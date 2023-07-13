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Уборочная кампания в Беларуси началась с праздника

13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная кампания в Беларуси началась с праздника
 МТРК «Мир»

В Беларуси прошел праздник первого снопа. Его называют «Зажинки» и связывают с официальным стартом уборочной кампании. В некоторых районах Беларуси урожай этого года уже собрали, в то время как в других еще даже не начали, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

«Когда жито поспело» – эта песня об этом. Ее пели и мамы, и бабушки и всегда вручную серпами жали колосья в первый сноп нового урожая. Так открывают старт уборочной. Много веков это делают именно женщины. Традицию сохраняют и в наши дни.

Первый сноп, который называют господарем или дедом, всегда отдавали хозяину, он должен его поднять вверх. Чем выше – тем богаче урожай. После обряда в поле начинается гонка комбайнов по сбору зерна. Для каждого хлебороба новый урожай – своеобразный вызов.

«Азарт у нас всегда, постоянный азарт. Это традиция хлеб собирать», – рассказал механизатор Александр Минич.

Смолевичский район – это район зерновых культур. Почти 60% полей занимает озимая пшеница, но она еще не поспела, начали уборочную с озимого ячменя.

«Ячмень, сорт Буслик – это озимый сорт ячменя, получен он в центре по земледелию. Глава государства увидел, что урожайность очень хорошая, и сказал: увеличить в четыре раза. Урожайность в этом году 40 центнеров идет по республике. В некоторых хозяйствах – почти под 100 центнеров», – рассказал генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Федор Привалов.

В Беларуси 118 районов, и в каждом акцент на свою культуру. У кого-то в полях больше пшеницы, у кого-то кукурузы или рапса. И страда стартует по-разному. Раньше начинают южные регионы страны.

«Уборка зерновых, колосовых и зерно-бобовых. По состоянию на 1 июля к уборке предстоит два миллиона 30 тысяч гектаров. В стране больше половины озимого ячменя в Беларуси убрано. 40 центнеров с гектара – это неплохой урожай в условиях текущего года», – рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешик.

Аграрии не любят говорить, каким будет новый урожай. Отмечают, что в этом году погодные условия сложнее, чем в прошлом. Из-за продолжительного отсутствия дождей в некоторых районах не все колосья поспели.

«Мы должны себя обеспечить кормами, достаточным количеством фуража, семенами, чтобы заложить эту будущую основу. Руководители и специалисты должны уметь работать в сложных условиях», – рассказал председатель Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Ратомский.

Начинается уборка урожая в Беларуси обрядом «Зажинки, а заканчивается «Дажынками». На этом празднике всегда угощают пирогами из муки нового урожая. В прошлом году в Беларуси собрали больше 10 миллионов тонн зерна.



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В прошлом году в республике собрали больше 10 миллионов тонн зерна.
 
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