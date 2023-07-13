«Бизнесу нужны люди с нестандартным мышлением, которых не сможет заменить искусственный интеллект». Как работает франшиза, которая создает из школьников новое поколение инженеров

Источник материала: ProBusiness





За последний год около 7000 белорусских школьников освоили азы робототехники благодаря проекту Министерства образования: в стране заработали 150 инженерных классов с необходимыми комплектами оборудования от российской компании «РОББО» . Кроме того, Беларусь — одна из 35 стран, которая входит в сеть «РОББО Клубов» — частных школ по обучению робототехнике. Как адептам open source (открытого программного обеспечения) удалось взять на себя миссию по созданию целого поколения ребят с инженерным мышлением? Почему это важно для бизнеса? Насколько реально зарабатывать на обучении школьников? Обо всем этом «Про бизнес» поговорил с представителем компании «РОББО» в Беларуси, директором ООО «Обучение и инновации» Сергеем Балбуцким.

«До сих пор везде работаем, несмотря на множество ограничений»

— В Беларуси я работаю с 2018 года, а начинал в «РОББО», в Санкт-Петербурге. Это как раз родной город для основателя компании Павла Фролова. Он окончил Санкт-Петербургский политехнический университет и в 2000 году с единомышленниками начал заниматься open source. В 2006 году они стали продвигать в России визуальный язык программирования Scratch и микроконтроллер Arduino, начали проводить образовательные семинары для учеников и учителей. И до сих пор основа всего оборудования для обучения детей — это все тот же микроконтроллер Arduino.





В основе этого бизнеса две главные идеи Павла. Первая заключалась в том, что в компьютерной инженерии прогресс идет быстрее, чем обучение, а значит еще со школьной скамьи надо готовить ребят и проводить для них профориентацию. Иначе получается: пока студент заканчивает университет, его знания успевают устареть. Вторая — принципиальное использование только open source.

Обоснованность этого принципа прочувствовал весь российский и белорусский бизнес после введения санкций и ухода с рынка многих технологических компаний.

В open source нет лицензий. Он базируется на четырех степенях свободы: свободное бесплатное копирование продукта, свободное изучение продукта и использование в любых целях, улучшение продукта и свободное, бесплатное распространение продукта. То есть условный человек может скачать программу либо схему оборудования, ее изучить, посмотреть внутрь кода или самого устройства и поделиться улучшением с товарищем. И это все бесплатно. На основе этой идеи даже строится система информационной безопасности. И уже более 10 лет мы приучаем детей к таким принципам.





Так что бизнес начался с хорошей и массивной идеи, которую команда и постаралась воплотить в жизнь. Как только компания взялась за выпуск первой платформы, тут же началась подготовка методических материалов. И вот более 15 лет мы пишем методички с лучшими специалистами в сфере педагогики, инженерии, аддитивных технологий, программирования, психологии и т.д., взаимодействуя с различными инженерными и педагогическими ВУЗами многих стран.

В 2014 году это был уже полноценный образовательный проект, который получил две премии Google Rise Awards. После этого РОББО очень стремительно рос, мы нашли финансирование. Компания побеждает в конкурсе «FinLanding» правительства Финляндии, что открывает финский рынок для нас — и мы запускаем там представительство. Там мы открыли 40 школ.





А дальше в 2019 году была победа в конкурсе технологических проектов правительства Японии «Fukuoka Startup». Образцы продукции успешно протестировали в школах Японии, что поспособствовало открытию представительства в Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило ROBBO Japan в государственную программу субсидирования образовательных услуг «EdTech». Компания может получать финансирование на открытие классов робототехники РОББО и программирования в японских общеобразовательных школах.





Июль 2021 — Компания «РОББО» победила в китайском конкурсе Russia-China Competition 2021 в Нанкине и, получив финансирование от правительства Китая, открывает там представительство.





Мы, кстати до сих пор везде работаем, несмотря на множество ограничений. Производство оборудования РОББО расположено главным образом в Санкт-Петербурге. 90% комплектующих — российские. Так что у нас почти полное импортозамещение.

