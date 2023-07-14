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28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:
14.07.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Продажи, переговоры, разрешение конфликтов, личная жизнь: как модернизировать мышление собственника и круто поднять эффективность сотрудников.
28 июля
Большая встреча пройдет в Бальном зале минского отеля «Ренессанс». Регистрация начинается в 18−30.
Встреча начнется с выступления Константина Песьякова в 19−00. Несколько тем из выступления:
1. Разбор: как модернизировать мышление собственника и команды
2. Фундаментальные принципы эффективного мышления, которое практически всегда определяют результаты нашей жизни.
3. Участники узнают про инструменты, который можно использовать:
После ответов на вопросы, в 21−00 стартует следующая часть встречи:
До 23−00 вас ждет фуршет и неформальная часть
Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
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Генеральный партнер Клуба-2023:
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Предприниматели, ждем вас 28 июля!
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28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков:
Продажи, переговоры, разрешение конфликтов, личная жизнь: как модернизировать мышление собственника и круто поднять эффективность сотрудников.
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