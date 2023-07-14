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Дни Союзного государства стартовали на «Славянском базаре»
14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске стартовал
Свет софитов, звук, который слышен за несколько километров, аншлаг в зале и звезды на сцене. Так прошло открытие «Славянского базара». Старт фестивалю традиционно дал президент.
Новинка этого года – не одна, а пять пар звездных ведущих. Например, компанию бессменной Елене Спиридович составил российский рок-исполнитель Александр Маршал.
Главная площадка фестиваля – летний амфитеатр – в этом году юбиляр. Ей исполнилось 35 лет. На день рождения легендарная сцена получила подарок.
«Наш амфитеатр получил апгрейд. Самый главный символ, наша арка, стала светодиодная, мелкопиксельная», – рассказал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.
Подготовка к предстоящим концертам продолжалась несколько дней. Сцена – большой механизм. За свет и звук отвечают десятки человек.
Преобразился и город. На улицах – поделки мастеров и выступления театров, фудкорты с национальной едой, ярмарки с сувенирами. Главные судьи – витебчане.
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Народный праздник с песнями и традиционными угощеньями пройдет на открытых площадках города.
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