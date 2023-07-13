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Уборочная кампания в Беларуси началась с праздника
13.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси прошел праздник
Первый сноп, который называют господарем или дедом, всегда отдавали хозяину, он должен его поднять вверх. Чем выше – тем богаче урожай. После обряда в поле начинается гонка комбайнов по сбору зерна. Для каждого хлебороба новый урожай – своеобразный вызов.
Смолевичский район – это район зерновых культур. Почти 60% полей занимает озимая пшеница, но она еще не поспела, начали уборочную с озимого ячменя.
В Беларуси 118 районов, и в каждом акцент на свою культуру. У кого-то в полях больше пшеницы, у кого-то кукурузы или рапса. И страда стартует по-разному. Раньше начинают южные регионы страны.
«Уборка зерновых, колосовых и зерно-бобовых. По состоянию на 1 июля к уборке предстоит два миллиона 30 тысяч гектаров. В стране больше половины озимого ячменя в Беларуси убрано. 40 центнеров с гектара – это неплохой урожай в условиях текущего года», – рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешик.
Аграрии не любят говорить, каким будет новый урожай. Отмечают, что в этом году погодные условия сложнее, чем в прошлом. Из-за продолжительного отсутствия дождей в некоторых районах не все колосья поспели.
Начинается уборка урожая в Беларуси обрядом «Зажинки, а заканчивается «Дажынками». На этом празднике всегда угощают пирогами из муки нового урожая. В прошлом году в Беларуси собрали больше 10 миллионов тонн зерна.
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В прошлом году в республике собрали больше 10 миллионов тонн зерна.
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