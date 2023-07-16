Доходы от раскрепощения, свое дело почти без денег и семейный труд: новости бизнеса за 10-16 июля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Команды в бизнесе, разница в целях владельца и руководителя, а также ставки аренды. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«В I полугодии рынок офисов не отметился какими-либо яркими событиями. Не было потрясений, вызванных уходом крупных арендаторов, как в прошлом году. И даже, наоборот, состоялся ввод в эксплуатацию нескольких новых офисных объектов, что можно назвать в некотором роде „успокоительным“ для стрессового рынка. Однако ведущим игрокам рынка, компаниям-девелоперам, все равно рано почивать на лаврах», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт рассказал «Про бизнес», что происходило на офисном рынке Минска в последние месяцы.

Полезное для бизнеса

Чтобы во главе бизнеса стояла сильная команда, недостаточно хорошего лидера и сотрудников-профессионалов. Портал «Про бизнес» взял эксклюзивное интервью у лидера в разработке методологии и идеологии командного менеджмента в России, автора модели развития команд «5F», эксперта бизнес-школы LEAD IT Максима Долгова. Читайте , кого можно считать командой, почему бизнесу сегодня нужен смысл, а не деньги, и чем полезен Достоевский для управленцев.

А здесь мы рассказали, как объединить цели владельца бизнеса, руководителей и сотрудников.

Истории бизнеса

Монетизировать творчество всегда очень трудно, но вполне реально. Карьера Игоря Сизова, который стал рекламным лицом десятков известных белорусских брендов, а в 24 года основал собственную школу актерского мастерства, это отлично подтверждает. «Про бизнес» поговорил с профессиональным актером и предпринимателем о сложностях его творческого ремесла, долгом выходе из депрессии после финансовых потерь и о том, сколько можно зарабатывать на своем таланте в реалиях Беларуси.

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Порой кажется, что в современном мире с его острой конкуренцией и стабильно растущими требованиями клиентов уже невозможно запустить свой бизнес без серьезных вложений на старте. С этим утверждением точно не согласится предприниматель и основатель компаний SkyClean&Skycross Алексей Калинчкук, жизненный путь которого доказывает, что благодаря упорству и мотивации возможны любые свершения. Поговорили с Алексеем о том, как следует развивать свой бизнес и какие инструменты помогают выстраивать сервис для клиентов.