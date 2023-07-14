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Вручены награды лауреатам бизнес-конкурса «Человек Дела — 2023»
14.07.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
5 июля в Минске прошла официальная церемония чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2023. Этот конкурс вот уже 28 лет подряд ежегодно отмечает 12 представителей бизнеса — тех, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело.
Лучшими в сфере своей деятельности они становятся по признанию членов общественного Совета конкурса, в составе которого — известные предприниматели, общественные деятели и экономисты.
„Человек Дела“ уникален по своей сути, так как выделяет именно людей бизнеса, в то время как другие конкурсы отмечают бренды, — отметил руководитель оргкомитета, глава издательской группы „Дело“ Виктор Жук — Ежегодно к нам поступает от 90 до 150 кандидатур и рекомендаций, общественный совет выбирает из них самых успешных представителей деловой сферы. Безусловно, за каждым лауреатом стоит предприятие или бренд, но результат работы коллектива напрямую зависит от личностных качеств руководителя и от того, как он заботится о главном ресурсе: своей команде».
«Лауреаты конкурса — это люди, которые даже в самые трудные времена создают новую реальность, не пережидают кризисы, а находят в них новые возможности. «Нам по пути с организаторами конкурса «Человек Дела», которые в очередной раз представляют обществу живые, впечатляющие примеры успеха, — заявил Александр Швец, Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного совета конкурса «Человек Дела» — У нас даже родилось такое определение: самый лучший бизнес — не большой или малый, а живой».
По его словам, сегодня «открылась возможность заняться своим домом, так сказать. Пришло время не просто спрос удовлетворять, а формировать его заново. Казавшиеся нам ранее бесспорными западные практики сейчас не годятся и должны заменяться новыми, своими. Импортозамещение на самом деле открывает огромные перспективы для смелого и оптимистично настроенного белорусского бизнеса. Лауреаты конкурса «Человек Дела-2023» по-новому взглянули на наш собственный, внутренний рынок и доказали, что способны действовать и выводить бизнес на топовые позиции в любые времена».
Лауреаты конкурса «Человек Дела-2023»:
Победители конкурса отмечены почетными дипломами и специальными призами — авторскими композициями «На коне!» белорусского скульптора С. Гумилевского.
В церемонии награждения приняли участие Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, Председатель постоянной комиссии по экономической политике, член совета Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Леонид Брич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук, Советник-посланник Посольства РФ в РБ Петр Фролов, заместитель генерального директора ГПО Белэнерго Александр Торч, заместитель Председателя концерна «Белгоспищепром» Марина Михальцевич, заместитель Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин, Председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов, представители Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.
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5 июля в Минске прошла официальная церемония чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2023. Этот конкурс вот уже 28 лет подряд ежегодно...
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