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Участники «Славянского базара» исполнили первую конкурсную песню
16.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главное событие фестиваля «Славянский базар» – конкурс молодых исполнителей. В этом году за звание лучшего вокалиста соревнуются 15 участников со всего мира. Это страны Европы, США, Азии, Латинской Америки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В первый конкурсный день вокалисты исполняли хиты на славянских языках. Аккомпанировал невероятным голосам Президентский оркестр. Атмосферу на сцене дополняли миллионы огней света и видео на огромных экранах.
Номер своего выступления участники узнали накануне. В этом году их ждало нововведение. Жеребьевку провели на каждый из конкурсных дней. Так, фортуна честно дала возможность каждому найти свое место в концертной программе.
Возглавляет жюри народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов. Другие судьи – международные профессионалы. Выставляли оценки, опираясь на современные музыкальные тренды.
Немаловажной была и песня. Некоторым иностранным вокалистам славянские языки дались нелегко. Например, американцам и итальянцам. Исполнителям из русскоговорящих стран было проще.
Второй конкурсный день у молодых исполнителей пройдет во время закрытия фестиваля. В программе будут мировые хиты. Главный приз конкурса – Гран-при в 20 тысяч долларов.
Определит своего фаворита и телеканал «МИР 24». Наградой станет премия «Песни – путь к содружеству».
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В этом году за звание лучшего вокалиста соревнуются 15 участников со всего мира.
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