ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дни Союзного государства стартовали на «Славянском базаре»

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске стартовал международный фестиваль искусств «Славянский базар». Накануне прошла праздничная церемония открытия, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Свет софитов, звук, который слышен за несколько километров, аншлаг в зале и звезды на сцене. Так прошло открытие «Славянского базара». Старт фестивалю традиционно дал президент.

«На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят «нет» всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о нашей Беларуси», – сказал Лукашенко.

Новинка этого года – не одна, а пять пар звездных ведущих. Например, компанию бессменной Елене Спиридович составил российский рок-исполнитель Александр Маршал.

«Этот адреналин сценический – это лекарство и то, что нас держит на плаву. Я всегда с огромной радостью принимаю приглашение приехать, потому что я считаю за честь участвовать в подобного рода мероприятиях», – рассказал рок-исполнитель, ведущий «Славянского базара в Витебске-2023» Александр Маршал.

Главная площадка фестиваля – летний амфитеатр – в этом году юбиляр. Ей исполнилось 35 лет. На день рождения легендарная сцена получила подарок.

«Наш амфитеатр получил апгрейд. Самый главный символ, наша арка, стала светодиодная, мелкопиксельная», – рассказал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

Подготовка к предстоящим концертам продолжалась несколько дней. Сцена – большой механизм. За свет и звук отвечают десятки человек.

«Главное не децибелы или какие-то циферки. Главное, чтобы было комфортно слушателю, который находится в зале», – рассказал главный звукорежиссер Руслан Стабровский.

Преобразился и город. На улицах – поделки мастеров и выступления театров, фудкорты с национальной едой, ярмарки с сувенирами. Главные судьи – витебчане.

Сегодня на фестивале начинаются Дни Союзного государства. Народный праздник с песнями и традиционными угощеньями пройдет на открытых площадках города. Вечером в амфитеатре прогремит концерт белорусских и российских исполнителей. А исполнителей взрослого конкурса эстрадной песни ждет жеребьевка.

На открытии фестиваля президент вручил две премии – гран-при детского музыкального конкурса «Витебск» и специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный праздник с песнями и традиционными угощеньями пройдет на открытых площадках города.
 
Новости дня
Новости разные
 
Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открылся в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2023
Mir24.TV Belarus
14.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика