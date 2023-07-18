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О чем пишут мировые СМИ: экстремальная погода в Азии и судьба Игр Содружества

18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жителей Азии предупредили об усилении экстремальных погодных явлений. Самый густонаселенный континент Земли уже страдает от аномальной жары и рекордных муссонных осадков, сообщает CNN. В Южной Корее от наводнений, связанных с муссонными дождями, погиб 41 человек, в Японии – шестеро, многие числятся пропавшими без вести. Пострадали также Филиппины, Камбоджа и Индия. В Китае зафиксировали жару выше 50 градусов Цельсия. Ученые прогнозируют, что частота и интенсивность экстремальных погодных явлений будут расти по мере усиления климатического кризиса.

Австралийский штат Виктория отказался проводить Игры Содружества в 2026 году. Причиной стал прогнозируемый перерасход средств, сообщает Reuters. Власти подсчитали, что проведение спортивных соревнований может обойтись более чем в 7 млрд австралийских долларов (4,8 миллиарда долларов США), когда как бюджет готов выделить всего 2,6 млрд. Игры Содружества проводятся с 1930 года преимущественно в бывших британских колониях. Отказ австралийского штата ставит их будущее под сомнение, заявили эксперты.

В селах Казахстана появятся новые медучреждения. Их обустроят в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», сообщает «Казахстанская правда». В ближайшие два года планируется возвести 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в селах. В их число войдут современные медпункты с кабинетом физиотерапии и аптекой, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В последних будет оборудован зал для ЛФК.

Два землетрясения произошло в Баткенской области Кыргызстана. Первое произошло 17 июля в 21:52 по местному времени, сообщает «Вечерний Бишкек». Сила в эпицентре составила 3,5 балла. Подземные толчки ощущались в городе Айдаркен и близлежащих селвх. Второе землетрясение было зарегистрировано 18 июля в 9:45. Сила в эпицентре достигла 4 баллов. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Минской области Беларуси начался сезон школьных базаров. Он продлится до 10 сентября, сообщает БелТА. На ярмарках можно приобрести необходимые для нового учебного года товары: книги, канцелярию, одежду и обувь делового стиля. Наиболее активная торговля развернется ближе к августу. Будут функционировать как постоянно действующие торговые точки, так и ярмарки выходного дня. Предусмотрено создание более 600 уголков первоклассника.



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Аномальная жара и потопы привели к человеческим жертвам в ряде стран Азии. Австралия отказалась принимать спортивные соревнования 2026 года.
 
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