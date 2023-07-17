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«Славянский базар»: стали известны обладатели Гран-при и премии телеканала «МИР»
17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске завершился «Славянский базар». Заключительный концерт совместили с
Главный приз и звание лучшего голоса на конкурсе в этом году уезжает в Армению. Гран-при – у Маши Мнджоян. В первый конкурсный день у вокалистки была четвертая строчка рейтинга. В финале победу принесла знаменитая соул-композиция Respect.
«Хотели какой-то контраст, потому что я балладная певица, я так считаю. Хотела Уитни Хьюстон, Селин Дион, но выбрала контраст, чтобы показать все, что есть у меня», –поделилась обладательница Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Маша Мнджоян.
«Для меня это большой шаг. Для Беларуси – это самый крутой, престижный конкурс. Главное – не останавливаться, идти вперед», – сказал обладатель первой премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» Самир Елчиев.
«Я в восторге! Столько кубков я еще в руках не держала! Это феерия какая-то! Я до сих пор не понимаю, что происходит! В какой-то нахожусь прострации, но я очень рада!» – поделилась обладательница второй премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» (Россия) Елизавета Слышкина.
Выбрал своего фаворита и телеканал «МИР». Награду «Песни – путь к Содружеству» получил представитель Молдовы Валерий Солонарь. В копилке вокалиста немало побед на вокальных конкурсах. К диплому прилагался ценный приз. Смартфон исполнитель решил подарить жене.
«Мы тут со всеми подружились: и Армения, и Россия. Все страны СНГ всегда объединялись, и поэтому они объединятся снова», – отметил обладатель специальной премии телеканала «МИР» Валерий Солонарь.
Эстафету у молодых вокалистов приняли опытные звезды эстрады. На закрытии фестиваля выступили итальянский исполнитель Пупо, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Тео и Ольга Рыжикова.«Славянский базар» закончился. Но финальный его аккорд прозвучит в понедельник вечером. По традиции пройдет шансон-концерт.
Гран-при на детском конкурсе взял исполнитель из Казахстана 12-летний Шерхан Арыстан.
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Главный приз и звание лучшего голоса на конкурсе в этом году уезжает в Армению. Финальный аккорд фестиваля прозвучит в понедельник вечером. По традиции пройдет...
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