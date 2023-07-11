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Знаменитые белорусские борцы дали мастер-класс юным спортсменам

11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знаменитые белорусские борцы дали мастер-класс юным спортсменам
 МТРК «Мир»

Юные белорусские борцы взяли урок у профессиональных спортсменов. В небольшой город Шклов в Могилевской области приехали олимпийский призер и двукратный чемпион мира. Компанию им составил глава национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

То, что на ковре вместо тренера их ждут именитые спортсмены, стало для ребят настоящим сюрпризом, но очень приятным. Юные борцы получили не только автографы, но и мастер-класс.

«Есть уважение за то, что в наш маленький городок приехали такие знаменитости. В этой жизни надо стремиться к чему-то и добиваться чего-то. Каждый раз, когда приходишь на тренировку, тренер говорит: «Добивайся чего-то! Бери все!» – рассказал воспитанник отделения вольной борьбы Илья Лапеха.

Своим мастерством с ребятами поделились чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов и олимпийский призер Ирина Курочкина. Девушка родом из такого же небольшого городка, как и Шклов. Борьбой начала заниматься в 16. Уже в 27 в Токио выиграла серебро Олимпиады.

«На раннем этапе нужно заинтересовать ребенка. И здесь как раз созданы все условия. И федерация, и государство способствуют этому. Очень много работы проходит, очень много рекламы, поездок», – отметила Курочкина.

В этом зале спортивный путь начинал и глава олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко. Легкой атлетике и футболу он предпочел борьбу. Занимались тогда без формы и специального снаряжения. За 30 лет уровень подготовки спортсменов изменился.

«Более важно не мое присутствие, а присутствие людей, которые действительно в спорте добились высоких результатов. Ребята видят, что можно: ставьте цели, будьте дисциплинированными, стремитесь к этому и все в ваших руках», – напутствовал юных борцов Виктор Лукашенко.

В подарок от профессионалов юные борцы получили не только мотивацию к усердным тренировкам, но еще спортивную форму и инвентарь.



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Мастерством поделились чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов и олимпийский призер Ирина Курочкина.
 
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