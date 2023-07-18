Стоматологические услуги в Беларуси станут дешевле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 1 ноября в Беларуси цены на платные стоматологические услуги станут ниже почти в три раза. Изменения коснутся таких сфер как ортопедическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология и зуботехнические работы, сообщает «МИР 24».

Также появятся новые виды услуг. Например, лазерные, цифровые и клеточные технологии. Работать в республике будут и над собственным профильным производством. Об этом рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

«Многие материалы закупаются и в ближнем, и дальнем зарубежье. И если количество этих материалов будет снижаться, будет уменьшаться их цена, конечно же, и стоимость стоматологических услуг будет уменьшаться. Поэтому тут задача и перед стоматологическим, научным и образовательным сообществом – разработка своих и материалов, и технологий, и методик, которые применяем», – пояснил Сергей Рубникович.