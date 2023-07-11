Технику из Беларуси представили на выставке в Екатеринбурге

«Мы не просто с Республикой Беларусь в партнерских отношениях, мы тот регион Российской Федерации, который имеет представительство в республике. Очень активно работаем по ряду направлений. Прошлый год показал, что большее количество техники, которая приобретается нижегородскими аграриями, это техника, произведенная в Республике Беларусь», – заявил заместитель губернатора Нижегородской области (Россия) Андрей Саносян.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в этом году продукцию представили 35 стран. Это около полутора тысяч предприятий, 125 из них – белорусские.