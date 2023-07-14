Источник материала: ProBusiness





5 июля в Минске прошла официальная церемония чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2023. Этот конкурс вот уже 28 лет подряд ежегодно отмечает 12 представителей бизнеса — тех, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело.

Лучшими в сфере своей деятельности они становятся по признанию членов общественного Совета конкурса, в составе которого — известные предприниматели, общественные деятели и экономисты.





„Человек Дела“ уникален по своей сути, так как выделяет именно людей бизнеса, в то время как другие конкурсы отмечают бренды, — отметил руководитель оргкомитета, глава издательской группы „Дело“ Виктор Жук — Ежегодно к нам поступает от 90 до 150 кандидатур и рекомендаций, общественный совет выбирает из них самых успешных представителей деловой сферы. Безусловно, за каждым лауреатом стоит предприятие или бренд, но результат работы коллектива напрямую зависит от личностных качеств руководителя и от того, как он заботится о главном ресурсе: своей команде».

«Лауреаты конкурса — это люди, которые даже в самые трудные времена создают новую реальность, не пережидают кризисы, а находят в них новые возможности. «Нам по пути с организаторами конкурса «Человек Дела», которые в очередной раз представляют обществу живые, впечатляющие примеры успеха, — заявил Александр Швец, Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного совета конкурса «Человек Дела» — У нас даже родилось такое определение: самый лучший бизнес — не большой или малый, а живой».





По его словам, сегодня «открылась возможность заняться своим домом, так сказать. Пришло время не просто спрос удовлетворять, а формировать его заново. Казавшиеся нам ранее бесспорными западные практики сейчас не годятся и должны заменяться новыми, своими. Импортозамещение на самом деле открывает огромные перспективы для смелого и оптимистично настроенного белорусского бизнеса. Лауреаты конкурса «Человек Дела-2023» по-новому взглянули на наш собственный, внутренний рынок и доказали, что способны действовать и выводить бизнес на топовые позиции в любые времена».

Лауреаты конкурса «Человек Дела-2023»:

В номинации «За существенный вклад в развитие финансового рынка Беларуси» — Председатель Правления ОАО «Сбер Банк» ИГОРЬ МЕРКУЛОВ

В номинации «За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» — Генеральный директор ОАО «Бабушкина крынка» ГЕННАДИЙ СКИТОВ

В номинации «За повышение престижа марки «Сделано в Беларуси» — генеральный директор СП ОАО «Спартак» ТАТЬЯНА ЛИСИЦИНА

В номинации «За активное содействие развитию агросектора Беларуси» —

генеральный директор ОАО «Городейский сахарный комбинат» ГЕННАДИЙ СОЛОВЕЙ

В номинации «За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежных рынках» — директор ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ

В номинации «За активное привлечение и эффективное использование инвестиций» — директор частного предприятия «Завод горного машиностроения» ГАРНИК СИМОНЯН

В номинации «За высокое качество бизнес-услуг в сфере энергетики» —

Генеральный директор УП «МИНГАЗ» ВАДИМ ШОЛОНИК

В номинации «За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях» — Директор РУП «Белнипиэнергопром» ВИКТОР ЮШКЕВИЧ

В номинации «За высокое качество бизнес-услуг» в финансовой сфере» — Председатель правления МТБанка ДМИТРИЙ ШИДЛОВИЧ

В номинации «За особый вклад в развитие ритейла в Беларуси» — исполнительный директор Ассоциации розничных сетей, заместитель директора ООО «Санта Ритейл» НАТАЛИЯ ШАБЛИНСКАЯ

В номинации «За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития» — Директор ООО «ОМП Систем» АЛЕКСАНДР КОРОВКИН

В номинации «За поддержание высокого стандарта зарубежной марки на белорусском рынке» — генеральный директор ПТ ООО «Тайфун» ЯЦЕК ДАМИАН ДЗЕМБОР

Победители конкурса отмечены почетными дипломами и специальными призами — авторскими композициями «На коне!» белорусского скульптора С. Гумилевского.

В церемонии награждения приняли участие Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, Председатель постоянной комиссии по экономической политике, член совета Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Леонид Брич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук, Советник-посланник Посольства РФ в РБ Петр Фролов, заместитель генерального директора ГПО Белэнерго Александр Торч, заместитель Председателя концерна «Белгоспищепром» Марина Михальцевич, заместитель Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин, Председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов, представители Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.