На чем зарабатывает компания

Наша бизнес-модель состоит из трех основных направлений:

Производство и продажа оборудования для B2G (госзакупки в рамках образовательных программ). Франшиза «РОББО клуба». То есть мы продаем готовый бизнес в который входят: брендбук, методические материалы, оборудование, консультации и поддержка стартап-менеджеров РОББО по запуску бизнеса, обучение педагогов, crm-система и все необходимые инструменты для запуска и ведения успешного бизнеса в сфере образования. Нам платят паушальный взнос, а в последующем — роялти, закупают оборудование. Кстати, в 2021 году РОББО включен в Реестр надежных франшиз Торгово-промышленной Палаты РФ и на сегодняшний день представлена в более чем 30 странах мира.





3. Покупки частными лицами на маркетплейсах.

Например, в Беларуси теперь в каждом районном центре есть классы с нашим оборудованием. А в областных городах — несколько. Поэтому сейчас уникальная ситуация: у детей есть равный доступ к технологиям. Неважно, где ты живешь. Главное, чтобы у тебя было желание заниматься. Нас очень радует, что государство об этом беспокоится и создает условия.





Если говорить о франшизе, то паушальный взнос зависит от того, в каком городе вы открываете клуб. Для маленьких городов до 300 тысяч человек — 7800 белорусских рублей. Для остальных — 12.600 белорусских рублей. Роялти для большого города составляет 470 рублей в месяц, для маленького — 390. Также нужны определенные вложения на старте в аренду, покупку оборудования (наши наборы для обучения и компьютеры), наем сотрудников. Но здесь все очень индивидуально — и аренда (будет зависеть от локации, ремонта, метража), и компьютеры (можно купить новые дорогие, можно бэушные), и затраты на штат.





Стоимость одного учебного комплекта «РОББО Клуба» на 10 рабочих мест — порядка 30 тысяч белорусских рублей. Но и здесь компания гибко подходит к каждому клиенту. На покупку двух и более клубов сразу мы предлагаем различные варианты рассрочек: как на паушальный взнос, так и на покупку оборудования. Также на открытие каждого последующего клуба франчайзи получает большие скидки, а клиентам которые открывают 5 и более клубов предлагают специальный инвестиционный проект с возможной эксклюзивностью в определенном регионе. Точка безубыточности у франчайзи наступает в среднем через 4 месяца, от 12 до 18 месяцев занимает выход на окупаемость.





В комплект оборудования для «РОББО Клуба» входят: робототехнические платформы и лаборатории интернета вещей, 3D-принтер, наборы для схемотехники и микроэлектроники, квадрокоптеры и шагающие мобильные роботы. В июне 2020 года бренд РОББО стал лауреатом конкурса «Лучшее отечественное оборудование, средства обучения и воспитания, включая цифровые» и включен в каталог «Рекомендовано для обучения» в Российской Федерации. Дети изучают программирование, интернет вещей, разные физические явления, программируют сенсоры и датчики, разрабатывают компьютерные игры, дорабатывают схемы, печатают нужные детали на 3D-принтере, создают новые устройства.





Вначале дети изучают визуальный язык программирования Scratch и с его помощью программируют робототехническое оборудование, далее переходят на более сложные языки программирования Arduino IDE, Python. В «РОББО Клубах» детей проводят по ступенькам компетенций: играю в технологии — изучаю технологии — копирую технологии — создаю новые технологии — создаю свой стартап.

В один клуб в среднем ходят около 150 детей. Группы по 10 человек. Один месячный абонемент — 100 белорусских рублей. То есть доход в месяц выходит 15 тысяч рублей. Отсюда можно отнять условно роялти в 500 рублей, 1500 за аренду и еще 500 на «коммуналку». Ну еще налоги, зарплаты преподавателей. Где-то 5 тысяч рублей можно заработать в месяц при таком количестве учеников. Остальное зависит от желания и амбиций франчайзи.





Оборудование, используемое в процессе обучения в «РОББО Клубах», находится в постоянной эксплуатации сотнями детей поэтому бывают случаи различных поломок. Для этого в Беларуси мы выстроили удобную техническую поддержку, открыв официальный сервис-центр компании РОББО в Гомеле. Схема обращения в техподдержку проста: клиент пишет заявку на ремонт оборудования, в течении 24 часов вашу заявку принимают и назначают забор неисправного оборудования и как правило на следующий день транспортная компания забирает оборудования, а дальше в течение 3−5 дней возвращает вам отремонтированное оборудование. Ремонт обычно недорогой: редко превышает 10−20 рублей.





