Белорусские ученые могут доказать, что Минск старше на 100 лет

«Было много разных находок. Например, вчера мы нашли наконечник стрелы. Из того, что я находил, это было пряслице, которое можно датировать от XI века», – сказал студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина Александр Кузьмич.

Чтобы теория подтвердилась, историкам необходимо найти деревянные конструкции. Анализ образцов позволит точно определить, когда именно возводились городские валы.