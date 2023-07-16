Более 400 ремесленников привезли свои товары на «Славянский базар»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Славянский базар» удивляет изделиями ручной работы. На фестивале в Витебске развернулся город мастеров. Свои товары привезли около 400 ремесленников, передает корреспондент «МИР 4» Елизавета Проявенко.

Въехать в город мастеров можно по-царски – на коне. Слева – картины, справа – творчество народных мастеров. Сразу у входа – угощения разных стран: белорусская медовуха, тульские пряники и даже заморские сладости.



Ремесленники привезли не просто сувениры, а изделия с историческим значением. Например, мастер ковки Руслан Шихов вручную воссоздает старинные украшения разных регионов.

«Многие люди просто не знают элементарных вещей, связанных с традициями своего народа. Я не имею в виду только Беларуси, а вообще. Имеет значение большое как-то объяснять, рассказывать. Человек увлекается, глаза загораются», – рассказал мастер по ковке изделий из металла Руслан Шихов.

Ремесленники уверены: к концу дня их прилавки опустеют. Николай Сащук, мастер по дереву, почти 20 лет приезжает на фестиваль. Уже появились постоянные клиенты.

«В основном доски люди покупают. Дуб и ясень очень хорошо для кухни, идеально даже», – рассказал ремесленник Николай Сащук.

Экопродукты – один из трендов города мастеров. У Светланы Брейво – изделия мокрого валяния. В составе – стопроцентная шерсть и шелк.

«Очень экологично, очень для здоровья полезно. Этот меринос тончайший в былые времена, XVII-XVIII века, имели право носить только коронованные особы», – рассказала мастер по валянию из шерсти Светлана Брейво.



Сегодня на «Славянском базаре» гранд-финал. На закрытии выберут и победителя конкурса молодых исполнителей.