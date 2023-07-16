|
На «Славянском базаре» в День молодежи выступили начинающие артисты
16.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В фестивальном Витебске – День молодежи. В субботу на «Славянском базаре» прошли состязания в творчестве, концерты и акции от тех, кому еще не исполнился 31 год. Молодые исполнители готовились к первому дню конкурса эстрадной песни, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Энергию юности в Витебск привезли студотряды, трудовые и творческие коллективы со всей страны. Больше 700 начинающих артистов «зажгли» на молодежном фестивале. Это не просто концерт, а творческое состязание с десятком номинаций – от акробатики до иллюзионизма.
Поддержали энергичный настрой Витебска на турнире национальных танцев. Исполняли традиционные деревенские «польку», «картузе», «кокетку». Все движения – полная импровизация.
«Так танцевали наши предки, дедушки и бабушки. Мы переняли у них эти танцы», – говорят танцоры Ульяна Кашлачева и Даниил Дребенков.
Не теряли времени и участники конкурса эстрадной песни. В этом году это 15 конкурсантов со всего мира. Приехали исполнители из США, Кипра, Кубы, Германии, стран СНГ. Днем в Летнем амфитеатре они репетировали свою первую песню. Это будет славянский хит.
«Сегодня будет душевная, хорошая, очень откровенная песня «Я ждал всю жизнь» Алексея Чумакова», – сказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Валерий Солонарь (Молдова).
Удивит в этом году и сцена. Площадку модернизировали – теперь артист выступает максимально близко к зрителям и даже может воспарить над землей на подъемной площадке.
Победителя выберут в воскресенье во время гранд-финала. Участники исполнят мировой хит. Традиционно во втором отделении концерта выступит известный исполнитель. В этом году это член жюри и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. На сцене Летнего амфитеатра певица отметит 30-летие творческой деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фестивале искусств в Витебске устроили настоящее творческое состязание с десятком номинаций.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)