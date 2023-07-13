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Погода в СНГ: в Казахстане установилась жара, Бишкек накрыл смог
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четверг в Москве стал четвертым, завершающим днем аномальной погоды. По прогнозам синоптиков, он станет самым дискомфортным для жителей столичного региона, будет около 12 градусов. К выходным столбики термометров пойдут вверх. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстанцы
В жаркую погоду горные ледниковые озера возле Алматы наполняются быстрее. В окрестностях мегаполиса таких водоемов больше полусотни, шесть из них самые прорывоопасные. Поэтому каждый день местные спасатели проверяют их уровень на вертолетах и с помощью станций. Критической отметки они пока не достигли, но воду профилактически все же откачивают. Селевая обстановка будет на особом контроле у специалистов до сентября.
Кыргызстан
В Бишкеке жарко – воздух прогрелся до плюс 40, ясно. Долгожданной прохлады не ожидается и в ночное время. Температура спадет лишь на 10 градусов. Такая же ситуация наблюдается по всей территории республики.
Отсутствие ветра привело к образованию смога. Пелена дыма накрыла всю столицу. Основная причина его появления – выхлопные газы автомобилей. Несмотря на сезон отпусков и каникул в образовательных учреждениях, поток транспорта в Бишкеке не изменился.
Беларусь
Июль в Беларуси выдался неустойчивым. В страну пришла жара до 30 градусов и грозы. Компанию тучам составит порывистый ветер. От зноя устают и животные. В Гродненском зоопарке для медвежат готовят лекарство от жары – натуральное мороженое. Замораживают вишню, малину, смородину, бананы и молоко. Холодный десерт не успевает растаять, сладкоежки его моментально съедают.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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