Беларусь присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

В июле на саммите ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного члена. Как ожидается, Беларусь, которая является наблюдателем в ШОС, станет полноправным членом организации в 2024 году.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал прогрессом присоединение к объединению Ирана и подписание меморандума об обязательствах Беларуси по присоединению. «Присоединение Ирана – это прогресс, новый шаг Беларуси на пути к присоединению – это тоже прогресс. Все больше стран стучатся в двери ШОС в надежде присоединиться к этой большой семье», – сказал Чжан Мин по итогам саммита организации.