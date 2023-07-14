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Погода в СНГ: аномальная жара установилась в Кыргызстане, в Беларуси возможны грозы
14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и
Беларусь
Порывистый ветер и плюс 27 прогнозируют синоптики в пятницу в Беларуси. На юге страны не исключены кратковременные дожди, местами пройдут грозы.
Кыргызстан
В Кыргызстане держится аномальная жара. Днем в Бишкеке до плюс 40. Синоптики сообщают, что раскаленные воздушные массы пришли из субтропических зон. Но жаркий воздух накрыл Кыргызстан временно, уже в субботу температура будет плавно снижаться и стабилизируется.
От жары люди спасаются возле озера Иссык-Куль. Сейчас там разгар сезона. Температура воды комфортная – плюс 22. Освежиться можно не только на берегу, но и в ущельях. В Иссык-Кульской области есть десятки горных долин с водопадами.
Казахстан
На большей территории Казахстана жара держится уже вторую неделю. Местами до плюс 43. Лишь на севере и в центре синоптики обещают освежающий дождь. Продолжительная знойная погода – настоящее испытание для животных. Питомцев Карагандинского зоопарка угощают мороженым. Шоколадный пломбир помогает справиться с жарой медведям и обезьянам. После десерта они заметно оживились и на время забыли о жаре.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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