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Крыло предпринимателей создали в Белорусском союзе женщин
14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Новое бизнес-сообщество появилось в Беларуси. В Союзе женщин организовали крыло предпринимателей, сообщает «МИР 24».
Идея появилась после проведения первого в стране майского форума женщин из бизнеса. Предприниматели решили объединиться в рамках Белорусского союза женщин. Так взаимодействовать станет проще. В составе крыла есть и самозанятые, и руководители больших компаний.
«Представлен абсолютно разнопрофильный бизнес. Начиная от «легонькой промышленности», заканчивая металлургией и энергетикой. Это и консалтинг, это и сфера услуг, например, отрасль красоты, и художники, и люди искусства», – уточнила руководитель первично организации предпринимателей Витебска Елена Прохорова.
В малом и среднем бизнесе Беларуси работают почти 75 тысяч женщин-предпринимателей.
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В новую структуру вошли и самозанятые, и руководители больших компаний.
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