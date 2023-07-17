«Славянский базар»: стали известны обладатели Гран-при и премии телеканала «МИР»

«Для меня это большой шаг. Для Беларуси – это самый крутой, престижный конкурс. Главное – не останавливаться, идти вперед», – сказал обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Самир Елчиев.

«Я в восторге! Столько кубков я еще в руках не держала! Это феерия какая-то! Я до сих пор не понимаю, что происходит! В какой-то нахожусь прострации, но я очень рада!» – поделилась обладательница второй премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (Россия) Елизавета Слышкина.

Выбрал своего фаворита и телеканал «МИР». Награду «Песни – путь к Содружеству» получил представитель Молдовы Валерий Солонарь. В копилке вокалиста немало побед на вокальных конкурсах. К диплому прилагался ценный приз. Смартфон исполнитель решил подарить жене.

«Мы тут со всеми подружились: и Армения, и Россия. Все страны СНГ всегда объединялись, и поэтому они объединятся снова», – отметил обладатель специальной премии телеканала «МИР» Валерий Солонарь.

Эстафету у молодых вокалистов приняли опытные звезды эстрады. На закрытии фестиваля выступили итальянский исполнитель Пупо, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Тео и Ольга Рыжикова.«Славянский базар» закончился. Но финальный его аккорд прозвучит в понедельник вечером. По традиции пройдет шансон-концерт.

Гран-при на детском конкурсе взял исполнитель из Казахстана 12-летний Шерхан Арыстан.