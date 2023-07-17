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Дни Союзного государства прошли в Витебске

17.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

Дни Союзного Государства прошли в Витебске в рамках международного фестиваля «Славянский базар». Самые масштабные мероприятия состоялись в воскресенье, 16 июля, передает телеканал «МИР 24».

Встречи делегаций, народные ярмарки, мастер-классы по ремеслам, выступления артистов под открытым небом. Культурное мероприятие длилось три дня. Центральным событием стал концерт «Союзное государство приглашает». Его посвятили известному в России и Беларуси композитору Игорю Лученку.

«Те эмоции, те улыбки, которые люди дарили друг другу, то бисирование, которое было неоднократно, оно показало, что мы правильно сделали программу концертную, разделив на этапы постижения оперного, хореографического искусства и творчества Игоря Лученка», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Постоянный комитет Союзного государства привозит артистов различного жанра, различного калибра не только из Российской Федерации и привлекает не только из нашей страны, но и далеко за пределами: и Узбекистан, и Казахстан, и дальнее зарубежье», – отметил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

На Гала-концерте Союзного государства наградили и телеканал «МИР». Директору белорусского представительства вручили диплом за развитие белорусско-российских отношений.



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Теги: Витебск
 
 
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Директору белорусского представительства телеканала «МИР» вручили диплом за развитие белорусско-российских отношений.
 
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