Фестиваль рекламы ЛАМА открыл прием работ!

Источник материала: ProBusiness





7 июля фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 открыл прием конкурсных работ. Фестиваль определит самые яркие и креативные проекты в сфере коммуникаций, реализованные на внутреннем и зарубежных рынках агентствами и брендами из Беларуси в период с 1 января 2022 года по 10 октября 2023 года.

Представители индустрии маркетинга и коммуникаций ежегодно стремятся заполучить заветные награды фестиваля ЛАМА, и это неудивительно, поскольку именно ЛАМА играет существенную роль в формировании Рейтинга креативности агентств по итогам года.

Рейтинг креативности 2023 будет составлен с учетом достижений тех агентств и брендов, которые уже успели завить о себе на старте креативного года и получить награды международных фестивалей креативности, в том числе, фестиваля Белый Квадрат , который присутствует в Рейтинге креативности АКМА и других международных рейтингах.

Одна из задач рейтингов креативности по всему миру — создание атмосферы творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание неординарных, инновационных и эффективных проектов. Награды фестивалей служат индустриальным ориентиром по выбору креативного партнёра для международных и локальных брендов.





Участие в фестивале ЛАМА — отличный шанс для агентств подтвердить профессиональные компетенции, продемонстрировать новаторские и креативные решения, повысить лояльность и доверие клиентов, а также проверить свои навыки в креативном противостоянии.

Принять участие в фестивале ЛАМА могут коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, digital, event и PR-агентства, продакшн-студии, инхаус-агентства международных и локальных брендов, рекламодатели, частные авторы и другие представители креативной индустрии.





В рамках фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА проходит конкурс «Молодые Креаторы» , по результатам которого будет сформирован рейтинг Young Creators 2023. Партнером рейтинга выступает МТБанк . С момента основания МТБанк поддерживает инновационные благотворительные и спонсорские программы. Конкурс «Молодые Креаторы» создан для поиска, поддержки и развития молодых специалистов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций и дает возможность сформировать правильное представление о той среде, в которой предстоит работать. Участники смогут предложить нестандартные решения брифа по одному из трёх направлений: имидж бренда, коммуникации в новых медиа и маркетинг. Работы на конкурс «Молодые Креаторы» можно бесплатно подать онлайн до 30 сентября.





Всего на фестивале ЛАМА 118 номинаций , которые разделены на две вертикали: индустриальную и категорийную. Свои проекты участники могут подать как в одну, так и обе вертикали.

Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии. Проекты в данной вертикали будет оценивать состав агентского жюри, в который войдут ярчайшие представители рекламного рынка: креативные, арт-директора, топ-менеджеры агентств, обладатели наград и с опытом судейства международных и локальных фестивалей креативности.

Конкурсы категорийной вертикали разделены по товарным категориям, независимо от вида рекламы (видео, радио, принт и т.д.). Конкурсные работы в данной вертикали будет оценивать состав клиентского жюри, в который войдут представители международных и локальных брендов, эксперты, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на локальном рынке, в том числе, представители Персонального рейтинга маркетологов 2022 .





Победители фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 будут объявлены в октябре и опубликованы на профессиональных индустриальных ресурсах Беларуси.