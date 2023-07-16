На «Славянском базаре» в День молодежи выступили начинающие артисты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В фестивальном Витебске – День молодежи. В субботу на «Славянском базаре» прошли состязания в творчестве, концерты и акции от тех, кому еще не исполнился 31 год. Молодые исполнители готовились к первому дню конкурса эстрадной песни, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Энергию юности в Витебск привезли студотряды, трудовые и творческие коллективы со всей страны. Больше 700 начинающих артистов «зажгли» на молодежном фестивале. Это не просто концерт, а творческое состязание с десятком номинаций – от акробатики до иллюзионизма.

«Это огни танца, огни хореографии, музыки, творчества, артистизма. Это та самая молодежь, на которой строится культурное будущее нашей страны», – отметил первый секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов.

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