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Беларусь присоединилась к международным договорам в рамках ШОС

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси подписал закон о присоединении страны к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, передает «МИР 24».

Речь идет о Хартии ШОС, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также о соглашении между государствами – членами ШОС о региональной антитеррористической структуре и других документах. Всего Беларусь присоединяется к 22 договорам.

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В июле на саммите ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного члена. Как ожидается, Беларусь, которая является наблюдателем в ШОС, станет полноправным членом организации в 2024 году.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал прогрессом присоединение к объединению Ирана и подписание меморандума об обязательствах Беларуси по присоединению. «Присоединение Ирана – это прогресс, новый шаг Беларуси на пути к присоединению – это тоже прогресс. Все больше стран стучатся в двери ШОС в надежде присоединиться к этой большой семье», – сказал Чжан Мин по итогам саммита организации.



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В числе таких договоров – Хартия ШОС, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом и другие документы.
 
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