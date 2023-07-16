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Более 400 ремесленников привезли свои товары на «Славянский базар»
16.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Въехать в город мастеров можно по-царски – на коне. Слева – картины, справа – творчество народных мастеров. Сразу у входа – угощения разных стран: белорусская медовуха, тульские пряники и даже заморские сладости.
Ремесленники уверены: к концу дня их прилавки опустеют. Николай Сащук, мастер по дереву, почти 20 лет приезжает на фестиваль. Уже появились постоянные клиенты.
Экопродукты – один из трендов города мастеров. У Светланы Брейво – изделия мокрого валяния. В составе – стопроцентная шерсть и шелк.
«Очень экологично, очень для здоровья полезно. Этот меринос тончайший в былые времена, XVII-XVIII века, имели право носить только коронованные особы», – рассказала мастер по валянию из шерсти Светлана Брейво.
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На международном фестивале в Витебске развернулся город мастеров.
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