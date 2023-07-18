В Беларуси резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки. Объясняем причины

Источник материала: ProBusiness





В первом полугодии 2023 года в Беларуси резко увеличился спрос на автомобильные грузоперевозки по стране (более чем в 2 раза), а также на экспортные перевозки (на 85%). Импорт при этом подрос лишь на 4%. Такую статистику приводит международная «Биржа автомобильных грузоперевозок ATI.SU». «Про бизнес» узнал подробности у директор компании представителя биржи Татьяны Солдатенко.



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

— В первом полугодии количество размещенных на Бирже заявок на автомобильные грузоперевозки по стране выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 187%. Причем во втором квартале рост ускорился — число заявок по сравнению с первым кварталом увеличилось на 72%. В мае-июне в годовом выражении спрос вырос более чем в 3 раза.

Цифры внушительны, но они во многом отображают и рост самой Биржи в стране: пользоваться нашей онлайн-площадкой стали чаще. Второй фактор: закрытие границ, запреты, перецепка и перегрузка. Это значит, что европейские грузы из категории «импортные перевозки» переместились в категорию «внутренние». Поэтому здесь, скорее, следует говорить о перераспределении сегментов, нежели о росте. Тем более, что существенного роста ставок мы не отметили.





Экспортные перевозки также демонстрируют впечатляющий рост: +85% по количеству заявок в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, всего +11% во втором квартале по сравнению с первым.

Самый объемный кусок перевозок обеспечивают поставки в Россию — в целом это порядка 90% от всех экспортных перевозок Беларуси. И в первом полугодии они прибавили 106%, по сравнению с тем же периодом 2022-го. Но самую быструю динамику в процентном соотношении показывают другие страны: на 137% выросло количество заявок на перевозки в Казахстан, на 162% — в Армению, более чем 4-кратный рост показали Турция, Узбекистан и Грузия.

Этот рост тоже во многом определяется перецепкой и перегрузкой. Транзитные перевозки из Европы теперь стали «экспортными»: белорусские водители забирают их со своей территории на границе и везут в страны назначения. Европейские направления, разумеется, резко рухнули — по многим регионам практически до нуля.

Что касается перевозок из других стран в Беларусь, то в первом полугодии особенных коллебаний не наблюдалось — лишь +4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, второй квартал оказался на 16% успешнее первого.

И здесь мы видим резкое снижение по европейским направлениям, которое компенсируется за счет других стран. Поставки из России подросли не так уж значительно — на 7%, существеннее прибавил Казахстан (+68%).