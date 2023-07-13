Глава Роспотребнадзора: ОДКБ обладает потенциалом для противодействия биологическим угрозам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необходимым потенциалом для противостояния угрозам биологической безопасности обладают все страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на заседании Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности в Минске заявила его председатель, глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает БЕЛТА .

«Россия и все страны ОДКБ обладают всем необходимым потенциалом для противостояния таким вызовам, и, главное, обладают на сегодняшний день биологическим суверенитетом», – отметила Попова.

Попова подчеркнула, что вопросы биологической безопасности занимают одно из центральных мест не только в региональном, но и в мировом масштабе.

«Важно обеспечить нашу коллективную готовность к угрозам, в том числе биологическим, как естественного, так и преднамеренного характера», – подчеркнула председатель Координационного совета.