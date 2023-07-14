ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:

14.07.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:
Константин Песьяков. Фото из личного архива

Продажи, переговоры, разрешение конфликтов, личная жизнь: как модернизировать мышление собственника и круто поднять эффективность сотрудников.

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков (эксперт по мышлению, психолог, основатель делового клуба «Эталон» и крупнейшего клуба по развитию мышления в Санкт-Петербурге «Открытая Книга»). Читайте подробности

Большая встреча пройдет в Бальном зале минского отеля «Ренессанс». Регистрация начинается в 18−30.

Встреча начнется с выступления Константина Песьякова в 19−00. Несколько тем из выступления:

1. Разбор: как модернизировать мышление собственника и команды 

2. Фундаментальные принципы эффективного мышления, которое практически всегда определяют результаты нашей жизни.  

3. Участники узнают про инструменты, который можно использовать:  

  • Поднятие результативности во всех аспектах жизни 
  • Улучшение общения с супругом, детьми, родителями 
  • Роста лояльности клиентов и снижение текучки 
28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:
Фото: probusness.io

После ответов на вопросы, в 21−00 стартует следующая часть встречи:

  • Нетворкинг за столами
  • Мозговой штурм

До 23−00 вас ждет фуршет и неформальная часть

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

____________________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба-2023:

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:

____________________________________________________________________________

Предприниматели, ждем вас 28 июля!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи, переговоры, разрешение конфликтов, личная жизнь: как модернизировать мышление собственника и круто поднять эффективность сотрудников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дни Союзного государства стартовали на «Славянском базаре»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2023
Mir24.TV Belarus
14.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика