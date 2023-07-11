«Все тело дышит, будто ты голый»: как белорусский дизайнер создает свадебные платья изо льна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лен в тренде, скажут модники. Натуральные ткани нынче не уходят с подиумов. Дизайнер Наталья Минина однажды пошла на эксперимент и решила пошить свадебные платья изо …льна.

«Я размышляла, как можно выразить свои мысли и идеи через природу. Не только через цветочки, а через ткань. И меня осенило: это может быть наш лен. Задача стояла очень сложная. Но я понимала: возможно все», – рассказывает дизайнер Наталья Минина.





Первая коллекция – и сразу успех! Льняные свадебные платья Наталья показала на неделях моды в Лондоне и Париже.

«Все привыкли видеть, что свадебный наряд изо льна – это рубаха с вышивкой. И, естественно, от меня ожидали того же, когда я говорила, что у меня скоро будет показ. Но когда я продемонстрировала, что лен может быть роскошным, у зрителей был восторг», – говорит дизайнер.

Но были и скептики. Говорили, что лен – непрактичный материал.





«Лен мнется. Но с точки зрения профессионалов высокой моды, легкая измятость всегда говорит о том, что ткань – натуральная. А льна же сейчас больше 20 видов. Есть технологии, которые позволяют делать обработку. Причем, не обязательно на производстве. Мы сами с портной ее делали», – говорит о материале Наталья.

Теперь это новый экотренд свадебной моды. По словам Натальи, платье может быть весомым. Но точно не тяжелее пышной корсетной юбки из фатина. К тому же, лен может спасти невесту на летней свадьбе.





«Даже в качестве подкладки я везде стараюсь ставить лен. Потому что летом жара, и невесты просто никакие. Они мучаются в привычных свадебных нарядах. А когда платье льняное, в нем все тело дышит, как будто ты голый», – перечисляет плюсы льна дизайнер.

Наталья использует только белорусскую ткань. Стоимость платья не превышает стоимости любой другой дизайнерской модели ручной работы. Заграничные невесты уже оценили идею. Белоруски же пока заказывают льняной подвенечный наряд только в особых случаях. Например, для свадьбы в национальном или экостиле.





«Просто все друг за другом повторяют. Вот я сделаю, как у блогера! Или так, чтобы было круто. А платье изо льна – необычное. Но оно не будет таким огромным, пышным, сильно блестящим и вычурным», – подытожила дизайнер.



