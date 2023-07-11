|
Технику из Беларуси представили на выставке в Екатеринбурге
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия будут совместно собирать самолеты – легкие двухмоторные лайнеры, рассказал Роман Головченко.
О сотрудничестве в рамках Союзного государства говорили на выставке «Иннопром – 2023», сообщает «МИР 24». Крупная международная площадка открылась в Екатеринбурге. Белорусский павильон занимает три тысячи квадратных метров. Место нашлось товарам и легкой, и тяжелой промышленности. В основном это импортозамещающие проекты. Особый интерес к коммунальной, сельскохозяйственной и городской технике.
«Мы не просто с Республикой Беларусь в партнерских отношениях, мы тот регион Российской Федерации, который имеет представительство в республике. Очень активно работаем по ряду направлений. Прошлый год показал, что большее количество техники, которая приобретается нижегородскими аграриями, это техника, произведенная в Республике Беларусь», – заявил заместитель губернатора Нижегородской области (Россия) Андрей Саносян.
На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в этом году продукцию представили 35 стран. Это около полутора тысяч предприятий, 125 из них – белорусские.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители «Иннопрома» проявляют особый интерес к коммунальной, сельскохозяйственной и городской технике из республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)