Погода в СНГ: аномальная жара установилась в Кыргызстане, в Беларуси возможны грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в пятницу в Москве. По данным синоптиков, лето в российскую столицу вернется к воскресенью. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Порывистый ветер и плюс 27 прогнозируют синоптики в пятницу в Беларуси. На юге страны не исключены кратковременные дожди, местами пройдут грозы.

У аграриев стартовала уборочная кампания. Первым с полей уходит озимый ячмень . Его уже собрали более 400 тысяч тонн. Пшеница и рожь еще зреют. Из-за дождей влажность почвы на полях повысилась. Сейчас как раз время, когда зерна в колосках наливаются. Массовую уборку зерновых культур и рапса в Беларуси начнут ближе к 20 июля.