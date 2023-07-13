Уборочная кампания в Беларуси началась с праздника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси прошел праздник первого снопа . Его называют «Зажинки» и связывают с официальным стартом уборочной кампании. В некоторых районах Беларуси урожай этого года уже собрали, в то время как в других еще даже не начали, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.



«Когда жито поспело» – эта песня об этом. Ее пели и мамы, и бабушки и всегда вручную серпами жали колосья в первый сноп нового урожая. Так открывают старт уборочной. Много веков это делают именно женщины. Традицию сохраняют и в наши дни.

Первый сноп, который называют господарем или дедом, всегда отдавали хозяину, он должен его поднять вверх. Чем выше – тем богаче урожай. После обряда в поле начинается гонка комбайнов по сбору зерна. Для каждого хлебороба новый урожай – своеобразный вызов.

«Азарт у нас всегда, постоянный азарт. Это традиция хлеб собирать», – рассказал механизатор Александр Минич.

Смолевичский район – это район зерновых культур. Почти 60% полей занимает озимая пшеница, но она еще не поспела, начали уборочную с озимого ячменя.

«Ячмень, сорт Буслик – это озимый сорт ячменя, получен он в центре по земледелию. Глава государства увидел, что урожайность очень хорошая, и сказал: увеличить в четыре раза. Урожайность в этом году 40 центнеров идет по республике. В некоторых хозяйствах – почти под 100 центнеров», – рассказал генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию Федор Привалов.

В Беларуси 118 районов, и в каждом акцент на свою культуру. У кого-то в полях больше пшеницы, у кого-то кукурузы или рапса. И страда стартует по-разному. Раньше начинают южные регионы страны.