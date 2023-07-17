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Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставили в Беларусь
17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца доставили в Беларусь, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.
Святыня для поклонении выставлена в главном храме Белорусского экзархата Русской православной церкви, Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
Ковчег пробудет в соборе два дня, потом его доставят в разные храмы по всей Беларуси. Кроме того, святыню пронесут во время Всебелорусского крестного хода 18-26 августа.
Ранее сообщалось, что для
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Святыню выставили в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.
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