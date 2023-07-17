ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Славянский базар»: стали известны обладатели Гран-при и премии телеканала «МИР»

17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске завершился «Славянский базар». Заключительный концерт совместили с финалом конкурса молодых исполнителей. Победителям досталась «Золотая лира». Вручил свою премию и телеканал «МИР». Кто взял Гран-при, узнала корреспондент Елизавета Проявенко.

Главный приз и звание лучшего голоса на конкурсе в этом году уезжает в Армению. Гран-при – у Маши Мнджоян. В первый конкурсный день у вокалистки была четвертая строчка рейтинга. В финале победу принесла знаменитая соул-композиция Respect.

«Хотели какой-то контраст, потому что я балладная певица, я так считаю. Хотела Уитни Хьюстон, Селин Дион, но выбрала контраст, чтобы показать все, что есть у меня», –поделилась обладательница Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Маша Мнджоян.

Владислав Мисевич о феномене «Песняров», прозвище Змей и гастролях в США

Первая премия – у Беларуси. Вторая – у России и Италии. Третье место также разделили. Обладательницы статуэток – вокалистки из Казахстана и Узбекистана. Все получили «Золотые лиры» и денежный приз.

«Для меня это большой шаг. Для Беларуси – это самый крутой, престижный конкурс. Главное – не останавливаться, идти вперед», – сказал обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Самир Елчиев.

«Я в восторге! Столько кубков я еще в руках не держала! Это феерия какая-то! Я до сих пор не понимаю, что происходит! В какой-то нахожусь прострации, но я очень рада!» – поделилась обладательница второй премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (Россия) Елизавета Слышкина.

Выбрал своего фаворита и телеканал «МИР». Награду «Песни – путь к Содружеству» получил представитель Молдовы Валерий Солонарь. В копилке вокалиста немало побед на вокальных конкурсах. К диплому прилагался ценный приз. Смартфон исполнитель решил подарить жене.

«Мы тут со всеми подружились: и Армения, и Россия. Все страны СНГ всегда объединялись, и поэтому они объединятся снова», – отметил обладатель специальной премии телеканала «МИР» Валерий Солонарь.

Эстафету у молодых вокалистов приняли опытные звезды эстрады. На закрытии фестиваля выступили итальянский исполнитель Пупо, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Тео и Ольга Рыжикова.«Славянский базар» закончился. Но финальный его аккорд прозвучит в понедельник вечером. По традиции пройдет шансон-концерт.

Гран-при на детском конкурсе взял исполнитель из Казахстана 12-летний Шерхан Арыстан.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный приз и звание лучшего голоса на конкурсе в этом году уезжает в Армению. Финальный аккорд фестиваля прозвучит в понедельник вечером. По традиции пройдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дни Союзного государства прошли в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2023
Mir24.TV Belarus
17.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика