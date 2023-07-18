«Экономия — около 20%». Почему строительный бизнес и потребители делают выбор в пользу «новых» материалов

Источник материала: ProBusiness



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

Снижение покупательской способности — одна из говорящих характеристик ситуации в экономике в последнее время. И в этих условиях бизнесу приходится искать доступные продукты и решения, которые в то же время будут соответствовать запросу потребителя. Особенно важно находить качественные, но доступные предложения застройщикам и бизнесу в сфере ремонтных и отделочных работ. К счастью, примеры таких вариантов есть.

«Про бизнес» поговорил с продукт-менеджером компании ОАО «БЕЛГИПС» группа KNAUF Максимом Мартиновичем о том, как современный гипсокартон может быть адекватной заменой даже кирпичной кладке.

KNAUF — это один из ведущих производителей строительных материалов на основе природного гипса. Также компания производит цементные плиты «АКВАПАНЕЛЬ®». Сегодня компания работает более чем в 90 странах мира. В Беларуси представлена с 2008 года: здесь функционирует собственный завод, сбытовая дирекция, а также учебный центр, где можно пройти бесплатное обучение. Для производства продукции KNAUF на заводе используются новейшие технологии. Каждая партия проходит многоступенчатый контроль качества, а выпускаемые материалы соответствуют строгим корпоративным стандартам, а также международным нормативам.

Фото: Павел Садовский

— Минский гипсовый завод существует уже 75 лет. Почти 6 лет им владеет и управляет группа компаний KNAUF. Что изменилось в работе завода с приходом международной компании?

— В 2014 году началось строительство нового завода в районе агрогородка Гатово. К строительству нового завода компания KNAUF подключилась еще в 2017 году, выкупив 50% акций предприятия. Поэтому уже тогда строительство велось с учетом норм и стандартов компании.

На сегодняшний день это одно из самых современных и инновационных производств в группе KNAUF. Завод построен, можно сказать, с нуля и оснащен оборудованием от ведущих мировых производителей, таких, как, например, Grenzenbah BSH. Мощности завода позволяют производить продукцию для рынка Беларуси и отправлять на экспорт, преимущественно на российский рынок.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

На предприятии внедрены все стандарты контроля качества. Все процессы контролируются специальной техникой, что помогает исключить человеческий фактор. Все процессы смешивания составных компонентов, производства и даже упаковки, автоматизированы.

Сегодня в Беларуси реализуются продукты, выпущенные на заводе «БЕЛГИПС», а также продукция, импортированная с собственных заводов в России. KNAUF работает через дилерскую сеть, что помогает более грамотно организовать структуру поставок.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

— В чем особенности управления таким предприятием?

— Главной особенностью является логистическая цепочка поставок, в особенности ключевого компонента всей продукции — гипсового камня. В Беларуси нет карьеров, где бы он добывался. Есть залежи, но их разработка, ввиду глубокого залегания, не является на данный момент целесообразной для компании. Поэтому данное сырье поставляется по железной дороге из собственных карьеров компании в России. Также в связи с закрытием некоторых рынков, пришлось полностью переориентировать источники поставок другого сырья.

— Какие тенденции можно выделить сегодня на рынке стройматериалов?

— Одна из заметных тенденций на данный момент — рост интереса к экологичным материалам. Сегодня потребитель ценит качество и готов отойти от привычных материалов, которые уже утратили свою актуальность. Люди интересуются инновациями, возможностями, которые открывают современные технологии.

Так, например, сегодня гипсовые штукатурки уже в значительной степени потеснили привычные песчано-цементные смеси. Потому что гипсовые штукатурки экологичны, а их расход значительно ниже по сравнению с цементными. При использовании гипсовой штукатурки машинного нанесения КНАУФ-MП 75 нужно в два раза меньше смеси, чем при работе с цементными составами. Если наносить КНАУФ-Ротбанд слоем в 10 мм, то на обработку 1 м² потребуется всего 8,5 кг смеси. Расход цементных смесей начинается от 12 кг/кв.м.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

Также обращают внимание на гипсокартонные листы, которые нашли широкое применение в строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

— Максим, репутация у гипсокартона, мягко говоря, сомнительная. Материал считается далеко не самым надежным. Но вы утверждаете, что это устаревшее заблуждение?

— Да, хороший гипсокартон — это уже премиум-продукт. Сегодня это надежный материал, ничем не хуже кирпича или блоков, а в чем-то даже и лучше традиционных вариантов. Но при этом он остается относительно доступным по цене для потребителя.

Гипсокартон от надежного производителя, изготовленный с соблюдением высоких стандартов, оптимально подходит, не только для декоративных целей, но и как материал для строительства перегородок. Для этого используется многослойная конструкция с каркасом, «внутрянкой», зашивкой.

