Аграрии в Беларуси собрали первую тысячу тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси намолотили и перевезли первую тысячу тонн зерна. Комбайнеров и водителей чествовали в поле, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В объективах стольких видеокамер Николай Драгун оказался впервые. Вместо красной дорожки – поле ячменя. Комбайнер – один из трех «звезд» этой уборочной. Как и коллеги, Николай намолотил первую тысячу тонн зерна. Это достижение и для карьеры, и для всей республики.

«Это не только моя тысяча. Это сделали и агрономы, и механизатор, который сеял, и тот, кто пахал поле. Это все звенья одной цепи. Если все нормально сработают, будет и урожай», – говорит комбайнер Николай Драгун.

Почетный рубеж в первую тысячу в этом хозяйстве отмечают второй год подряд. За рулем комбайнов не только опытные аграрии. Десятая часть экипажей области – не старше 30 лет.

«Молодежь очень активна. У нас пять молодых водителей. В этом году они работают с очень большой отдачей. Это очень радует, потому что каждый год обычно чуть позже первые тысячники появляются», – отметил директор хозяйства Сергей Здрок.