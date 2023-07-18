«Люди думают, что реально создать маркетплейс за 500$». Рецепт продающего сайта от web-студии с 450+ проектами в портфолио

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Раптунович. Фото: Павел Садовский

В эпоху цифровых технологий наличие корпоративного сайта является обязательным условием привлечения клиентов для большинства компаний из разных сфер. Но, когда возникает такая необходимость, многим предпринимателям бывает сложно понять, как сделать хороший сайт и подчеркнуть сильные стороны своего продукта. В совместном проекте с hoster.by поговорили с основателем web-студии разработки сайтов ZmitroC Дмитрием Раптуновичем. Какие составляющие должны быть у хорошего сайта, какие рекламные каналы работают эффективнее всего и почему облачный хостинг — оптимальное решение для работы с данными.

— Я начал работать еще в студенческие годы. В 2007 году пришел в одну из компаний и стал заниматься проектированием и согласованием домашних сетей. Постепенно предложили вести внутренние CRM-системы и сайты компании. Количество клиентов и объемы данных постоянно росли, поэтому позвал своих однокурсников из БГУИРа на роль разработчиков. Параллельно с работой в 2010 году вместе с компаньоном открыл ИП по разработке сайтов. Тогда этим мало кто занимался. Мы сделали свой сайт, настроили SEO и опубликовали пару статей о себе. Сайт выстрелил — у нас появились заказы. Изначально брались за любую работу, чтобы увеличить базу клиентов, но постепенно пришли к сложным проектам от крупных компаний и расширили свою команду.



Дмитрий Раптунович. Фото: Павел Садовский

В 2015 году я разошелся со своим компаньоном и принял решение расти дальше, поэтому открыл свой ЧУП. Мы стали оказывать полный спектр услуг под ключ: от разработки сайтов или мобильных приложений до SEO-оптимизации и контекстной рекламы. Заказы у нас бывают разные: от небольшого сайта-визитки до крупного проекта, когда разработчики заняты месяцами.

Самый эффективный канал наших продаж — это входящие лиды, пришедшие к нам по рекомендациям тех, кто уже с нами работает. Плюс играют роль хорошие позиции в поисковых системах. К сожалению, нередко бывают случаи, когда люди приходят с запросом создать свой Onliner всего за 500 $. Разумеется, от таких заказов приходится отказываться, но мы всегда стараемся все объяснить человеку. За более чем 13 лет работы на рынке мы реализовали свыше 450 проектов: более 30 различных порталов и сервисов, внедрили более 10 индивидуальных b2b-кабинетов и CRM, а также запустили 150+ интернет-магазинов в 10 странах мира.



Фото: Павел Садовский

Кроме проектов клиентов, у нас есть несколько собственных порталов. Например, агрегатор недвижимости GoHome. Мы его запускали в 2013 году, когда на рынке была минимальная конкуренция. Этот ресурс был разработан мной самостоятельно, и все эти годы я продолжаю его развитие своими силами, чтобы не терять навыки программирования. В то время недвижимость набирала популярность, поэтому можно было неплохо заработать на рекламе.

Происходит рост популярности мобильных устройств. Людям теперь нужно быстро зайти, получить максимум полезной информации и так же быстро уйти, поэтому сейчас особенно важны структура сайта, его удобство и содержание.



Фото: Павел Садовский

Хороший сайт — это возможности его расширения и большое количество точек входа

Чтобы сделать хороший сайт с точки зрения SEO-настройки, необходимо предусмотреть возможность его расширения и новых точек входа. Например, если это интернет-магазин, то там должны быть точки входа под бренды, категории и различные характеристики товаров.

На мой взгляд, на белорусском рынке эталон SEO-оптимизации в E-commerce — это 21vek.

К точкам входа у них добавляется еще одна важная составляющая — это хороший контент. Чем он лучше, тем дольше пользователи сидят на странице, а это продвигает ваш сайт по поисковым запросам.



