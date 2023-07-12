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Фестиваль рекламы ЛАМА открыл прием работ!
12.07.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
7 июля фестиваль маркетинга и рекламы
Представители индустрии маркетинга и коммуникаций ежегодно стремятся заполучить заветные награды фестиваля ЛАМА, и это неудивительно, поскольку именно ЛАМА играет существенную роль в формировании
Рейтинг креативности 2023 будет составлен с учетом
Одна из задач рейтингов креативности по всему миру — создание атмосферы творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание неординарных, инновационных и эффективных проектов. Награды фестивалей служат индустриальным ориентиром по выбору креативного партнёра для международных и локальных брендов.
Участие в фестивале ЛАМА — отличный шанс для агентств подтвердить профессиональные компетенции, продемонстрировать новаторские и креативные решения, повысить лояльность и доверие клиентов, а также проверить свои навыки в креативном противостоянии.
Принять участие в фестивале ЛАМА могут коммуникационные, маркетинговые, рекламные, брендинговые, digital, event и PR-агентства, продакшн-студии, инхаус-агентства международных и локальных брендов, рекламодатели, частные авторы и другие представители креативной индустрии.
В рамках фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА проходит конкурс
Всего на фестивале ЛАМА
Номинации индустриальной вертикали подойдут для любого формата: от биллборда или видеоролика, до интегрированной кампании, разработки фирменного стиля и маркетинговой стратегии. Проекты в данной вертикали будет оценивать состав агентского жюри, в который войдут ярчайшие представители рекламного рынка: креативные, арт-директора, топ-менеджеры агентств, обладатели наград и с опытом судейства международных и локальных фестивалей креативности.
Конкурсы категорийной вертикали разделены по товарным категориям, независимо от вида рекламы (видео, радио, принт и т.д.). Конкурсные работы в данной вертикали будет оценивать состав клиентского жюри, в который войдут представители международных и локальных брендов, эксперты, чьи рекламные кампании наиболее активно и креативно представлены на локальном рынке, в том числе, представители
Победители фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 будут объявлены в октябре и опубликованы на профессиональных индустриальных ресурсах Беларуси.
Ознакомиться с полным перечнем номинаций, условиями участия, а также подать конкурсные проекты можно на официальном сайте фестиваля
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7 июля фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 открыл прием конкурсных работ. Фестиваль определит самые яркие и креативные проекты в сфере коммуникаций,...
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