Поэтому одним из наиболее перспективных наших продуктов, несомненно, является гипсокартон. Сейчас такая технология уже активно используется при работе на объектах коммерческой недвижимости, но понемногу выходит и в жилую.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

Гипсокартон отлично подходит для возведения перегородок, облицовок и подвесных потолков. С использованием гипсокартонных листов можно реализовывать различные архитектурно-художественные образы интерьера, сложные формы (арки, ниши, проемы) и пр.

Также можно с помощью гипсокартона решать задачи по огне- и влагозащите, звукоизоляции и звукопоглощению. При работе с гипсокартоном практически отсутствую мокрые процессы, что значительно упрощает и ускоряет работу с ним.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

— Вы сказали, что гипсокартон может заменить классические кирпич и блоки при возведении перегородок. Но разве он не будет проигрывать в прочности и долговечности?

— Конструкции из гипсокартона прослужат не меньше, чем сделанные из кирпича и других «штучных» материалов (к ним относятся кирпич, газосиликат, керамзитобетонные блоки и пр.).

Как правило, возведение конструкций из штучных материалов — это долго. К тому же оно связано с большим количеством «мокрых» процессов. Если такие конструкции будут повреждены или вы захотите сделать перепланировку, то процесс будет дорогостоящим и неприятным. В конструкциях из гипсокартона это все делается быстрее и проще путем замены поврежденного участка или более глобально — путем прикручивания на уже готовые поверхности новых гипсокартонных листов.



Фото: Павел Садовский

— А звукоизоляция? В этом вопросе и кирпич не всегда спасает…

— Как раз-таки в этом вопросе кирпич значительно проигрывает конструкциям из гипсокартона. Если взять, например, перегородку из кирпича, оштукатуренную с двух сторон, мы получим звукоизоляцию на уровне 44 dB. Это очень низкий показатель.

В тоже время перегородка, обшитая двумя слоями гипсокартона, имеет показатель по звукоизоляции не менее 51dB. Как видите, в данном случае мы одновременно экономим площадь и выигрываем по звукоизоляции.



Фото: Павел Садовский

— Даже если так, то проводку и коммуникации, наверное, опасно вести в стенах из гипсокартона?

— Вовсе нет. Для прокладки инженерных коммуникаций внутри перегородок из гипсокартона в металлических профилях есть необходимые технологические отверстия, что значительно облегчает данный технологический процесс. При необходимости в профилях можно делать дополнительные отверстия для пропуска коммуникаций. Можно воспользоваться готовыми решениями по устройству перегородок на разнесенном каркасе.



Фото: Павел Садовский

— А насколько выгодно экономически использовать этот материал застройщикам и подрядчикам-отделочникам?

— Давайте посчитаем на реальном примере. Площадь 3-х комнатной квартиры при использовании газоблока: 72,44 м². Площадь квартиры с такой же планировкой, но с применением перегородок КНАУФ: 74,83 м². В стандартной квартире выигрыш в полезной площади составит около 2 кв.м. Стоимость 1 кв.м. жилого помещения уровня стандарт около 1265 у.е. Выигрыш с одной квартиры 74 кв.м. около 2530 у.е. Выгода на одном жилом доме в 10 этажей с 3-мя подъездами около 139 150 у.е. По моему, внушительно.



Фото: Павел Садовский

— То есть такой материал сегодня даже выгоднее и для бизнеса, и для потребителя?

— Сухое строительство имеет несомненные преимущество перед массивным относительно скорости реализации:

- отделка жилья и ввод в эксплуатацию происходит быстрее;

- современные системы гибко подстраиваются под любую строительную ситуацию и просты в монтаже;

- время высыхания отсутствует как таковое;

- строительные фазы короче, согласование последующих процессов происходит проще.

На монтаж 1 м² комплекта перегородки, включая установку каркаса, обшивку листовыми материалами и шпаклевочные работы, необходимо около 1,32 чел/час. На монтаж 1 м² перегородки из блоков, включая оштукатуривание, — около 3,41 чел/час.

Возможно изготовление профиля и листовых материалов KNAUF под высоту помещения. При этом экономия на материалах и стоимости работ достигает в среднем около 20%.



Максим Мартинович. Фото: Павел Садовский

— Тогда есть ли увеличение спроса на этот материал в последнее время? Что говорят ваши дилеры?

— Положительная тенденция есть. Сейчас потребители все больше внимания уделяют «новым» материалам, приходящим на смену более привычным.

Но нам все еще есть, куда расти. Белорусский рынок по данному направлению еще развивается. В Беларуси уровень потребления гипсокартона на одного человека менее 1 м², в то время как в некоторых странах этот показатель составляет от 3 до 7 м². Поэтому мы видим широкие перспективы для наших решений на белорусском рынке.