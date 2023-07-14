Международный фестиваль искусств «Славянский базар» открылся в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске начался международный фестиваль искусств «Славянский базар» . В культурную столицу Беларуси приехали артисты, художники, мастера из 35 стран мира. В амфитеатре, где проходит праздничный концерт, находится и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



В этом году фестивальный Витебск удивляет не только программой, но и погодой. Впервые за много лет на «Славянском базаре» не обещают дождей. Сегодня гости весь день гуляли по локациям города, а к вечеру собрались в амфитеатре.



Традиционно на открытие фестиваля приехал и Александр Лукашенко. Уже который год подряд с обращения президента началась торжественная церемония. В зале не только белорусы, но и гости со всего мира. В этом году аккредитацию получили больше пяти тысяч артистов из 35 стран. Продано больше 60 тысяч билетов. Из Москвы запустили специальный поезд. У искусства в Витебске нет ни языковых, ни политических барьеров. С этим согласен и президент.

«Мы все – участники, организаторы, гости – создаем здесь атмосферу настоящего искусства, которое объединяет народы и государства. Искусства, которое прекрасно своим национальным колоритом, которое является поистине высоким, всегда поднимаясь над политическими играми и интригами», – заявил Лукашенко.

Лукашенко вручил несколько премий: для молодых талантов – гран-при детского музыкального конкурса «Витебск», для состоявшихся мастеров – специальная награда «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Обладательницей последней стала Елена Спиридович – народная артистка Беларуси и ведущая «Славянского базара». Накануне днем на аллее славы у летнего амфитеатра ей посвятили именную звезду.

«Я сама выставляю перед собой какие-то планки, как спортсмен, и их преодолеваю. С каждым годом я эти планки повышаю и стараюсь взять эту высоту. И я думаю, что я также пойду по жизни, когда в Витебске здесь звезда моего имени и когда специальная награда главы государства, его имени вручается мне», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович.

Билеты на гала-концерт открытия фестиваля раскупили одними из первых. В афише – звезды белорусской и российский эстрады: Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева и другие известные исполнители. Впервые за несколько лет организаторы возобновили выступления КВН. На сцену выйдут команды-победительницы высшей лиги.



Завтра на «Славянском базаре» начнутся Дни союзного государства. В городе пройдут выставки и концерты национальной культуры России и Беларуси. Ответственный день будет и у участников взрослого конкурса песни. Исполнителей ждет жеребьевка.