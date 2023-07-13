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Белорусские ученые могут доказать, что Минск старше на 100 лет

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

Белорусские археологи предполагают, что Минск может стать старше на 100 лет. Они исследуют древнее городище в 10 километрах от современной столицы, передает телеканал «МИР 24».

В копилке ученых уже ювелирный слиток, женские украшения и даже фрагмент посуды с родовым знаком князя Изяслава. Большинство находок датируют IX веком. Минск впервые упоминается в 1067 году. Если теория подтвердится, город может стать старше на целый век. Вместе с учеными на раскопках проходят практику студенты-историки со всей Беларуси.

«Было много разных находок. Например, вчера мы нашли наконечник стрелы. Из того, что я находил, это было пряслице, которое можно датировать от XI века», – сказал студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина Александр Кузьмич.

Чтобы теория подтвердилась, историкам необходимо найти деревянные конструкции. Анализ образцов позволит точно определить, когда именно возводились городские валы.



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Теги: Минск
 
 
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Историкам необходимо найти деревянные конструкции, чтобы определить, когда возводились городские валы.
 
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