Робототехника — это комплексная дисциплина, которая состоит из схемотехники, микроэлектроники, 3D-моделирования и прототипирования, а также программирования. Дети начинают заниматься с 5 лет. Родители используют наши занятия для таких детей как «продленку». На уроках они начинают работать в визуальной среде программирования Scratch Junior, рисуют 3D-ручками, управляют роботом ОТТО, собирают простые устройства на электронных конструкторах и механические модели.





Серьезное обучение начинается где-то с 10 лет, когда они уже начинают изучать физику и математику нормально. Мы опираемся на фундаментальные науки — в том числе химию и биологию. Школьные знания здесь применяются на практике: нужно рассчитать и жесткость, и траекторию движения… Даже радиофизика применяется у тех, кто постарше. Наша задача — научить детей использовать знания для создания чего-то нового. Мы хотим показать им, что это несложно, что это реально, что этим интересно заниматься. Потом дети охотнее идут учиться на инженерные специальности. Кроме того, мы сейчас в очень жестком кадровом кризисе, и самых талантливых из наших учеников сразу зовут к себе на работу крупные иностранные компании. Сегодня есть перекос в программирования, а вот не хватает именно инженеров. Причем бизнес смотрит уже даже на школьников, потому что кадры нужны здесь и сейчас, а таких ребят, имеющих хорошую базу по широкому спектру дисциплин, проще и быстрее «натаскать» под свои задачи. Нередко уже на 3-м курсе университета студентов приглашают участвовать в различных проектах в крупные компании, а после окончания учебы готовый специалист, заточенный под задачи компании и имеющий необходимый набор знаний, получает высокооплачиваемую работу и включается в крупный проект.









«Простые и рутинные задачи ИИ сделает лучше человека, а вот создать что-то принципиально новое — не сможет»

На конкурсах технического творчества и олимпиадах, проводимых компанией РОББО, мы устраиваем мозговой штурм по реальным проблемам компаний. К примеру, был кейс, когда дети делали макет погрузо-разгрузочной станции.





К нам уже обращались крупные белорусские компании, с предложением о создании совместных образовательных проектов для школьников старших классов. Этим компаниям нужны специалисты для решения задач связанных с мобильной робототехникой, и они понимают необходимость в обучении таких специалистов уже со школьной скамьи.

У Беларуси и России есть все предпосылки конкурировать на полях высоких технологий. Но нужно торопиться, чтобы не упустить момент. В Беларуси открылся Национальный детский технопарк, оснащенный современной техникой и укомплектованый ведущими педагогами страны по профильным дисциплинам. Обучение в нем проходят талантливые дети со всей Беларуси, отобранные через различные конкурсы. Хотелось бы отметить, что многие ученики наших инжнерных классов и «РОББО клубов» готовят проекты в течении обучения под руководством наших педагогов и поступают в Детский технопарк на специальность «Робототехника». На обучение также приглашаются победители и призеры наших конкурсов технического творчества.





Детский технопарк взаимодействует со всеми областными дворцами технического творчества и ВУЗами Беларуси, что позволяет провести действительно тщательные просев детей со всех уголков страны и выявить наиболее талантливых из них. Обучение в Национальном детском технопарке проходит по наиболее востребованным специальностям в области авиакосмических технологий, архитектуры и дизайна, биотехнологий, виртуальной и дополнительной реальности, зеленой химии, инженерной экологии, информационной безопасности, информационных и компьютерных технологий, робототехники, искуственного интелекта и прочих. Обучение по каждой дисциплине курируется профильным ВУЗом.





После этого обучения дети могут без экзаменов поступать в университеты. Многие из этих детей при правильном курировании в скором времени смогут создавать свои технологические стартапы. Таким образом мы видим, что в стране выстроена система подготовки кадров для реального сектора экономики, соответсвущая всем мировым тендециям и стандартам.

