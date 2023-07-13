|
Глава Роспотребнадзора: ОДКБ обладает потенциалом для противодействия биологическим угрозам
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необходимым потенциалом для противостояния угрозам биологической безопасности обладают все страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на заседании Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности в Минске заявила его председатель, глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает
«Россия и все страны ОДКБ обладают всем необходимым потенциалом для противостояния таким вызовам, и, главное, обладают на сегодняшний день биологическим суверенитетом», – отметила Попова.
Попова подчеркнула, что вопросы биологической безопасности занимают одно из центральных мест не только в региональном, но и в мировом масштабе.
В июне министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биологическая безопасность занимает одно из центральных мест в региональном и мировом масштабе, отметила Анна Попова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)