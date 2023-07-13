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Белорусские ученые могут доказать, что Минск старше на 100 лет
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск старше на 100 лет" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Белорусские археологи предполагают, что Минск может стать старше на 100 лет. Они исследуют древнее городище в 10 километрах от современной столицы, передает телеканал «МИР 24».
«Было много разных находок. Например, вчера мы нашли наконечник стрелы. Из того, что я находил, это было пряслице, которое можно датировать от XI века», – сказал студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина Александр Кузьмич.
Чтобы теория подтвердилась, историкам необходимо найти деревянные конструкции. Анализ образцов позволит точно определить, когда именно возводились городские валы.
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Историкам необходимо найти деревянные конструкции, чтобы определить, когда возводились городские валы.
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