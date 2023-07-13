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Погода в СНГ: в Казахстане установилась жара, Бишкек накрыл смог

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане установилась жара, Бишкек накрыл смог
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверг в Москве стал четвертым, завершающим днем аномальной погоды. По прогнозам синоптиков, он станет самым дискомфортным для жителей столичного региона, будет около 12 градусов. К выходным столбики термометров пойдут вверх. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы устали от жары, которая держится больше недели. Местами термометры показывают плюс 43. На севере страны в нескольких районах почва раскалилась до 60 градусов. В четверг там и в центре синоптики обещают освежающий дождь. В остальных регионах рассчитывать на глоток прохлады пока не приходится.

В жаркую погоду горные ледниковые озера возле Алматы наполняются быстрее. В окрестностях мегаполиса таких водоемов больше полусотни, шесть из них самые прорывоопасные. Поэтому каждый день местные спасатели проверяют их уровень на вертолетах и с помощью станций. Критической отметки они пока не достигли, но воду профилактически все же откачивают. Селевая обстановка будет на особом контроле у специалистов до сентября.

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В Бишкеке жарко – воздух прогрелся до плюс 40, ясно. Долгожданной прохлады не ожидается и в ночное время. Температура спадет лишь на 10 градусов. Такая же ситуация наблюдается по всей территории республики.

Отсутствие ветра привело к образованию смога. Пелена дыма накрыла всю столицу. Основная причина его появления – выхлопные газы автомобилей. Несмотря на сезон отпусков и каникул в образовательных учреждениях, поток транспорта в Бишкеке не изменился.

Беларусь

Июль в Беларуси выдался неустойчивым. В страну пришла жара до 30 градусов и грозы. Компанию тучам составит порывистый ветер. От зноя устают и животные. В Гродненском зоопарке для медвежат готовят лекарство от жары – натуральное мороженое. Замораживают вишню, малину, смородину, бананы и молоко. Холодный десерт не успевает растаять, сладкоежки его моментально съедают.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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