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Участники «Славянского базара» исполнили первую конкурсную песню

16.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное событие фестиваля «Славянский базар» – конкурс молодых исполнителей. В этом году за звание лучшего вокалиста соревнуются 15 участников со всего мира. Это страны Европы, США, Азии, Латинской Америки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В первый конкурсный день вокалисты исполняли хиты на славянских языках. Аккомпанировал невероятным голосам Президентский оркестр. Атмосферу на сцене дополняли миллионы огней света и видео на огромных экранах.

Номер своего выступления участники узнали накануне. В этом году их ждало нововведение. Жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней. Так, фортуна честно дала возможность каждому найти свое место в концертной программе.

«Я хотела быть последней, а буду в начале. В первый день я выступаю второй, а во второй – первой. Но, значит, так суждено. Мне почему-то казалось, что те, кто выступает на конкурсах последними, оставляют впечатление, а первых могут забыть», – рассказала участница конкурса из Германии Нитсан Голан.

Возглавляет жюри народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Другие судьи – международные профессионалы. Выставляли оценки, опираясь на современные музыкальные тренды.

«Важны две составляющих – владение голосом и, естественно, внешняя картинка. Потому что мы живем в таком мире, где уже давным-давно аудио с визуальным неразделимо», – пояснил музыкант, вокалист группы «Чингисхан», член жюри Вольфганг Хайхель.

Немаловажной была и песня. Некоторым иностранным вокалистам славянские языки дались нелегко. Например, американцам и итальянцам. Исполнителям из русскоговорящих стран было проще.

«Ставка на все! Хотелось бы передать и голосовой свой спектр и особенности, также хотелось бы показать, как я работаю с материалом, но и самое главное – хотелось бы донести смысл песен до зрителей», – отметила участница конкурса Елизавета Слышкина.

Второй конкурсный день у молодых исполнителей пройдет во время закрытия фестиваля. В программе будут мировые хиты. Главный приз конкурса – Гран-при в 20 тысяч долларов.

Определит своего фаворита и телеканал «МИР 24». Наградой станет премия «Песни – путь к содружеству».



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В этом году за звание лучшего вокалиста соревнуются 15 участников со всего мира.
 
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