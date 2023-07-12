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Погода в СНГ: рекордная жара в Казахстане, переменная облачность в Беларуси
12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кратковременные дожди и плюс 17 будет в среду в Москве. Четверг, 13 июля, может стать
Казахстан
Казахстан изнывает от жары. Солнце палит почти по всей стране. Плавится асфальт, жители ищут спасения в тени и под кондиционерами, скупают мороженое и холодную воду. Синоптики обещают до плюс 45 даже на севере. Установлен новый рекорд этих мест, говорят старожилы. До этого максимальная июльская температура там чуть превышала 40 градусов.
Заехать на пляж после работы для петропавловцев в эти дни – необходимость. Это единственная возможность освежиться. Даже поздно вечером пляжи не пустеют, рядом сотни машин и тысячи людей. Жители ждут дождей, которые пока упорно обходят город стороной.
Беларусь
В Беларуси установилась комфортная погода. Не выше 25 градусов, переменная облачность, осадки прогнозируются только местами. Тепло и пасмурно и на Браславских озерах на северо-востоке страны. Гостиницы, палаточные городки, агроусадьбы и базы отдыха там заполнены на 100%. Полностью забронированы места и на август. Большинство туристов прибыли в Беларусь заранее, чтобы принять участие в популярном музыкальном фестивале «Вива, Браслав». Он запланирован на конец июля.
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