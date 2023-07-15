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Гостей «Славянского базара» научили лепить горшки и накормили по-царски

15.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске начались Дни Союзного государства. В программе фестиваля – гулянья с национальным колоритом, традиционная еда, народные песни и мастер-классы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На фестивале, как и на карте, рядом друг с другом расположились районы-побратимы. Проводят мастер-классы по народным ремеслам. Например, делают горшок на ножном гончарном круге – так, как это делали раньше. Превратиться в гончара на ярмарке может любой желающий. Десять минут – и в руках эко-продукт в единственном экземпляре.

В старинной технике работает и кузнец Сергей Кудиков. Вручную с молотом и наковальней он создает произведения искусства.

«Это наша традиция, это наша история. Я принципиально хочу показывать старую технику. Кузнец – всем ремеслам отец. Нужно показать, откуда это все, откуда ноги растут», – говорит кузнец Сергей Кудиков.

Повара из Смоленска угощают уличной едой царской России. Возродили блюдо XVI века кундюмы.

«В состав идет четыре вида грибов, трюфель и гречневая крупа. Все это готовилось на черном тесте. Раньше на Руси брали пепел из печки и делали черное тесто. Мы сейчас делаем немножко по-другому – добавляем специальный пищевой уголь», – отметил владелец сети уличной русской кухни Владислав Петроченков.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА

На главной площадке фестиваля идет подготовка к вечернему гала-концерту. В этом году лейтмотив – творчество композитора Игоря Лученка. Известные произведения маэстро исполнят белорусские и российские звезды. Только живой звук. Аккомпанировать будет национальный оркестр имени Финберга.

«Аранжировки у нас были немножечко устаревшие, рукописные еще. В этом году мы обновили репертуар. Сделали новые аранжировки, в новом ключе, чтобы звучало по-современному. Тем более солисты просили сделать их под их стиль», – говорит художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М.Я. Финберга Максим Рассоха.

В этом году, как и в прошлом, на фестивале несколько дней Союзного государства. В программу добавили концерты, круглые столы и встречи делегаций.

«Мы видели, какие эмоции у горожан, у гостей праздника. Это эмоции не одного дня. Эти эмоции основаны на фундаменте наших многосотлетних отношений, нашего единства и готовности помогать друг другу», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Параллельно с мероприятиями Союзного государства на «Славянском базаре» начнутся Дни молодежи. Выступления артистов на открытых площадках и ярмарки продолжат удивлять гостей фестиваля. После полуночи в Летнем амфитеатре Витебска пройдет еще один концерт – хиты 1990-х и 2000-х. Ожидается аншлаг.



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Теги: Витебск
 
 
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На фестивале искусств в Витебске проходят Дни Союзного государства. Параллельно на главной площадке готовятся к вечернему гала-концерту.
 
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