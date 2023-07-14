Источник материала: ProBusiness



Константин Песьяков. Фото из личного архива

Продажи, переговоры, разрешение конфликтов, личная жизнь: как модернизировать мышление собственника и круто поднять эффективность сотрудников.

28 июля Клуба Про бизнес проводит большую встречу, на которой выступает российский эксперт Константин Песьяков (эксперт по мышлению, психолог, основатель делового клуба «Эталон» и крупнейшего клуба по развитию мышления в Санкт-Петербурге «Открытая Книга»). Читайте подробности

Большая встреча пройдет в Бальном зале минского отеля «Ренессанс». Регистрация начинается в 18−30.

Встреча начнется с выступления Константина Песьякова в 19−00. Несколько тем из выступления:

1. Разбор: как модернизировать мышление собственника и команды

2. Фундаментальные принципы эффективного мышления, которое практически всегда определяют результаты нашей жизни.

3. Участники узнают про инструменты, который можно использовать:

Поднятие результативности во всех аспектах жизни

Улучшение общения с супругом, детьми, родителями

Роста лояльности клиентов и снижение текучки



Фото: probusness.io

После ответов на вопросы, в 21−00 стартует следующая часть встречи:

Нетворкинг за столами

Мозговой штурм

До 23−00 вас ждет фуршет и неформальная часть

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Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:





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