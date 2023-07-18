|
Стоматологические услуги в Беларуси станут дешевле
18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 1 ноября в Беларуси цены на платные стоматологические услуги станут ниже почти в три раза. Изменения коснутся таких сфер как ортопедическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология и зуботехнические работы, сообщает «МИР 24».
Также появятся новые виды услуг. Например, лазерные, цифровые и клеточные технологии. Работать в республике будут и над собственным профильным производством. Об этом рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.
Сейчас часть импортных материалов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения коснутся таких сфер как ортопедическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология и зуботехнические работы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)