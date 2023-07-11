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Лайнеры для гражданской авиации начнут производить в Беларуси

11.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лайнеры для гражданской авиации начнут производить в Беларуси
 МТРК «Мир»

На выставке «Иннопром-2023» каждая восьмая компания – участница из Беларуси.125 предприятий представили свои товары на трех тысячах квадратных метров, передает телеканал «МИР 24».

Здесь коммунальные и сельскохозяйственные машины. Городской транспорт. Лифты и товары химической промышленности. По словам премьер-министра республики Романа Головченко, вскоре белорусскую линейку могут дополнить и самолеты.

«Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета. Этот важнейший проект ознаменует собой переход Республики Беларусь в клуб стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России», – рассказал Головченко.

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Также белорусы разработали бизнес-план по открытию в России десяти фирменных магазинов «На дому». Там будут продавать домашний текстиль, плетеную мебель из лозы и ротанга, а также изделия из глины белорусского производства.



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Об этом рассказал премьер-министр республики Роман Головченко на выставке «Иннопром».
 
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