А еще мы внедряем для старшеклассников, помимо технических дисциплин, финансовую грамотность и основы экономической теории. В ближайшее время в Беларуси планируется открытие «РОББО Академии». Помимо технических дисциплин в ней мы дадим детям старшего школьного возраста знания, которые пригодятся для открытия собственного стартапа в будущем, такие как финансовая грамотность, основы экономической теории, психология. Кроме того, обучение идет на английском языке. В итоге можно сказать, что мы со школьной скамьи начинаем готовить инженеров-инноваторов. Это люди, которые изучили фундаментальные науки (физика, математика, химия, биология и прочее), умеют работать в команде, имеет различные навыки в механике, схемотехнике, электронике, программировании, могут ставить перед собой инженерные задачи, решать их, которые знают, как минимум, один иностранный язык и один язык программирования, могут создать финмодель предприятия и справляться со стрессом.





Еще несколько лет назад создание сайтов на заказ было очень востребовано, а сейчас есть Tilda и другие конструкторы, которые позволяют многое сделать самостоятельно. И узкие специалисты, которые занимались подобной разработкой, уже теряют свою актуальность. Так происходит во многих сферах. Нужны творческие люди, которые не выполняют какую-то одну операцию, а способны комплексно решать проблемы. Тут даже можно сказать, что нужны люди с нестандартным мышлением, которое не сможет заменить искусственный интеллект. Простые и рутинные задачи ИИ сделает лучше человека, а вот создать что-то принципиально новое — не сможет. Здесь нужны не только знания: для прорывных идей важна интуиция.

«Это больше социальный бизнес, чем просто коммерция»

Мы занимаемся социально-ориентированным бизнесом. Открывая инженерные классы и «РОББО Клубы», мы ставим не только коммерческие цели, но и решаем различные социальные проблемы. В первую очередь, ставим перед собой задачу повышения качества обучения детей в IT-сфере и инженерии, помогаем раскрыть технический и изобретательский талант в каждом ребенке, с детства формируя культуру инженеров-инноваторов будущего. Например, в 2018 году Псковский «РОББО клуб» получил награду Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2018 года».





Мы также занимаемся повышением квалификации педагогов средних школ Беларуси. Совместно с БГПУ им М. Танка организовали очные курсы повышения квалификации по робототехническим дисциплинам для учителей, что повышает в том числе качество преподавания в средних школах. Осуществляем постоянную методическую и техническую поддержку учителей инженерных классов Беларуси. Ежегодно проводим Белорусский национальный отборочный этап Международной Скрэтч-Олимпиады по креативному программированию среди детей, собирая более 500 участников со всех уголков Беларуси. Все победители и призеры Олимпиады далее представляют нашу национальную команду на Международном финале. Хотелось бы отметить, что последние 2 года наша белорусская сборная занимает 2 общекомандное место среди более чем 30 стран.

Для продвижения у нас лучше всего работает прямой маркетинг — мы ходим по школам и предлагаем детям заниматься. Можно собрать родителей в актовом зале и рассказать про обучение. Люди задают вопросы, больше понимают, что им предлагают, после такого живого общения. Со встреч конвертация в клиентов примерно 90%.

Вторая по эффективности — реклама в Яндекс-картах и Google-картах. Неплохо показывают себя соцсети. Но главное, что мы всем даем посетить пробное занятие. Именно это позволяет конвертировать заинтересовавшихся в клиентов. И продолжительность «жизни клиента» (LTV) у нас тоже высокая — 2,5 года.





Интересно, что даже один из лидеров мировых технологий — Япония — на уровне правительства пригласила нас открывать РОББО-клубы и оснащать школы. А все дело в том, что во многих технологически развитых странах, огромный разрыв между настоящей прикладной робототехникой и детской образовательной. Почему-то многие страны в какой-то момент перестали уделять внимание подготовке кадров со школы. Возможно, дело в том, что те же США и многие страны Западной Европы, как пылесос, выкачивали наиболее подготовленные кадры со всего земного шара и разучились растить свои. Но, как мы видим, времена меняются и даже там начали осознавать, что через какое-то время, возможно, просто некому будет развивать новые технологии и поддерживать привычные темпы экономического развития. Быстро поменять систему образования в стране, чтобы она соответствовала новейшим требованиям и тенденциям, очень трудоемко и дорого. Они потеряли уже целое поколение. Поэтому все чаще родители школьников, IT-компании и целые предприятия обращаются в частные образовательные стартапы, так как они более гибки и в короткие сроки могут дать будующим специалистам необходимые знания по тем или иным дисциплинам.



