Дни Союзного государства стартовали на «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартовал международный фестиваль искусств «Славянский базар» . Накануне прошла праздничная церемония открытия, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Свет софитов, звук, который слышен за несколько километров, аншлаг в зале и звезды на сцене. Так прошло открытие «Славянского базара». Старт фестивалю традиционно дал президент.

«На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят «нет» всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о нашей Беларуси», – сказал Лукашенко.

Новинка этого года – не одна, а пять пар звездных ведущих. Например, компанию бессменной Елене Спиридович составил российский рок-исполнитель Александр Маршал.

«Этот адреналин сценический – это лекарство и то, что нас держит на плаву. Я всегда с огромной радостью принимаю приглашение приехать, потому что я считаю за честь участвовать в подобного рода мероприятиях», – рассказал рок-исполнитель, ведущий «Славянского базара в Витебске-2023» Александр Маршал.

Главная площадка фестиваля – летний амфитеатр – в этом году юбиляр. Ей исполнилось 35 лет. На день рождения легендарная сцена получила подарок.

«Наш амфитеатр получил апгрейд. Самый главный символ, наша арка, стала светодиодная, мелкопиксельная», – рассказал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

Подготовка к предстоящим концертам продолжалась несколько дней. Сцена – большой механизм. За свет и звук отвечают десятки человек.

«Главное не децибелы или какие-то циферки. Главное, чтобы было комфортно слушателю, который находится в зале», – рассказал главный звукорежиссер Руслан Стабровский.

Преобразился и город. На улицах – поделки мастеров и выступления театров, фудкорты с национальной едой, ярмарки с сувенирами. Главные судьи – витебчане.



Сегодня на фестивале начинаются Дни Союзного государства. Народный праздник с песнями и традиционными угощеньями пройдет на открытых площадках города. Вечером в амфитеатре прогремит концерт белорусских и российских исполнителей. А исполнителей взрослого конкурса эстрадной песни ждет жеребьевка.



На открытии фестиваля президент вручил две премии – гран-при детского музыкального конкурса «Витебск» и специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию».