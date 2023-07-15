Гостей «Славянского базара» научили лепить горшки и накормили по-царски

На главной площадке фестиваля идет подготовка к вечернему гала-концерту. В этом году лейтмотив – творчество композитора Игоря Лученка. Известные произведения маэстро исполнят белорусские и российские звезды. Только живой звук. Аккомпанировать будет национальный оркестр имени Финберга.

«Аранжировки у нас были немножечко устаревшие, рукописные еще. В этом году мы обновили репертуар. Сделали новые аранжировки, в новом ключе, чтобы звучало по-современному. Тем более солисты просили сделать их под их стиль», – говорит художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси им. М.Я. Финберга Максим Рассоха.

В этом году, как и в прошлом, на фестивале несколько дней Союзного государства . В программу добавили концерты, круглые столы и встречи делегаций.

«Мы видели, какие эмоции у горожан, у гостей праздника. Это эмоции не одного дня. Эти эмоции основаны на фундаменте наших многосотлетних отношений, нашего единства и готовности помогать друг другу», – отметил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Параллельно с мероприятиями Союзного государства на «Славянском базаре» начнутся Дни молодежи. Выступления артистов на открытых площадках и ярмарки продолжат удивлять гостей фестиваля. После полуночи в Летнем амфитеатре Витебска пройдет еще один концерт – хиты 1990-х и 2000-х. Ожидается аншлаг.