ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стоматологические услуги в Беларуси станут дешевле

18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стоматологические услуги в Беларуси станут дешевле
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 ноября в Беларуси цены на платные стоматологические услуги станут ниже почти в три раза. Изменения коснутся таких сфер как ортопедическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология и зуботехнические работы, сообщает «МИР 24».

Также появятся новые виды услуг. Например, лазерные, цифровые и клеточные технологии. Работать в республике будут и над собственным профильным производством. Об этом рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

«Многие материалы закупаются и в ближнем, и дальнем зарубежье. И если количество этих материалов будет снижаться, будет уменьшаться их цена, конечно же, и стоимость стоматологических услуг будет уменьшаться. Поэтому тут задача и перед стоматологическим, научным и образовательным сообществом – разработка своих и материалов, и технологий, и методик, которые применяем», – пояснил Сергей Рубникович.

Сейчас часть импортных материалов заменили на российские и китайские.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения коснутся таких сфер как ортопедическая, терапевтическая, хирургическая и ортодонтическая стоматология и зуботехнические работы.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Экономия — около 20%». Почему строительный бизнес и потребители делают выбор в пользу «новых» материалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.07.2023
Mir24.TV Belarus
18.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика