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Глава Роспотребнадзора: ОДКБ обладает потенциалом для противодействия биологическим угрозам

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необходимым потенциалом для противостояния угрозам биологической безопасности обладают все страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на заседании Координационного совета уполномоченных органов государств – членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности в Минске заявила его председатель, глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает БЕЛТА.

«Россия и все страны ОДКБ обладают всем необходимым потенциалом для противостояния таким вызовам, и, главное, обладают на сегодняшний день биологическим суверенитетом», – отметила Попова.

Попова подчеркнула, что вопросы биологической безопасности занимают одно из центральных мест не только в региональном, но и в мировом масштабе.

«Важно обеспечить нашу коллективную готовность к угрозам, в том числе биологическим, как естественного, так и преднамеренного характера», – подчеркнула председатель Координационного совета.

В июне министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили взаимодействие с международными организациями и обстановку у границ стран-участниц организации.



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Теги: Минск
 
 
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Биологическая безопасность занимает одно из центральных мест в региональном и мировом масштабе, отметила Анна Попова.
 
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