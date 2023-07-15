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«МИР» получил благодарность на «Славянском базаре» за развитие белорусско-российских отношений
15.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Витебске продолжается
Зажигательные народные танцы, только живой звук под аккомпанемент оркестра. Главная тема этого шоу – творчество композитора Игоря Лученка. Старт концерту дал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Не обошлось и без благодарностей. За развитие белорусско-российских отношений отметили телеканал «МИР».
Весь день на улицах города продолжались народные гулянья. Представители российских регионов-побратимов приехали не с пустыми руками. Привезли сувениры, мастер-классы и традиционные танцы. На столах – оригинальные блюда. Отведать предлагали «Напиток Ильи Муромца» и даже «Слезу Наполеона».
Вечером прошла жеребьевка участников взрослого конкурса песни. В этом году у исполнителей по два номера – на каждый из конкурсных дней. От Беларуси выступит Самир Елчиев. Последний номер артиста не пугает. Наоборот, надеется запомниться зрителям и жюри.
Первым номером выступит участница из США. По правилам конкурса сначала исполнители поют песню на славянском языке. Подготовка для девушки стала большим испытанием.
Еще одной новинкой жеребьевки стали музыкальные визитки. Участники исполнили по одной композиции на родном языке. А жюри успело сделать первые пометки.
В этом году жюри возглавляет Дмитрий Маликов. Уже этим вечером участники выйдут на сцену со славянскими хитами в сопровождении президентского оркестра.
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В пятницу на международном фестивале искусств в Витебске стартовали Дни Союзного государства.
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