Фото: Павел Садовский

Больше 10 лет сотрудничаем с hoster.by, потому что их техподдержка и оборудование — одни из лучших на рынке. Еще один индикатор хорошего сайта — надежный хостинг. В этом вопросе мы уже 10 лет сотрудничаем с hoster.by. Когда принимали решение работать с ними, отталкивались от того, что их техподдержка показалась нам самой эффективной. Здесь два основных критерия — время реакции и то, как решаются проблемные вопросы. У hoster.by эти компоненты всегда были на высоте. Это подтверждают и наши клиенты, которым мы советовали пользоваться услугами именно этой компании. Мы постоянно на связи с нашим менеджером, а в случае необходимости к разговору быстро подключается сисадмин для решения более сложных вопросов.

У hoster.by передовое техническое оборудование на рынке, а значит их серверы по характеристикам одни из лучших. Для нас это особенно важно, потому что мы работаем с большим количеством данных и на пике у нас постоянные нагрузки в диапазоне до 50 тысяч пользователей. Именно из-за больших нагрузок мы выбрали облачный, а не виртуальный хостинг. Это решение позволяет нам легко увеличивать объемы данных и регулировать нагрузки по трафику за счет изменения количества ядер процессора и оперативной памяти.



Фото: Павел Садовский

Сейчас, чтобы создать облачный сервер, мне хватит 5 минут

Раньше, чтобы создать облачный сервер, уходило несколько часов, потому что нужно было разобраться, как устроен личный кабинет пользователя, а сейчас это можно сделать в течение 5 минут. В hoster.by проделали хорошую работу над этим. Никаких лишних кнопок, вкладок, все находится в одном месте и интуитивно понятно. Достаточно удобно реализована возможность конфигурации сервера, нет надобности открывать отдельные страницы, вызывать всплывающие окна. Даже если бы и возникли вопросы, на видном месте расположен раздел FAQ с популярными «болями», который помогает быстрее разобраться.

Добавились также новые фишки. Например, возможность смотреть раздельный баланс по серверам. Теперь при указании различных характеристик сразу видны будущие затраты по конкретному серверу, а не всей системе. Также появилась возможность генерации SSH-ключей для подключения к серверу.

Важное обновление — это маркетплейс с готовыми шаблонами решений по техническим моментам. Пользователи могут выбрать варианты, которые больше всего им подходят.



Фото: Павел Садовский

Обычно наши клиенты спрашивают у нас, где хостинг лучше. Мы им всегда отвечаем, что сами используем инфраструктуру hoster.by. Да, возможно, где-то они дороже отдельных конкурентов, но зато их современное оборудование и отличная техподдержка гарантируют надежную работу сайта.

Пожалуй, сейчас единственное, чего не хватает в части использования облачного хостинга именно мне, — это возможность восстанавливать из бэкапов отдельные файлы.

А также рублевого эквивалента юнитов, которые используются в расчетах за различные операции. Однако эти пожелания мы уже проговаривали, поэтому уверен, что специалисты hoster.by в скором времени внедрят этот функционал.

Михаил Приходько, менеджер продукта «Облачные решения» компании hoster.by



Михаил Приходько. Фото: Павел Садовский

— hoster Cloud — собственная разработка компании, поэтому мы можем оперативно реагировать на запросы и делать услугу облачного хостинга еще более привлекательной для клиента.

Использование облачных технологий — мировой тренд последних лет, и Беларусь не исключение.

Рынок облачных технологий развивается быстрыми темпами, потому что у них есть ряд преимуществ: гибкость, скорость, большие объемы данных и отсутствие необходимости вкладываться в собственную инфраструктуру и оборудование.



Михаил Приходько. Фото: Павел Садовский

Важно также, что облачный хостинг — наша собственная разработка. Например, Дмитрий затронул проблему невозможности восстановить отдельные файлы из бэкапов сервера. Ранее мы уже ее обсуждали, и наши разработчики работают над реализацией этой фичи. Аналогичная история была с детализацией расходов. Поговорили с клиентами и решили, что такая необходимость есть. Мы сделали несколько прототипов, показали их и выбрали оптимальное решение.

Команда разработчиков постоянно улучшает продукт, исходя из запросов клиентов. Также особое внимание мы уделяем технической поддержке. В компании есть внутренние стандарты скорости реагирования на обращения, но мы стараемся делать даже больше. В том числе и поэтому клиенты выбирают hoster.by.