Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставили в Беларусь, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

Святыня для поклонении выставлена в главном храме Белорусского экзархата Русской православной церкви, Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

Ковчег пробудет в соборе два дня, потом его доставят в разные храмы по всей Беларуси. Кроме того, святыню пронесут во время Всебелорусского крестного хода 18-26 августа.