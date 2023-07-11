Принятие присяги стало обязательным для желающих получить гражданство Беларуси

Также претенденты должны будут сдать письменный тест на знание одного из государственных языков – белорусского или русского. Изменения коснутся и белорусов с двойным гражданством. О наличии паспорта другого государства необходимо в течение трех месяцев уведомить органы внутренних дел страны. Отказ принимать присягу станет основанием для отмены решения о предоставлении гражданства.

«Вводится еще одно основание для утраты гражданства Республики Беларусь. Это в отношении тех лиц, которые совершили преступления террористического или экстремистского характера, имеющие тяжкие последствия для Республики Беларусь, которые осуждены судами Беларуси и находятся за пределами республики. Это не процедура лишения гражданства, это процедура утраты гражданства Республики Беларусь», – пояснил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун.

За первое полугодие гражданами Беларуси стали более двух тысяч иностранцев. Многие также стремятся восстановить гражданство. Речь о тех, кто выехал из страны до 1991 года, для них процедура упрощена.