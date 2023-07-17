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Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставили в Беларусь

17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставили в Беларусь, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

Святыня для поклонении выставлена в главном храме Белорусского экзархата Русской православной церкви, Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

Ковчег пробудет в соборе два дня, потом его доставят в разные храмы по всей Беларуси. Кроме того, святыню пронесут во время Всебелорусского крестного хода 18-26 августа.

Ранее сообщалось, что для иконы «Троица» Андрея Рублева во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря подготовили специальное помещение с климат-контролем.



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Теги: Минск
 
 
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Святыню выставили в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
 
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