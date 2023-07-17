Дни Союзного государства прошли в Витебске

«Постоянный комитет Союзного государства привозит артистов различного жанра, различного калибра не только из Российской Федерации и привлекает не только из нашей страны, но и далеко за пределами: и Узбекистан, и Казахстан, и дальнее зарубежье», – отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

На Гала-концерте Союзного государства наградили и телеканал «МИР». Директору белорусского представительства вручили диплом за развитие белорусско-российских отношений.