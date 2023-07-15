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«Славянский базар» обошли стороной дожди впервые за много лет
15.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жителей и гостей белорусского Витебска в этом году погода удивила. В городе на Двине тепло и солнечно, хотя обычно в дни проведения «Славянского базара» идут дожди, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Традиционно «Славянский базар» ассоциируется у витебчан с дождливой погодой. Но в этом году водой можно только охладиться. Синоптики обещают солнечно и до плюс 25. Несмотря на прогнозы,
«Дождевики у нас в этом году намного больше берут. Одна женщина взяла сразу четыре дождевика. Надеюсь, что не будет дождя, и у нас будет первый солнечный «Славянский базар», – сказала продавец сувенирной лавки Диана Крупеня.
Готовы к сюрпризам погоды и концертные площадки. Главная сцена амфитеатра много лет была под открытым небом. Теперь ее защищает огромное ажурное покрытие в виде паутины. В конструкции 18 тысяч металлических стержней.
Сами же жители Витебска удивлены солнечными днями. Почти все время проводят на улицах города. Выставкам, ярмаркам и концертам в этом году ничто не мешает работать с утра до ночи. Но в копилке горожан немало историй о дождливом фестивале.
«Мы всегда готовы к дождям. Это же северная столица Беларуси», – говорит молодой человек.
«Я помню, один год был вообще, когда было наводнение. Вода текла по улицам, и мы просто босиком гуляли во время «Славянского базара». Но мастера успели спрятать свои изделия», – рассказала девушка.
«Очень удивительно, что этот год без дождей. Потому что, когда «Славянский базар», обычно идут дожди. Я думаю, что все будет хорошо, будет солнышко, что-то новенькое», – отметил молодой человек.
Пока одни радуются солнцу, другие не забывают захватить с собой зонт. Говорят, на погоду надейся, а сам не плошай.
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Главную сцену амфитеатра защищает от непогоды ажурное покрытие в виде паутины.
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