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Доходы от раскрепощения, свое дело почти без денег и семейный труд: новости бизнеса за 10-16 июля 2023 года
16.07.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Команды в бизнесе, разница в целях владельца и руководителя, а также ставки аренды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
«В I полугодии рынок офисов не отметился какими-либо яркими событиями. Не было потрясений, вызванных уходом крупных арендаторов, как в прошлом году. И даже, наоборот, состоялся ввод в эксплуатацию нескольких новых офисных объектов, что можно назвать в некотором роде „успокоительным“ для стрессового рынка. Однако ведущим игрокам рынка, компаниям-девелоперам, все равно рано почивать на лаврах», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт
Полезное для бизнеса
Чтобы во главе бизнеса стояла сильная команда, недостаточно хорошего лидера и сотрудников-профессионалов. Портал «Про бизнес» взял эксклюзивное интервью у лидера в разработке методологии и идеологии командного менеджмента в России, автора модели развития команд «5F», эксперта бизнес-школы LEAD IT Максима Долгова.
А
Истории бизнеса
Монетизировать творчество всегда очень трудно, но вполне реально. Карьера Игоря Сизова, который стал рекламным лицом десятков известных белорусских брендов, а в 24 года основал собственную школу актерского мастерства, это отлично подтверждает. «Про бизнес»
За последний год около 7000 белорусских школьников освоили азы робототехники благодаря проекту Министерства образования: в стране заработали 150 инженерных классов с необходимыми комплектами оборудования от российской компании «РОББО». Кроме того, Беларусь — одна из 35 стран, которая входит в сеть «РОББО Клубов» — частных школ по обучению робототехнике. Как адептам open source (открытого программного обеспечения) удалось взять на себя миссию по созданию целого поколения ребят с инженерным мышлением? Почему это важно для бизнеса? Насколько реально зарабатывать на обучении школьников? Обо всем этом «Про бизнес»
Порой кажется, что в современном мире с его острой конкуренцией и стабильно растущими требованиями клиентов уже невозможно запустить свой бизнес без серьезных вложений на старте. С этим утверждением точно не согласится предприниматель и основатель компаний SkyClean&Skycross Алексей Калинчкук, жизненный путь которого доказывает, что благодаря упорству и мотивации возможны любые свершения.
Психолог Наталья Липская давно работает с детьми, и несколько лет назад открыла свой проект «Навыки для жизни». Там дети и подростки получают знания, необходимые современному человеку для успешной жизни и работы в обществе — понимание своих эмоций, решение конфликтов, финансовая грамотность… Наталье помогает в работе вся семья, а недавно старший сын Михаил Липский присоединился в качестве тренера. «Про бизнес»
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Доходы от раскрепощения, свое дело почти без денег и семейный труд: новости бизнеса за 10-16 июля 2023 года
Команды в бизнесе, разница в целях владельца и руководителя, а также ставки аренды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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