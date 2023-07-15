«Славянский базар» обошли стороной дожди впервые за много лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителей и гостей белорусского Витебска в этом году погода удивила. В городе на Двине тепло и солнечно, хотя обычно в дни проведения «Славянского базара» идут дожди, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Традиционно «Славянский базар» ассоциируется у витебчан с дождливой погодой. Но в этом году водой можно только охладиться. Синоптики обещают солнечно и до плюс 25. Несмотря на прогнозы, гости фестиваля перестраховываются. В сувенирных лавках все чаще спрашивают про зонты и дождевики.

«Дождевики у нас в этом году намного больше берут. Одна женщина взяла сразу четыре дождевика. Надеюсь, что не будет дождя, и у нас будет первый солнечный «Славянский базар», – сказала продавец сувенирной лавки Диана Крупеня.

Готовы к сюрпризам погоды и концертные площадки. Главная сцена амфитеатра много лет была под открытым небом. Теперь ее защищает огромное ажурное покрытие в виде паутины. В конструкции 18 тысяч металлических стержней.

«Люди под дождем сидели и наслаждались концертами. Дождик, наверное, не очень омрачал праздник. В ходе реконструкции 2007 года мы не только увеличили зрительный зал (он стал на 6200 мест), расширили сцену, сделали дополнительные гримерные, но и построили крышу. Теперь практически весь зал, если не задувает ветром, может спастись от дождя», – рассказал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.