает. Все сводится к тому, как будем работать. Так и будем жить. Живем неплохо по сравнению с тем, что вокруг происходит. Поэтому не переживайте, если будет тяжело, плечо подставим», – отметил Лукашенко.

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