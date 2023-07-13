Погода в СНГ: в Казахстане установилась жара, Бишкек накрыл смог

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четверг в Москве стал четвертым, завершающим днем аномальной погоды. По прогнозам синоптиков, он станет самым дискомфортным для жителей столичного региона, будет около 12 градусов. К выходным столбики термометров пойдут вверх. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы устали от жары , которая держится больше недели. Местами термометры показывают плюс 43. На севере страны в нескольких районах почва раскалилась до 60 градусов. В четверг там и в центре синоптики обещают освежающий дождь. В остальных регионах рассчитывать на глоток прохлады пока не приходится.

В жаркую погоду горные ледниковые озера возле Алматы наполняются быстрее. В окрестностях мегаполиса таких водоемов больше полусотни, шесть из них самые прорывоопасные. Поэтому каждый день местные спасатели проверяют их уровень на вертолетах и с помощью станций. Критической отметки они пока не достигли, но воду профилактически все же откачивают. Селевая обстановка будет на особом контроле у специалистов до сентября.

Кыргызстан

Чем опасны затяжная жара и стойкий запах гари

Комментарий врача