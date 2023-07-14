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Крыло предпринимателей создали в Белорусском союзе женщин

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крыло предпринимателей создали в Белорусском союзе женщин
 МТРК «Мир»

Новое бизнес-сообщество появилось в Беларуси. В Союзе женщин организовали крыло предпринимателей, сообщает «МИР 24».

Идея появилась после проведения первого в стране майского форума женщин из бизнеса. Предприниматели решили объединиться в рамках Белорусского союза женщин. Так взаимодействовать станет проще. В составе крыла есть и самозанятые, и руководители больших компаний.

«Представлен абсолютно разнопрофильный бизнес. Начиная от «легонькой промышленности», заканчивая металлургией и энергетикой. Это и консалтинг, это и сфера услуг, например, отрасль красоты, и художники, и люди искусства», – уточнила руководитель первично организации предпринимателей Витебска Елена Прохорова.

«Они будут собираться и помогать друг другу, обсуждать какие-то проблемы, выносить их на более высокий уровень. То есть мы хотим консолидировать женщин-предпринимателей, чтобы они собрались под крыло Белорусского союза женщин со всеми своими проблемами, идеями и проектами», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

В малом и среднем бизнесе Беларуси работают почти 75 тысяч женщин-предпринимателей.

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Теги: Витебск
 
 
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В новую структуру вошли и самозанятые, и руководители больших компаний.
 
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