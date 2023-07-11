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Знаменитые белорусские борцы дали мастер-класс юным спортсменам
11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Юные белорусские борцы взяли урок у профессиональных спортсменов. В небольшой город Шклов в Могилевской области приехали олимпийский призер и двукратный чемпион мира. Компанию им составил глава национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
То, что на ковре вместо тренера их ждут именитые спортсмены, стало для ребят настоящим сюрпризом, но очень приятным. Юные борцы получили не только автографы, но и мастер-класс.
Своим мастерством с ребятами поделились чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов и олимпийский призер Ирина Курочкина. Девушка родом из такого же небольшого городка, как и Шклов. Борьбой начала заниматься в 16. Уже в 27 в Токио выиграла серебро Олимпиады.
«Более важно не мое присутствие, а присутствие людей, которые действительно в спорте добились высоких результатов. Ребята видят, что можно: ставьте цели, будьте дисциплинированными, стремитесь к этому и все в ваших руках», – напутствовал юных борцов Виктор Лукашенко.
В подарок от профессионалов юные борцы получили не только мотивацию к усердным тренировкам, но еще спортивную форму и инвентарь.
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Мастерством поделились чемпион мира по греко-римской борьбе Алим Селимов и олимпийский призер Ирина Курочкина.
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