О чем пишут мировые СМИ: рост жертв ливней в Японии и извержение исландского вулкана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество жертв «самого сильного дождя в истории» Японии достигло шести. Еще три человека числятся пропавшими без вести, сообщает The Guardian . Аномальные осадки привели к наводнениям и оползням на юго-западе страны. Ученые связали риск сильных дождей в Японии с глобальным потеплением. По данным метеорологического агентства, в городе Куруме за сутки выпало 402,5 мм осадков – самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный там. В некоторых районах северного Кюсю дождь идет уже более недели.

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, начавшееся 10 июля, было квалифицировано исландским метеорологическим управлением как «незначительное». Наблюдения показали, что на склоне горы образовалась трещина длиной 200 метров, откуда фонтанами вырывается лава, сообщает CNN . Перед извержением в районе вулкана зафиксировали несколько сотен землетрясений. Поскольку эти земли являются необитаемыми, угроза для сообществ и инфраструктуры отсутствует. Однако людей попросили не приближаться к месту извержения, поскольку там будут скапливаться опасные количества вулканических газов.

В Казахстане создадут киберполигон. На нем планируют отрабатывать навыки реагирования на хакерские атаки, сообщает Tengrinews . Прототип полигона уже разработан, в ближайшее время его доработают и введут в эксплуатацию, заявил председатель правления Государственной технической службы Казахстана Аскар Жунисбек. Вопрос обсуждался на пленарном заседании 10-го Южного инфофорума.

В Монголии открылось посольство Кыргызстана. Открытие дипломатической миссии состоялось в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова, сообщает 24.kg . Президент назначил чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Монголии Айбека Артыкбаева. В церемонии открытия также приняли участие министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн.