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Аграрии в Беларуси собрали первую тысячу тонн зерна

12.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аграрии в Беларуси собрали первую тысячу тонн зерна
 МТРК «Мир»

В Беларуси намолотили и перевезли первую тысячу тонн зерна. Комбайнеров и водителей чествовали в поле, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В объективах стольких видеокамер Николай Драгун оказался впервые. Вместо красной дорожки – поле ячменя. Комбайнер – один из трех «звезд» этой уборочной. Как и коллеги, Николай намолотил первую тысячу тонн зерна. Это достижение и для карьеры, и для всей республики.

«Это не только моя тысяча. Это сделали и агрономы, и механизатор, который сеял, и тот, кто пахал поле. Это все звенья одной цепи. Если все нормально сработают, будет и урожай», – говорит комбайнер Николай Драгун.

Почетный рубеж в первую тысячу в этом хозяйстве отмечают второй год подряд. За рулем комбайнов не только опытные аграрии. Десятая часть экипажей области – не старше 30 лет.

«Молодежь очень активна. У нас пять молодых водителей. В этом году они работают с очень большой отдачей. Это очень радует, потому что каждый год обычно чуть позже первые тысячники появляются», – отметил директор хозяйства Сергей Здрок.

Рекорд установили на заготовке озимого ячменя. Уборочная в этом году началась раньше. Урожайность пока ниже прошлого сезона. Поэтому борьба идет за каждый колосок.

«Весна была очень холодная, дождливая. Очень сложно выходили с зимовки наши зерновые культуры. Мы прекрасно понимали, что нужно сделать все, чтобы сохранить каравай. Для этого технологически выполнены все операции, вовремя внесены подкормки, своевременно сделаны химпрополки», – говорит заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

После ячменя аграрии возьмутся за озимую пшеницу, тритикале и рожь. Мощностей хватает. Повлиять на планы может только погода. Без гроз и дождей в зернохранилища будущий каравай попадет в сроки.

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Рекорд установили на заготовке озимого ячменя. Уборочная в этом году началась раньше.
 
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