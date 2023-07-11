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О чем пишут мировые СМИ: рост жертв ливней в Японии и извержение исландского вулкана
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество жертв «самого сильного дождя в истории» Японии достигло шести. Еще три человека числятся пропавшими без вести, сообщает
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес, начавшееся 10 июля, было квалифицировано исландским метеорологическим управлением как «незначительное». Наблюдения показали, что на склоне горы образовалась трещина длиной 200 метров, откуда фонтанами вырывается лава, сообщает
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Шесть человек погибли и трое пропали без вести из-за наводнений и оползней в Японии. В Исландии извергается вулкан.
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