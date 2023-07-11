|
Принятие присяги стало обязательным для желающих получить гражданство Беларуси
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Принятие присяги станет обязательным для всех иностранцев, которые рассчитывают получить белорусское гражданство. Изменения в законодательстве страны вступили в силу, передает «МИР 24».
Также претенденты должны будут сдать письменный тест на знание одного из государственных языков – белорусского или русского. Изменения коснутся и белорусов с двойным гражданством. О наличии паспорта другого государства необходимо в течение трех месяцев уведомить органы внутренних дел страны. Отказ принимать присягу станет основанием для отмены решения о предоставлении гражданства.
«Вводится еще одно основание для утраты гражданства Республики Беларусь. Это в отношении тех лиц, которые совершили преступления террористического или экстремистского характера, имеющие тяжкие последствия для Республики Беларусь, которые осуждены судами Беларуси и находятся за пределами республики. Это не процедура лишения гражданства, это процедура утраты гражданства Республики Беларусь», – пояснил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун.
За первое полугодие гражданами Беларуси стали более двух тысяч иностранцев. Многие также стремятся восстановить гражданство. Речь о тех, кто выехал из страны до 1991 года, для них процедура упрощена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претенденты должны сдать письменный тест на знание одного из государственных языков – белорусского или русского.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)