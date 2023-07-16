Участники «Славянского базара» исполнили первую конкурсную песню

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное событие фестиваля «Славянский базар» – конкурс молодых исполнителей. В этом году за звание лучшего вокалиста соревнуются 15 участников со всего мира. Это страны Европы, США, Азии, Латинской Америки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В первый конкурсный день вокалисты исполняли хиты на славянских языках. Аккомпанировал невероятным голосам Президентский оркестр. Атмосферу на сцене дополняли миллионы огней света и видео на огромных экранах.

Номер своего выступления участники узнали накануне. В этом году их ждало нововведение. Жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней. Так, фортуна честно дала возможность каждому найти свое место в концертной программе.

«Я хотела быть последней, а буду в начале. В первый день я выступаю второй, а во второй – первой. Но, значит, так суждено. Мне почему-то казалось, что те, кто выступает на конкурсах последними, оставляют впечатление, а первых могут забыть», – рассказала участница конкурса из Германии Нитсан Голан.

Возглавляет жюри народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Другие судьи – международные профессионалы. Выставляли оценки, опираясь на современные музыкальные тренды.

«Важны две составляющих – владение голосом и, естественно, внешняя картинка. Потому что мы живем в таком мире, где уже давным-давно аудио с визуальным неразделимо», – пояснил музыкант, вокалист группы «Чингисхан», член жюри Вольфганг Хайхель.

Немаловажной была и песня. Некоторым иностранным вокалистам славянские языки дались нелегко. Например, американцам и итальянцам. Исполнителям из русскоговорящих стран было проще.