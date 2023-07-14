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Симфоническим концертом отметили 150-летие Рахманинова в Ереване

14.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Симфоническим концертом отметили 150-летие Рахманинова в Ереване
 МТРК «Мир»

Концерт, посвященный 150-летию великого русского композитора Сергея Рахманинова, состоялся в Ереване, передает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

Произведения Рахманинова узнаваемы с первых нот. Он один из самых исполняемых русских композиторов. Организаторы включили в программу концерт для фортепиано с оркестром №4. На сцене он исполняется редко, а в Армении и вовсе звучит впервые. Из России пригласили известного исполнителя произведений Рахманинова Андрея Гугнина.

«Любой музыкант, выросший в России, так или иначе находился и находится под большим влиянием Рахманинова, его музыки. Особенно пианисты. В каком-то смысле он заложил современный пианизм, как мы его знаем сегодня», – сказал Андрей Гугнин.

Исполнить произведение Рахманинова для любого музыканта подобно лакмусовой бумаге, которая определяет истинный талант. Дмитрий Ишханов играет на рояле с трехлетнего возраста. Для 18-летнего пианиста рапсодия Рахманинова на тему Паганини – первое полномасштабное сочинение из репертуара композитора.

«Феномен Рахманинова – это его мастерство, как он соединяет мелодии. В гармоническом плане очень солидно эти мелодии аккомпанирует. Например, во 2-м концерте. Это феноменально – умение делать атмосферу красивую и в то же время действующую на сердце», – считает Дмитрий Ишханов.

На сцене пять солистов и пять концертов композитора. У каждого исполнителя своя манера. Оркестру нужно знать характер пианиста, чтобы чувствовать его настрой и быть с ним на одной волне.

«Музыка Рахманинова очень индивидуальная и романтичная. Это не концерты Бетховена или Брамса, где оркестр масштабно занимает все пространство. Здесь доминирует фортепиано, то есть солисты», – отметил художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Мероприятия, посвященные Сергею Рахманинову, в Армении запланированы до конца года. Этот концерт, как самый интересный и состоявшийся, организаторы решили повторить в следующем году.

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Организаторы включили в программу концерт для фортепиано с оркестром №4. В Армении он прозвучал впервые.
 
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