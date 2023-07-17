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Дни Союзного государства прошли в Витебске
17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusВитебске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Дни Союзного Государства прошли в Витебске в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Самые масштабные мероприятия состоялись в воскресенье, 16 июля, передает телеканал «МИР 24».
Встречи делегаций, народные ярмарки, мастер-классы по ремеслам, выступления артистов под открытым небом. Культурное мероприятие длилось три дня. Центральным событием стал концерт «Союзное государство приглашает». Его посвятили известному в России и Беларуси композитору Игорю Лученку.
«Постоянный комитет Союзного государства привозит артистов различного жанра, различного калибра не только из Российской Федерации и привлекает не только из нашей страны, но и далеко за пределами: и Узбекистан, и Казахстан, и дальнее зарубежье», – отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.
На Гала-концерте Союзного государства наградили и телеканал «МИР». Директору белорусского представительства вручили диплом за развитие белорусско-российских отношений.
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Директору белорусского представительства телеканала «МИР» вручили диплом за развитие белорусско-российских отношений.
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