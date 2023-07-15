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«Славянский базар» обошли стороной дожди впервые за много лет

15.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителей и гостей белорусского Витебска в этом году погода удивила. В городе на Двине тепло и солнечно, хотя обычно в дни проведения «Славянского базара» идут дожди, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Традиционно «Славянский базар» ассоциируется у витебчан с дождливой погодой. Но в этом году водой можно только охладиться. Синоптики обещают солнечно и до плюс 25. Несмотря на прогнозы, гости фестиваля перестраховываются. В сувенирных лавках все чаще спрашивают про зонты и дождевики.

«Дождевики у нас в этом году намного больше берут. Одна женщина взяла сразу четыре дождевика. Надеюсь, что не будет дождя, и у нас будет первый солнечный «Славянский базар», – сказала продавец сувенирной лавки Диана Крупеня.

Готовы к сюрпризам погоды и концертные площадки. Главная сцена амфитеатра много лет была под открытым небом. Теперь ее защищает огромное ажурное покрытие в виде паутины. В конструкции 18 тысяч металлических стержней.

«Люди под дождем сидели и наслаждались концертами. Дождик, наверное, не очень омрачал праздник. В ходе реконструкции 2007 года мы не только увеличили зрительный зал (он стал на 6200 мест), расширили сцену, сделали дополнительные гримерные, но и построили крышу. Теперь практически весь зал, если не задувает ветром, может спастись от дождя», – рассказал директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

Сами же жители Витебска удивлены солнечными днями. Почти все время проводят на улицах города. Выставкам, ярмаркам и концертам в этом году ничто не мешает работать с утра до ночи. Но в копилке горожан немало историй о дождливом фестивале.

«Мы всегда готовы к дождям. Это же северная столица Беларуси», – говорит молодой человек.

«Я помню, один год был вообще, когда было наводнение. Вода текла по улицам, и мы просто босиком гуляли во время «Славянского базара». Но мастера успели спрятать свои изделия», – рассказала девушка.

«Очень удивительно, что этот год без дождей. Потому что, когда «Славянский базар», обычно идут дожди. Я думаю, что все будет хорошо, будет солнышко, что-то новенькое», – отметил молодой человек.

Пока одни радуются солнцу, другие не забывают захватить с собой зонт. Говорят, на погоду надейся, а сам не плошай.



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Теги: Витебск
 
 
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Главную сцену амфитеатра защищает от непогоды ажурное покрытие в виде паутины.
 
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