|
«Наши предки знали, из чего нужно делать ткани»: Орша – сердце льняного производства для всей Европы
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Это предприятие – сердце льняного производства всей Европы. Почти за вековую историю комбинат в Орше произвел более двух миллиардов погонных метров ткани. Если сшить ее в один рулон, земной шар по экватору можно будет обернуть 86 раз. Сегодня сюда привозят сырье со льнозаводов всей страны.
«На Оршанщине более 500-летняя традиция производства льняной одежды и тканей. Ведь только лен растет у нас. Не шерсть – ее очень мало у нас производится. Хлопок тем более у нас не растет. Но вот лен – это то, что отличает белоруса», – обращается к истории заместитель генерального директора льнокомбината Сергей Сидин.
В белорусский лен одеваются во всем мире. География экспорта – более 40 стран: от Бразилии до Японии.
Сырье – натуральное, со своих полей. Технология – от предков. Определить натуральность можно несколькими способами.
Второй критерий – структура ткани. Если льняное платье прилипает к телу и электризуется, значит в составе есть синтетика. Но есть и натуральный микс волокон.
«Есть ткань, которая произведена с добавлением вискозы. А это натуральные волокна. Такой подход удешевляет саму ткань. Например, чисто льняная стоит 23 рубля 82 копейки. А вот подобная ткань из вискозы стоит уже 14 рублей», рассказывает Сидин.
Преимуществ у льна не счесть. Он отличный теплоизолятор. Зимой в нем не холодно, летом – не жарко. Обладает бактерицидными свойствами. Ученые доказали: при соприкосновении с льняными тканями болезнетворная микрофлора погибает. Еще один плюс – стирка. Она делает изделия только лучше.
Следуя текстильным трендам, на комбинате создают состаренный лен с краш-эффектом – мягкий, плотный, технический. Покупатели едут как из соседней России, так и дальнего зарубежья. Говорят, качество на высоте.
«Я всегда говорю, если вы побывали в Беларуси и не увезли отсюда лен, то вы в Беларуси не были», – говорит Сергей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наши предки знали, из чего нужно делать ткани»: Орша – сердце льняного производства для всей Европы
Почти за вековую историю комбинат в Орше произвел более двух миллиардов погонных метров ткани.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)