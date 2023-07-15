«МИР» получил благодарность на «Славянском базаре» за развитие белорусско-российских отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске продолжается «Славянский базар» . Сегодня на арене фестиваля молодые исполнители. Продолжаются и Дни Союзного государства. Накануне в городе прошли национальные ярмарки, вечером состоялся гала-концерт, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Зажигательные народные танцы, только живой звук под аккомпанемент оркестра. Главная тема этого шоу – творчество композитора Игоря Лученка. Старт концерту дал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Не обошлось и без благодарностей. За развитие белорусско-российских отношений отметили телеканал «МИР».

«Телеканал «МИР» максимальное внимание уделяет развитию Союзного государства. Ни одна союзная программа, ни одно союзное мероприятие не остается без нашего внимания. Мы видим, как мы сегодня нужны друг другу, как мы важны друг другу. Очень хочется, чтобы все страны постсоветского пространства, которые нас видят, тоже более активно подключались к каким-то совместным проектам», – отметила директор представительства МТРК «МИР» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Весь день на улицах города продолжались народные гулянья. Представители российских регионов-побратимов приехали не с пустыми руками. Привезли сувениры, мастер-классы и традиционные танцы. На столах – оригинальные блюда. Отведать предлагали «Напиток Ильи Муромца» и даже «Слезу Наполеона».

Вечером прошла жеребьевка участников взрослого конкурса песни. В этом году у исполнителей по два номера – на каждый из конкурсных дней. От Беларуси выступит Самир Елчиев. Последний номер артиста не пугает. Наоборот, надеется запомниться зрителям и жюри.

«Первая композиция у меня «Чырвоная ружа» Владимир Мулявин. Это, я считаю, золотой хит республики Беларусь. Вторая композиция – это «Feeling good», – рассказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Самир Елчиев.

Первым номером выступит участница из США. По правилам конкурса сначала исполнители поют песню на славянском языке. Подготовка для девушки стала большим испытанием.

«Это было так сложно. Я два месяца учила слова. У меня есть много друзей, которые говорят по-русски, и они помогли мне. Мне нравится моя песня. Это композиция «Я падаю в небо». Она о том, как расправить крылья и поверить в себя», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (США) Hodaya Singer.

Еще одной новинкой жеребьевки стали музыкальные визитки. Участники исполнили по одной композиции на родном языке. А жюри успело сделать первые пометки.



«Девушка из Казахстана скромная, но в ней такая природа видна колоссальная. Итальянка меня поразила. Армянка меня поразила. Из Азербайджана парень вышел, вроде начал армянскую песню, а потом как зафинтилил вот это соул-оборот. Таких людей надо поддерживать, талантливых людей», – поделилась певица, член жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Этери Бериашвили.

В этом году жюри возглавляет Дмитрий Маликов. Уже этим вечером участники выйдут на сцену со славянскими хитами в сопровождении президентского оркестра.