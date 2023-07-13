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Беларусь присоединилась к международным договорам в рамках ШОС
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси подписал закон о присоединении страны к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, передает «МИР 24».
Речь идет о Хартии ШОС, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также о соглашении между государствами – членами ШОС о региональной антитеррористической структуре и других документах. Всего Беларусь присоединяется к 22 договорам.
В июле на саммите ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного члена. Как ожидается, Беларусь, которая является наблюдателем в ШОС, станет полноправным членом организации в 2024 году.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал прогрессом присоединение к объединению Ирана и подписание меморандума об обязательствах Беларуси по присоединению. «Присоединение Ирана – это прогресс,
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В числе таких договоров – Хартия ШОС, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом и другие документы.
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