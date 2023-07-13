«Наши предки знали, из чего нужно делать ткани»: Орша – сердце льняного производства для всей Европы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Это предприятие – сердце льняного производства всей Европы. Почти за вековую историю комбинат в Орше произвел более двух миллиардов погонных метров ткани. Если сшить ее в один рулон, земной шар по экватору можно будет обернуть 86 раз. Сегодня сюда привозят сырье со льнозаводов всей страны.

«На Оршанщине более 500-летняя традиция производства льняной одежды и тканей. Ведь только лен растет у нас. Не шерсть – ее очень мало у нас производится. Хлопок тем более у нас не растет. Но вот лен – это то, что отличает белоруса», – обращается к истории заместитель генерального директора льнокомбината Сергей Сидин.

В белорусский лен одеваются во всем мире. География экспорта – более 40 стран: от Бразилии до Японии.





«Весь лен, который продается в Европе, – это или белорусский лен, или китайский», – рассказывает Сидин.

Сырье – натуральное, со своих полей. Технология – от предков. Определить натуральность можно несколькими способами.

«Возьмите эту ткань и потрите. Если она начинает мяться, то 100% в ней содержится лен», – делится первым секретом Сергей Сидин.





Второй критерий – структура ткани. Если льняное платье прилипает к телу и электризуется, значит в составе есть синтетика. Но есть и натуральный микс волокон.

«Есть ткань, которая произведена с добавлением вискозы. А это натуральные волокна. Такой подход удешевляет саму ткань. Например, чисто льняная стоит 23 рубля 82 копейки. А вот подобная ткань из вискозы стоит уже 14 рублей», рассказывает Сидин.





Преимуществ у льна не счесть. Он отличный теплоизолятор. Зимой в нем не холодно, летом – не жарко. Обладает бактерицидными свойствами. Ученые доказали: при соприкосновении с льняными тканями болезнетворная микрофлора погибает. Еще один плюс – стирка. Она делает изделия только лучше.

«Любая льняная ткань – особенно, если она качественная, с годами становится лучше, мягче. В отличие от хлопка, который разрушается. У меня есть постельное белье, которое приобретала еще моя мама. И мы до сих пор его используем. На нем очень приятно спать. Наши предки были не дураки – знали, из чего нужно делать ткани», – шутит Сергей.





Следуя текстильным трендам, на комбинате создают состаренный лен с краш-эффектом – мягкий, плотный, технический. Покупатели едут как из соседней России, так и дальнего зарубежья. Говорят, качество на высоте.

«Я всегда говорю, если вы побывали в Беларуси и не увезли отсюда лен, то вы в Беларуси не были», – говорит Сергей.