Лайнеры для гражданской авиации начнут производить в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

На выставке «Иннопром-2023» каждая восьмая компания – участница из Беларуси.125 предприятий представили свои товары на трех тысячах квадратных метров, передает телеканал «МИР 24».

Здесь коммунальные и сельскохозяйственные машины. Городской транспорт. Лифты и товары химической промышленности. По словам премьер-министра республики Романа Головченко, вскоре белорусскую линейку могут дополнить и самолеты.

«Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета. Этот важнейший проект ознаменует собой переход Республики Беларусь в клуб стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России», – рассказал Головченко.

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Также белорусы разработали бизнес-план по открытию в России десяти фирменных магазинов «На дому». Там будут продавать домашний текстиль, плетеную мебель из лозы и ротанга, а также изделия из глины белорусского производства.