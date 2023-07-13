ADMA AWARDS: критерии оценки эффективности маркетинга

Источник материала: ProBusiness





Престижная профессиональная премия в сфере эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023 продолжает прием конкурсных работ. К участию в премии принимаются проекты от международных и локальных брендов, работающих на территории Беларуси, а также реализованные ими проекты на зарубежных рынках в период с 1 января 2021 года по 28 сентября 2023 года.

Премия Advertising & Marketing Awards включает две категории номинаций : 23 номинации в категории товаров и услуг и 22 специальные номинации.

Оценивать конкурсные работы в этом году будут более 70 экспертов — представителей международных и локальных брендов и агентств, опытных профессионалов с высокими достижениями в сфере маркетинга, в том числе, представители Персонального рейтинга маркетологов 2022 .

Оценка конкурсных проектов будет осуществляться в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Члены жюри будут работать в группах, составы которых станут известны только в день судейства и будут сформированы таким образом, чтобы члены жюри не могли оценивать свои конкурсные кейсы или кейсы конкурентов.

Члены жюри оценивают заявки , основываясь на доказанной в них эффективности и особенностях категории, в которую они поданы. Кейсы будут оцениваться по шкале от 1 до 100 персонально каждым членом жюри по следующим критериям:

ПРОБЛЕМА, КОНТЕКСТ & ЦЕЛИ — 20% ОТ ОБЩЕГО БАЛЛА

Прежде всего оценивается исходная ситуация, предпосылки проблемы и целей, а также маркетинговые усилия как с точки зрения анализа рынка и KPI проекта, так и с точки зрения его амбициозности в рамках поставленных задач за обозначенный период.

В зависимости от сформулированных целей оцениваются не только финансовые, но и различные другие типы эффективности: бизнес, поведенческие, восприятие/отношение. Членами жюри учитывается также целевая аудитория проекта / кампании и соответствие аудитории проекта и позиционированию бренда в рамках поставленных задач.

ИНСАЙТЫ & СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ — 20% ОТ ОБЩЕГО БАЛЛА

Данный критерий демонстрирует лучшие решения маркетинговой команды бренда и всех участников проекта. Инсайтом может быть как стратегическое умозаключение, уникальное для бренда и выбранной аудитории, которое было использовано для достижения целей, так и потребительский инсайт, медиа инсайт, инсайт рынка или бизнес инсайт. Стратегическая идея, как правило, оценивается с точки зрения ее оригинальности и эффективности найденного решения.

РЕАЛИЗАЦИЯ. ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ В ЖИЗНЬ — 25% ОТ ОБЩЕГО БАЛЛА

Эти критерии подразумевают оценку членами жюри творческих, коммуникационных и медиа стратегий, обоснование и целесообразность выбора канала коммуникаций и креативные материалы проекта (видеокейс / презентация проекта / key visuals). Члены жюри оценивают креативную составляющую проекта, представленную целевой аудитории бренда, и творческие элементы, которые работали в совокупности для достижения поставленных целей. Члены жюри в обязательном порядке учитывают исследования, аналитику и то, насколько затраченный бюджет целесообразен для реализации данного проекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ — 35% ОТ ОБЩЕГО БАЛЛА

Результаты оцениваются выше, чем другие критерии оценки конкурсных проектов. При этом помимо результатов внимание уделяется и подтверждениям того, насколько проект эффективен, а представленные показатели важны для бренда и бизнеса / организации в контексте номинации категории премии. Наиболее значимым является соответствие достигнутых результатов проекта с KPI, которые были изначально обозначены.





Премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards проводится с 2016 года при поддержке Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси ( АКМА ).

По итогам премии ADMA AWARDS 2023 в Беларуси будут объявлены Рейтинги наиболее эффективных брендов и агентств и составлен Персональный рейтинг маркетологов 2023.

Для того, чтобы стать участником премии эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards 2023, необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить в личном кабинете необходимые формы заявки и креативные материалы в соответствии с техническими требованиями. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно в ENTRY KIT .