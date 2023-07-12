Погода в СНГ: рекордная жара в Казахстане, переменная облачность в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кратковременные дожди и плюс 17 будет в среду в Москве. Четверг, 13 июля, может стать самым холодным в июле , ожидается всего 14 градусов. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан изнывает от жары. Солнце палит почти по всей стране. Плавится асфальт, жители ищут спасения в тени и под кондиционерами, скупают мороженое и холодную воду. Синоптики обещают до плюс 45 даже на севере. Установлен новый рекорд этих мест, говорят старожилы. До этого максимальная июльская температура там чуть превышала 40 градусов.

Заехать на пляж после работы для петропавловцев в эти дни – необходимость. Это единственная возможность освежиться. Даже поздно вечером пляжи не пустеют, рядом сотни машин и тысячи людей. Жители ждут дождей, которые пока упорно обходят город стороной.